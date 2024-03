Medina: "El otro día sentimos vergüenza por nuestra actuación"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, más crítico que en otras ocasiones, ha reconocido la mala presencia de su equipo en Villarreal. "El otro día todos sentimos vergüenza de la actuación que tuvimos", ha admitido el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa al compromiso frente a la Real Sociedad. "Hicimos una reflexión postpartido, fuimos muy autocríticos con la situación y la imagen del equipo, con el resultado obviamente", ha sostenido, esquivo cuando ha sido preguntado sobre su futuro.

"Lo hablamos en la semana con los futbolistas. La verdad es que en nuestro ciclo fue el peor partido en todos los sentidos por la actitud que vimos. Sin duda, eso fue analizado y hablado, conversado con los jugadores, tanto individualmente como colectivamente. pasamos raya y ya nos estamos enfocando en el partido de mañana", ha ahondado el preparador uruguayo, que ha afirmado que los rojiblancos están "con muchas ganas de que venga ya el próximo juego para revertir esta situación". "En eso estamos trabajando, en lo psicológico, sin duda, porque fue un palo duro y nadie esperaba una actuación así, más con lo que había reflejado el equipo, sobre todo en la última salida", ha insistido el Cacique Medina.

Preguntado sobre la demora en su intervención durante ese partido, el charrúa ha precisado que pretendía "darle la oportunidad a los jugadores de que se reivindicaran". "No era la imagen que ellos buscaban ni nosotros mismos. No se dio esa situación y al minuto 60 llegaron los cambios en el equipo", se ha encogido, para seguidamente orientar la atención hacia el choque frente a la Real Sociedad. "Apelamos al amor propio, la vergüenza deportiva, la actitud que tiene que tener cualquier hombre cuando hace su trabajo, y más nosotros, que estamos expuestos a los resultados", ha expuesto Medina. "Por eso queremos que mañana comience el partido, para revertir esta situación y el equipo juegue con la actitud que estábamos teniendo, más allá del resultado final", ha alargado, antes de puntualizar que el fútbol "es una profesión magnífica". "La tenemos que dignificar como tal. Tenemos que salir a jugar ese partido con una vergüenza deportiva importante", ha zanjado en esta línea.

Al respecto de esta cita en Los Cármenes, Medina ha asegurado que el equipo ha "trabajado muy bien" durante la semana. "Después de este último partido, tuvimos una conversación, una charla como habitualmente para hacer los análisis individuales y por partido. Trabajamos con mucha mentalidad para enfocarnos en lo que viene. Lo que pasó hay que tenerlo guardado, atesorarlo y que no vuelva a pasar", ha indicado, para seguidamente aseverar que ve "fortaleza para tratar de revertir la situación y mañana tratar de devolverle a la afición una alegría en actitud, juego, resultado". Para ello, recupera a Gerard Gumbau, única novedad en principio de cara a la cita de este sábado.

"La Real Sociedad tiene muy buenos futbolistas, que hace un montón de tiempo que vienen jugando juntos con un mismo entrenador", ha analizado brevemente a su rival de esta jornada. "Es el equipo que presiona más alto. Tiene una defensa hacia adelante y tiene muy automatizados los movimientos. También está en nosotros la alternancia dentro del juego. En otros partidos hemos saltado líneas también. Lo hemos hablado y analizado. Tenemos que leer bien el partido, ver dónde están los espacios", ha abundado, centrado, no obstante en el trabajo de su plantilla. "Nuestro rival mañana va a ser el Granada. Tenemos que hacer un gran partido en todos los sentidos para devolvernos la confianza, el entusiasmo. Me enfoqué toda la semana en nuestro equipo, no sin analizar obviamente las virtudes o los defectos que tiene la Real Sociedad", ha concluido.

Finalmente, cuestionado sobre qué razones puede ofrecer el conjunto rojiblanco para convencer a su afición de que el descenso no es una cuestión de tiempo, ha hecho hincapié en que "hay varios partidos en los que se jugó bien". "Son los argumentos que hemos demostrado y hemos sabido jugar varios partidos. Hasta este último partido, hacía tres jornadas que no perdíamos, en algunos partidos lo hicimos realmente muy bien. El partido de Barcelona, el partido del Atlético de Madrid, más allá de la derrota, se jugó bien, contra el Cádiz, el mismo día del Betis… Es tener memoria y optimismo", ha sostenido. "Van a venir rivales que van a ser directos y vamos a estar a la altura, pero empecemos por mañana para devolvernos la confianza en el juego y los resultados", ha abrochado.