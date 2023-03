La Ponferradina amarga el 35 cumpleaños de Raúl Fernández

Raúl Fernández no pudo celebrar por adelantado su 35 aniversario con un triunfo frente a la Ponferradina que era oro tras los pinchazos de sus principales competidores por el ascenso. El equipo rojiblanco se dejó dos puntos o rescató uno, según se mire, sobre la bocina gracias al certero lanzamiento de falta de Perea cuando Los Cármenes ya empezaba a digerir que su condición de imbatibilidad llegaría a su fin. Sin embargo, ese sinsentido en que se convirtió el segundo parcial y que se resolvió, finalmente, con el reparto de puntos para ambos equipos, dejó en Raúl Fernández al otro gran damnificado de la noche. Esos dos minutos fatídicos que enmudecieron al granadinismo ofrecieron una estampa inédita hasta el momento en casa, la del veterano guardameta recogiendo hasta en dos ocasiones el balón del interior de su portería y que ponía fin a una racha de once partidos sin hacerlo.

El encuentro frente a la Ponferradina no iba a ser plácido y el poste apenas rebasado el minuto de juego sería el mejor aviso a navegantes. La 'Ponfe' obligaba a Raúl a realizar su primera estirada en una clara demostración de que, si iba a ser otra víctima de Los Cármenes, el Granada CF tendría que trabajárselo. Tras unos minutos iniciales de imprecisiones por ambos bandos, el peligro se fue trasladando poco a poco al área rival defendida por Amir Abedzadeh. El guardameta iraní mandaba pronto un mensaje a los Uzuni -una vez más con el colmillo afilado, haciendo bueno cada balón que le llegaba en posiciones de remate-, Callejón y compañía. Estaba inspirado y dispuesto a frustrar cada intento local de perforar su portería. El propio crack albanés, que sí lograría batir a Amir desde los once metros, no daba crédito ante varias paradas de mérito para negarle el gol, cuando el 'killer' ya se encaminaba a celebrar una nueva diana en casa.

Mientras su rival en la portería se agigantaba para sostener a los suyos, parecía que Raúl podría vivir el resto de encuentro con mayor tranquilidad. Nada más lejos de la realidad y es que, los de Paco López, se marcharon a vestuarios sin el premio del gol y, en la reanudación, con el paso de los minutos el equipo empezó a pecar de ansiedad del tanto que no llegaba. El partido transcurría entonces falto de fluidez para los nazaríes hasta la entrada de Bryan que dinamitó el encuentro. Primera jugada en la que pudo desbordar, volvió loca a la zaga berciana que solo acertó a pararle en forma de penalti. Uzuni no fallaba desde los once metros para desatascar al Granada en los últimos compases del encuentro y acercar una victoria vital por el ascenso.

Lejos de darse por vencida, la Ponferradina cambió piezas y logró lo que nadie había hecho hasta el momento: perforar la meta de Raúl Fernández en Los Cármenes. Entró como un avión Pascanu, sin oposición por parte de la zaga, en un vuelo sin motor ante el que nada pudo hacer el portero bilbaíno del Granada. El guardameta ponía fin a su imbatibilidad en casa, pero todavía quedaba lo peor. Y es que, tan solo un minuto después del testarazo que había supuesto el empate, la 'Ponfe' volvió a la carga y sacó petróleo de un centro desde el perfil derecho que encontró a dos visitantes solos tras llegar tarde la línea defensiva a sus marcas. Se estiró Raúl Fernández sin poder evitar el segundo de la noche. Dos mazazos en uno para el guardameta rojiblanco que veía cómo esos dos primeros goles que encajaba en casa podían acabar con el invicto del equipo en casa. Sin embargo, el encuentro tenía reservada una sorpresa más en forma de tanto de lanzamiento directo de Perea cuando moría el partido para, al menos, amortiguar el golpe.

Por eso, este 13 de marzo, Raúl Fernández sopla las velas sin el regalo de seguir sin encajar goles en Los Cármenes. No obstante, lo hace con motivos para celebrar, porque su equipo rescató un punto que el devenir de la jornada tornó en bueno. De los de arriba sólo el Eibar, que venció al rival de la pasada jornada de los de Paco López, el Burgos, consiguió los tres puntos. No lo hicieron Las Palmas, Levante, Alavés y el propio Granada que, sin embargo, con sus respectivos empates siguen en la lucha. Este 35 aniversario le llega a Raúl asentado plenamente en la portería nazarí y como el seguro de vida que sigue siendo, pese a que su contador de porterías a cero en Los Cármenes, se haya detenido en once. La Ponferradina 'amargó' en la víspera el celebrar un cumpleaños imbatido en casa, pero Raúl Fernández tiene muchos motivos para celebrar.