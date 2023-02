El Granada visita este domingo uno de esos estadios que protegen los puntos con espada y escudo. No en vano, el Huesca solo ha perdido un encuentro en su estadio en lo que va de temporada, allá por el mes de agosto frente al Cartagena. Fue en el descuento, mediante un gol de Sadiku, cuando se le escapó la condición de invicto en su feudo. "Se está haciendo muy fuerte en su campo", subrayó este viernes Paco López, en su rueda de prensa previa al partido, acerca del cuadro oscense. El conjunto rojiblanco conoce la dificultad que entraña asaltar El Alcoraz, pues, aunque no han sido demasiadas las ocasiones en que ha emprendido la misión, nunca lo ha logrado. Solamente Fabri, que empató en la temporada 2010/2011, sabe lo que es puntuar allí como entrenador nazarí.

"En un partido que merecimos ganar, claramente. Hicimos suficiente para ganarlo, peor lo empatamos. Me acuerdo de que jugamos con toda la artillería que tenía el equipo. Creamos situaciones y lo pudimos haber ganado, pero lo empatamos", recordó el técnico gallego este jueves, en su paso por la Tertulia Futbolística de GranadaDigital en Twitch. Era la primera visita del Granada, recién ascendido de Segunda B, a El Alcoraz. Ataviado con pantalón blanco, se encontró en la meta del Huesca, también llegado aquel año desde la categoría inmediatamente inferior, a Andrés Fernández, quien más tarde militaría en el cuadro nazarí.

Los de Fabri González sufrieron un tempranero susto con el tanto anulado a Corona, después de una acción a balón parado en la que la pelota salió del terreno de juego, pero pronto comenzaron a generar ocasiones, sin atino. El Huesca se quedó con un hombre menos ya en las postrimerías del choque, por la doble cartulina amarilla de Echaide, pero no fue acicate suficiente para que el Granada lograra sumar algo más de un punto. "Me acuerdo perfectamente del partido, de cómo se dio. Fue un partido para ganarlo, pero no lo conseguimos", añadió el gallego al rememorar aquel compromiso.

Desde entonces, el conjunto rojiblanco ha rendido visita en dos ocasiones al Huesca, resueltas ambas con triunfo local. En la primera de ellas, en la temporada 2017/2018, los goles del 'Cucho' Hernández y Gonzalo Melero remontaron antes del intermedio el tanto inicial de Adrián Ramos para rubricar el marcador final. El cuadro aragonés ascendió por la vía rápida al final de aquella campaña, mientras que el Granada, que acababa de descender, encalló en su primer intento de regresar a la élite.

Ya en Primera División, en el ejercicio 2020/2021, el 'EuroGranada' volvió a perder en El Alcoraz, en un encuentro en el que Diego Martínez realizó muchas rotaciones. Abrió la lata de nuevo el conjunto rojiblanco, por medio de Domingos Quina, y Rui Silva detuvo un penalti a Rafa Mir, pero el choque se fue al descanso con un 3-1 en el luminoso, con dianas de Dani Escriche, Jorge Pulido y Foulquier en propia puerta. A la vuelta de los vestuarios, Soro maquilló el resultado, pero a los nazaríes no les dio para puntuar.

Uno de los dos que han empatado en Los Cármenes

Aquella fue la última visita del conjunto rojiblanco al Huesca, que también es en esta temporada uno de los dos únicos equipos que han logrado rascar algo de su paso por Los Cármenes -el otro fue el Levante-. El cuadro dirigido por Ziganda empató a cero frente al Granada, todavía dirigido entonces por Karanka, que precisamente quedó muy tocado tras el resultado. No obstante, la fortaleza del plantel oscense se halla en El Alcoraz, donde ha sumado 26 de los 35 puntos que ostenta en este momento. Ha ganado siete encuentros como local y ha empatado cinco, además de la mencionada derrota contra el Cartagena. Paco López, que fue dirigido por Fabri en Murcia, tratará de tomar el relevo del que fuera su técnico y sacar algo positivo para cambiar algo el signo del balance granadinista en el estadio aragonés.