El Granada CF, protagonista en una Gala del Deporte para la historia

Dicen que las crisis existenciales sobrevienen cuando se está a punto de cambiar de década. Al cumplir los 39 años, los 49 o los 59. Los expertos lo achacan a una especie de crisis existencial ante la inminente entrada en un decenio no expedito hasta ese momento, lo que, parece ser, pone al ser humano ante una especie de alerta de que hay cosas en su vida que ya nunca volverán a ser como antes. Pero esa conjetura desde luego que no es aplicable a la Gala del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada. Y sí, hay que admitirlo, algo de corporativismo hay en estas líneas. Pero es que más allá del halago fácil entre compañeros, la XXIX edición de la Gala desterró ese mito de los 'casi cincuenta', 'casi cuarenta' o, como en este caso, 'casi treinta' para demostrar que no hay más y mejor madurez que la de los números redondos.

Los 'deportiveros' –como se denominan entre ellos cariñosamente– se quedaron sin dar sus tradicionales premios en 2020 por culpa del dichoso Covid. ¿Cuántas veces habrá precedido el adjetivo 'dichoso' a la palabra 'Covid' desde que comenzó la dichosa pandemia? ¡Vaya, otra más! El caso es que, fuera por la anterior circunstancia o por el cúmulo de factores de estos dos años –suma de méritos de ambos ejercicios, Juegos Olímpicos, Europa League del Granada CF o 90 aniversario del club–, lo cierto es que pocas veces una Gala del Deporte de Granada fue tan especial e histórica como esta. Especial por volver a reunir a los 'plumillas' y los deportistas después del forzado impasse coronavírico. Histórica no solo por lo anterior, sino sobre todo porque estuvo cargada de sorpresas en una noche con marcado acento rojiblanco, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Los periodistas y asociados de la AEPD Fran Reyes y José Ignacio Cejudo condujeron en el Auditorio Caja Rural una fiesta del deporte granadino en la que los nombres propios fueron los del exentrenador del Granada CF Diego Martínez, el ciclista David Valero, la marchadora María Pérez y el atleta Ignacio Fontes. ¡Ojo! Nombres propios, que no protagonistas, porque ese honor recayó prácticamente de manera exclusiva en el Granada CF, que no solo fue elegido, como era de esperar, como el mejor club de estos dos años, sino que también estuvo representado por unos 60 futbolistas de todos los tiempos y etapas de la nonagenaria entidad. Entre ellos, los que han formado los dos grandes onces: el de la temporada 1971-1972 y el de la 2020-2021. Y por supuesto, el elegido por los propios periodistas y aficionados como El once de nuestras vidas.

En la gala hubo otros dos grandes protagonistas que fueron los presentadores. Desde el principio, Fran Reyes y José Ignacio Cejudo dieron buena cuenta no solo de su contrastada trayectoria periodística, sino también de su faceta de showman. Y si no que se lo digan a Roberto Carballés, José Manuel Ruiz, María Pérez y Laura Bueno, que salieron junto a ellos marchando, corriendo o jugando al tenis, y al de mesa también, en el vídeo flash introductorio con el que se abrió la gala. Ya desde que la voz en off los llamó el escenario su particular espectáculo comenzó. Acto seguido fue el presidente de la AEPD de Granada, Antonio Rodríguez, quien abrió la ceremonia con su clásico discurso inicial que, una vez más, sirvió para alzar la voz a modo de denuncia ante la delicada situación que atraviesa el periodismo.

Más concretamente, el deportivo, otrora trufado de enviados especiales a los distintos estadios y pabellones de la geografía española y que poco a poco va quedando reducido a crónicas escritas desde miles de kilómetros de distancia, si no con notas de prensa. "No le digas a mi madre que soy periodista, ella piensa que soy pianista en un burdel", sentenció Rodríguez parafraseando al periodista norteamericano Thomas Wolfe antes de dar comienzo a una gala en la que se prescindió de las clásicas ternas con finalistas para llamar directamente a los ganadores, al estar aunados los honores de 2020 y 2021.

Diego, Valero, Fontes y Pérez

Ya entrando en materia, los dos últimos en subir al estrado para recoger el Premio Asociación Española de la Prensa Deportiva –históricamente llamado Premio Especial de la Asociación Española de la Prensa Deportiva– de manos de Antonio Rodríguez en realidad fueron los primeros. Ya saben aquello del Evangelio según San Mateo y el Reino de los Cielos. En un giro de escaleta que permite intuir la mayor preponderancia que adquirirá este galardón –desdoblado en dos esta vez de manera excepcional– en las próximas ediciones, Diego Martínez y David Valero quedaron para el colofón. Tanto uno como otro no solo ejercieron como mayores reclamos, sino que sus nombres han sido, en este periplo, sinónimo de éxito y vítores. El gallego por llevar al Granada desde Segunda a las mejores horas de su historia, Europa League incluida, y el bastetano, que no pudo asistir debido a que se encuentra en Vitoria entrenando, tras colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y coronarse como campeón de España de ciclismo de montaña.

Tradicionalmente, ese rango final le corresponde a los mejores deportistas masculino y femenino. En este caso, Ignacio Fontes y María Pérez. El primero, que mando un vídeo de agradecimiento porque está en Sudáfrica, como finalista en la prueba de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio y segundo en el Campeonato de España sobre la misma distancia. Y por parte de la de Orce por haber sido cuarta en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio y campeona de España absoluta sobre 10 y 20 kilómetros marcha. María Pérez se mostró visiblemente emocionada al recordar su preparación para los Juegos Olímpicos.

El Premio al Mejor Entrenador recayó en la figura de Jesús Montiel, entrenador de Laura Bueno e Ignacio Fontes, y el de Mejor Deportista con Discapacidad fue para José Abril, medalla de oro en el Nacional de duatlón cross, plata en el Mundial de acuatlón y oro en el de triatlón cross. Se lo entregó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, quien aprovechó para avanzar nuevos detalles sobre el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad, que tendrá lugar en Granada el próximo año.

El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, dio el Premio Deportes de Invierno, que fue para la Sociedad Sierra Nevada por la rehabilitación del Albergue de San Francisco, ubicado en el paraje de los Campos de Otero. También se reconoció la trayectoria del Automóvil Club Sol y Nieve, con 16 pilotos granadinos en sus filas, en el Premio del Motor, así como la de Manuel Fernández Conde, Premio Deporte Universitario, tras 39 años en el Servicio de Deportes de la UGR y 25 temporadas como entrenador del equipo de rugby del CD Universidad de Granada.

Menciones, Distinciones y Leyendas del Deporte

Por otra parte, recibieron distinciones especiales Pepe Maldonado, fundador del Club Atletismo Ciudad de Granada e impulsor de la Maratón de Granada; José Antonio Sánchez de Luna, campeón del Mundo de tenis en la categoría de mayores de 35 años en 2019; Alberto Pérez Novi, delegado del CB Granada entre 2003 y 2011 y de la Selección Española entre 2009 y 2021, y Manuel García Bueno, alias 'Manolo el Tabernero', en el vigésimo aniversario del título de Copa de la Reina conquistado por el Taberna Andaluza de fútbol sala, club que llevaba el nombre del mítico bar granadinista-colchonero sito en la calle Pintor Rodríguez Acosta.

La Mención Especial AEPD se la llevó Juan Carlos Rodríguez, más conocido como 'Carluto', por su permanente colaboración con la AEPD Granada durante sus muchos años al frente del departamento de comunicación de Coca-Cola, y que este año se ha jubilado. El periodista de GranadaDigital y vocal de la Junta Directiva de la AEPD Granada, Miguel López, fue el encargado de hacerle entrega del galardón. De otro lado, el Premio Leyenda del Deporte fue para José Esteban Montiel. Se trata de uno de los maratonianos más destacados que ha dado el atletismo español. Lo dejó claro en los maratones de Londres y París entre los años 1985 y 1995. También formó parte del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Por otra parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Baza, Antonio Vallejo, nombró a la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada embajadora de la Ciudad Europea del Deporte 2022, que tendrá a la ciudad del norte de la provincia como epicentro.

El Granada CF, protagonista absoluto

Pero la gran 'bomba' de la noche en el Auditorio Caja Rural no estalló ni de la mano de los presentadores ni de los homenajeados y ni siquiera de los deportistas o entrenadores reconocidos. Que esta XXIX Gala del Deporte de la AEPD Granada fuera histórica y especial tuvo mucho que ver, en gran medida, con su capacidad de trascender la mera ceremonia de entrega de premios para convertirse en un evento capaz de centrar una vez más el foco y, sin duda, pasará de alguna forma a los anales de la historia del deporte de granadino. Fue en medio del espectáculo, cuando la voz en off anunció uno de los premios que estaban cantados: "¡Mejor club al Granada Club de Fútbol! Por sus tres exitosas temporadas entre 2018 y 2021, que incluyen un ascenso a Primera, dos sobresalientes campañas en la máxima categoría nacional y un brillante papel en su primera participación en la Europa League, donde alcanzó los cuartos de final".

Hasta ahí todo normal, pero lo que se vino después fue una marabunta de sorpresas, reencuentros, rostros conocidos, emoción y calidad. Sobre todo eso, mucha calidad. Aprovechando la coincidencia del 90 aniversario del club, alcanzado el 6 de abril de este año, y el hecho de que la temporada pasada jugara por primera vez en su historia en Europa, la AEPD abrió una votación para elegir al mejor once de todos los tiempos. Los escogidos entre más de 70 propuestas que incluían jugadores y entrenadores fueron los siguientes: Izcoa; De la Cruz, Aguirre Suárez, Fernández, Siqueira; Lasa, Castellanos, Yangel Herrera, Vicente; Porta y Soldado. Con el propio Diego Martínez como entrenador. Toño De la Cruz no pudo asistir y envió su agradecimiento a través de un vídeo.

De esos once, subieron al escenario Porta y el propio Diego Martínez, aclamado por la multitud. Ángel Castellanos estuvo representado por su hija y el malogrado Pedro Fernández por su mujer, mientras que Toño De la Cruz intervino mediante un vídeo. El cónclave de históricos no quedó ahí. Del resto de finalistas también accedieron algunos de los que siguen en Granada. Es decir, Martos, Lina, Mainz, Mingorance, Aguilera, Pepe Macanás, Santos y Jaén. Y en un alarde de eso que algunos llaman 'tirar la casa por la ventana' terminaron compareciendo todos los futbolistas de distintas épocas que los periodistas deportivos de Granada pudieron localizar. En total, unas 60 personas. La mayor foto de familia que se ha hecho nunca del Granada CF. Unos en el campo y otros en la grada, pero todos estarán este viernes en Los Cármenes para el decisivo duelo ante el Alavés.

¿Algo más? Pues sí. Ante tan multitudinario 'reencuentro prenavideño' solo faltaba presentar El once de nuestras vidas. 90 años de historia del Granada CF. Se trata del libro elaborado por más de 60 periodistas de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada en el que se recogen las mejores anécdotas que recuerdan o los episodios que han marcado sus trayectorias, tanto profesionales como vitales, relacionadas con el club rojiblanco. La obra tiene un precio de 30 euros y cuenta con la participación especial de los historiadores oficiales del Granada. A saber: José Luis Entrala, Antonio Lasso Rebate, Manolo Martínez, Ramón Ramos y José Luis Ramos. Todos ellos han sido figuras claves no solo como fedatarios de la historia granadinista, sino también en la elección de los jugadores que debían integrar la votación para conocer cuál es el mejor once de siempre del Granada. Y a todos ellos se les reconoció con la medalla de la AEPD Granada. Nunca antes se había concedido. Otro detalle en una vigésimo novena gala a la que no le faltó de nada. La trigésima tiene el listón muy alto.