La situación en que Alexander Medina se ha encontrado al Granada apenas le ha concedido tiempo para soltar las maletas antes de tomar las riendas. El nuevo entrenador rojiblanco llegó, ensayó en la intimidad el lunes y este martes ha sido presentado al granadinismo, con la visita al Bernabéu a la vuelta de la esquina. "Es uno de los mayores desafíos que tengo como entrenador a nivel profesional", ha reconocido ‘el cacique’, quien ha señalado las "dos claves" esenciales que demanda de sus futbolistas: "Los posicionamientos y la intensidad en el juego". Aspectos que, con independencia de los pocos entrenamientos de los que dispone para preparar su debut, "tienen que estar reflejados" en el duelo frente al Real Madrid, según el preparador uruguayo.

"El sábado fue el primer contacto con el club. Teníamos un conocimiento desde hace un tiempo a través de Matteo (Tognozzi). A raíz de esta situación, me llamaron, se pusieron en contacto con nosotros. Comenzamos a hacer un análisis en profundidad del equipo, de la plantilla, interiorizándonos con diferentes informaciones. Creímos que estábamos capacitados, convencidos de que nuestro proyecto puede llevar adelante para cumplir estos objetivos", ha relatado, acompañado del director deportivo rojiblanco. "Por eso tomamos la decisión de comenzar este gran desafío para nosotros", ha argumentado, antes de exteriorizar su "convicción" con el equipo. "Creemos mucho en el material que tenemos", ha sostenido.

"Un equipo duro"

Medina ha expuesto su "ilusión de trabajar en conjunto por el equipo que el club se plantea de dejar al Granada en Primera División" y ha esbozado qué espera ver en el cuadro rojiblanco de aquí en adelante. "Primero que nada, obviamente, queremos que el equipo represente a la afición, que se sienta representada con lo que ofrece dentro del campo, en lo actitudinal y en el juego", ha descrito, para seguidamente asegurar que el primer objetivo que se marca es "lograr buenos posicionamientos e intensidad, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva". Ha redundado en este aspecto. "No podemos partir el conjunto en dos, tiene que ser uno solo. Creemos que en la parte ofensiva va a tener asociación, ataques combinados y rápidos. Tenemos que ocuparnos por su aspecto defensivo, esa faceta que creemos que a corto plazo hay que acomodar", ha abundado.

"Queremos un equipo intenso, que tenga pasión por jugar cada pelota. En eso vamos a insistir en estos días de trabajo antes del partido contra el Real Madrid", ha avanzado, para más adelante insistir en que "el aspecto defensivo involucra a todo el conjunto". "Tenemos que poner el foco para tratar de que, a través del posicionamiento y del bloque compacto, empecemos a tener más dureza en las situaciones, para después bajar el número de goles en contra", ha hecho hincapié. "Nuestra apuesta es tratar de hacer un equipo duro, que nos veamos identificados con él. Hay que trabajar diferentes aspectos: el psicológico, el táctico, el técnico…, pero, sobre todo, el sentimental. El fútbol pasa por aspectos pasionales que tenemos que tener a la hora de jugar un partido", ha ahondado.

La plantilla, el mercado, Arezo y Bryan Zaragoza

El duelo contra el combinado blanco es lo que le va a "ocupar todo el tiempo hasta el partido", ha tratado de desviar la atención que recae sobre el mercado invernal, si bien a preguntas de los medios de comunicación ha reconocido que "obviamente, refuerzos van a venir, fichajes va a haber". "Vamos a tener unos días de análisis para tratar de obtener todo el bagaje de información sobre el plantel. Una cosa es analizarlo desde fuera, o en vídeo, y otra cosa es en el día a día. Confío mucho en esta plantilla", ha sintetizado ‘el cacique’, quien afirma tener "mucha fe en estos futbolistas". "Todo club siempre trata de ir al mercado para estudiar opciones de aumentar la competitividad y la calidad de la plantilla", ha esgrimido.

En cuanto al grupo de futbolistas de los que dispone, Alexander Medina ha indicado que, a su llegada, ha encontrado "un vestuario de sentimientos ambiguos, encontrados". "Sentí la tristeza por la ida de un gran entrenador, una persona que dejó marcado a fuego a estos futbolistas, no solamente a nivel profesional, que consiguió un ascenso con el club, sino que también caló en el sentimiento de los jugadores. Los sentí tocados. Es normal cuando se va una persona que fue referencia para ellos", ha desgranado, para más adelante puntualizar que "cada vez que llega un cuerpo técnico nuevo se renuevan las ilusiones para todos". "Encontré muy buena predisposición al trabajo, buena concentración, intensidad… Nos da para ilusionarnos", ha resaltado.

"Nuestro mensaje tiene que ser claro, convincente. Lo que tenemos que hacer es que los jugadores interpreten rápido lo que queremos a corto plazo, para el partido del fin de semana. Recorrimos en estos días situaciones difíciles. Es parte del fútbol y de la vida. Es lo que toca transitar. Creo muchísimo que el fin de semana vamos a hacer un gran partido", ha zanjado Medina en este sentido. No ha querido incidir demasiado en la situación de jugadores concretos, aunque ante las cuestiones de la prensa sí ha abordado dos nombres propios que marcan la actualidad granadinista. El primero de ellos ha sido el de Matías Arezo, cedido en Peñarol. "Le conozco y sé qué clase de jugador es", ha reconocido, antes de apuntar que desea "realizar un análisis del plantel" antes de tomar decisiones. "Después, sí veremos si regresa", ha resuelto sobre el ariete charrúa.

El otro ha sido el de Bryan Zaragoza, de quien se ha deshecho en elogios sin aclarar demasiado sobre su futuro. "Ha sido un jugador muy desequilibrante en todos estos partidos. Es uno de los más desequilibrantes de la Liga. Sabemos de la capacidad y la valía que tiene. Tiene mucho por crecer y por dar. Es muy importante para el Granada. Ojalá que lo podamos disfrutar, por lo menos, hasta el final de la temporada. Después se verán las situaciones que puedan venir por él. Por lo que pude interactuar con él, está muy centrado, con los pies en la tierra, ávido por aprender y mejorar. Es importante en un chico con su edad. Es un jugador muy querido dentro del vestuario y la verdad es que en este corto tiempo que pude entablar una relación con él, me parece un chico muy noble", ha planteado.

El reto

El banquillo rojiblanco será el primero que ocupe Alexander Medina en Europa, aunque afronta el reto con confianza. "A nosotros, los entrenadores sudamericanos, nos cuesta mucho entablar un desafío en Europa, pero después de que interiorcé cómo está el equipo, la verdad es que me gustó mucho la características de algunos de sus futbolistas. Para nosotros, es un desafío muy importante el reto de lograr que el Granada esté en Primera División", ha repetido. Conoce LaLiga, "como jugador, aficionado y profesional". "Es una Liga de referencia, de las más importantes del mundo, nos gusta muchísimo y la sigo habitualmente, más allá de los lugares en los que esté trabajando. Me puse como objetivo poder llegar. Me pasó como jugador y como entrenador", ha detallado.

"Nos fuimos preparando mucho tiempo para que, cuando nos tocara dar el salto, estuviéramos a la altura de la situación. Por eso tomamos este desafío. Tenemos la convicción, creemos mucho en lo que podemos hacer, conjuntamente con estos jugadores", ha sostenido, preocupado también por conectar con la hinchada. "Principalmente, lo que a nosotros nos interesa es que haya una comunión. Sé que la afición es muy seguidora, que empujó mucho al equipo para que haya un ascenso. Ojalá que a cierto plazo podamos llegar a la afición, pero lo primero que tenemos que hacer es convencer a los jugadores", ha resaltado, antes de revelar que en su cuerpo técnico le acompañarán Nicolás Maidana, preparador físico, Fernando Machado y Mariano Levisman.

Explicaciones de Matteo Tognozzi

Tognozzi, por su parte, ha expresado su gratitud con "Paco López y todo su cuerpo técnico de parte del Granada por sus logros y entrega al club". "Tengo mucha ilusión de trabajar con Alexander Medina. Creo que es la persona más adecuada para ocupar el cargo", ha recibido al nuevo entrenador rojiblanco, antes de explicar los motivos del movimiento. "Hay momentos en los que la dirección deportiva de un club tiene que tomar decisiones. Tuvimos la oportunidad de traer a Alexander, que conozco desde hace mucho tiempo, conozco sus métodos de entrenamiento, su manera de entrenar. Era el momento justo para dar un cambio de dirección técnica", ha argumentado.

Cuestionado sobre la influencia del despido de Paco López en el margen económico del que dispone el club para afrontar el mercado, el director deportivo del Granada ha asegurado que los rojiblancos van "a estar preparados". "Cuando hemos tomado esa decisión no hemos pensado en eso, sino en cuál era la decisión más correcta. No tengo miedo de eso. Creo que es una cuestión, antes de todo, de cuáles son nuestras carencias y de conocer el mercado y tener ideas. Me siento bastante cómodo. No creo que afecte", ha alegado. "Tendremos un mes, 40 días, para planificar juntos el mercado de invierno. Yo ya tengo mis ideas", ha puntualizado.