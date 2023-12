Medina: "Quiero generar mucho optimismo en toda la plantilla"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, ha sostenido en su rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Sevilla que el partido "no es una de las últimas balas que tenemos, pero sí es importante". "Nuestros rivales van a ser otros", ha afirmado el uruguayo, que espera este martes "encontrar un muy buen" conjunto rojiblanco. "Quiero generar mucho optimismo en toda la plantilla, no quedarme con situaciones que pasaron, ya fueron y no podemos cambiar", ha centrado el foco.

Se enfrenta ante un rival en cierta medida desconocido tras la destitución de su técnico. "Se fue Diego Alonso, un gran entrenador que, lamentablemente, no obtuvo resultados. Creo que había merecido en muchos de los partidos muchos más puntos de los que realmente cosechó", ha expuesto sobre la marcha de su compatriota, para seguidamente insistir en que "tuvo en varios partidos muchas situaciones de gol para convertir, mucha mala suerte en algunos de ellos". "Siempre un cambio de entrenador trae nuevos aires y el Sevilla es complejo. Tiene buenos futbolistas, una gran plantilla", ha advertido el preparador granadinista.

Es consciente de que, presumiblemente, Quique Sánchez Flores tomará el relevo en el banquillo hispalense. "Es parte de nuestra profesión estar informados de quién va a tomar el equipo. Tomamos nota de todo esto. Conocemos bien su forma de jugar. Puede ser oficial en pocas horas, puede plantear una situación diferente de lo que venía planteando. Más allá de conocer las características de los jugadores reales, podemos tener un panorama de lo que puede plantear como sistema", ha indicado a este respecto, aunque prefiere mirar hacia el interior. "Depende mucho de lo que podamos hacer nosotros en el encuentro".

"No creo que el Sevilla a lo largo de la temporada esté luchando por esta situación. No creo que para el Sevilla sea importante la tabla de posiciones hoy. Nuestros rivales van a ser otros", ha considerado el Cacique Medina. "Es el último partido del año y queremos afrontarlo con mucha responsabilidad. Nosotros creemos y estamos con mucho entusiasmo de afrontar nuestro segundo partido de local con nuestra gente", ha incidido el entrenador del Granada, quien ha afirmado tener "claro" el once con el que encarará el duelo. En él no estarán Vallejo ni Raúl Fernández, todavía convalecientes de sus respectivas lesiones. Tampoco Perea, que no cuenta. "Alberto está bien, pero son decisiones técnicas. Creemos en otros futbolistas que están aptos para jugar", ha resuelto sobre el caso del manchego.

Quien sí formará bajo palos en principio, por la ausencia de otro guardameta en la primera plantilla, es André Ferreira, que encadena dos errores consecutivos que han costado puntos al Granada. "No estuvimos felices en esa jugada, pero no me quiero detener tampoco en errores. Quiero mirar el futuro", se ha encogido el charrúa, quien ha recordado que "el resultado ya está puesto". "Sin duda, tenemos que seguir trabajando en el aspecto anímico y técnico. Dar confianza a todo el plantel que esté apto. Es importante que estemos todos enchufados para sacar el partido de mañana adelante", ha agregado.

Con respecto al partido contra el Celta, ha redundado en la gestión de la superioridad numérica al final del encuentro. "Estábamos muy bien antes de la expulsión. Con once contra once estuvimos mucho mejor, fue cuando tuvimos ocasiones para poder hacer gol. Hicimos cambios para cambiar el resultado", ha reconocido, para seguidamente lamentar que no salió como estaba previsto. "No se dio lo que nosotros planteamos, ensanchar el campo, hacerlo amplio. Tampoco se jugó, nosotros hicimos muchas faltas, cortamos mucho el juego. Ellos manejaron mucho esos minutos. No pudimos sacar adelante y a relucir ese hombre de más", ha analizado. "Hasta la expulsión de Iago Asaps estábamos muy bien. Estábamos muy cerca del empate. Habíamos tenido varias situaciones de gol. Después, nos estancamos, no pudimos sacar adelante esa ventaja numérica. Hoy lo analizamos con los jugadores", ha zanjado.