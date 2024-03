Los peñistas piden explicaciones a García Amado sobre la situación actual del club

El Granada mantuvo en la tarde de este miércoles un encuentro con representantes de las distintas peñas del conjunto rojiblanco en el que los aficionados pudieron trasladar su preocupación por la deriva del club y pedir explicaciones por la situación en que se encuentra actualmente. A dicha reunión, celebrada en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes, acudieron por parte de la entidad rojiblanca su director general, Alfredo García Amado, el director de comunicación, Antonio Viola, y la directora del área social, Davinia Pérez. Asistieron en representación de la hinchada nazarí presidentes de los colectivos de animación nazaríes, tanto los incluidos en el G19 como aquellos que no se enmarcan dentro de esta asociación, como son los casos de los grupos You’ll Never Drink Alone y Curva Sur. También se habilitó la posibilidad de participar por videoconferencia a aquellos aficionados que no pudieran asistir, como sucede con las peñas de otras provincias. A lo largo de la cita, se abordaron asuntos como la planificación deportiva, la concesión del estadio o la continuidad de los dirigentes en el probable caso de que el equipo descienda.

Fue la parcela deportiva la que congregó la mayor parte de las cuestiones, como han indicado a este periódico fuentes presenciales, que señalan que García Amado se prestó a responder a todo. De inicio, los asistentes abordaron la planificación veraniega, sobre lo que el director general del Granada reconoció que el club no acertó y subrayó que el principal fichaje por el que se apostó, Jesús Vallejo, ha salido mal. Asumió en nombre del club "toda la culpa", tras lo que valoró también las contrataciones de Alexander Medina como técnico y Matteo Tognozzi como director deportivo.

Más adelante, se puso sobre la mesa la concesión del estadio Los Cármenes y las reformas que este necesita. García Amado reconoció que la instalación se encuentra en malas condiciones y que requiere una intervención, a lo que agregó que el club está acometiendo las obras más urgentes sobre la marcha. Fue antes de adentrarse en la posible renovación de la cúpula del club en caso de que el Granada descienda de nuevo a Segunda. Sostuvo en primer lugar que no existe intención de vender el club en ningún momento, a lo que añadió que el retraso en las incorporaciones veraniegas no fue por la tentativa de compra liderada por Andrés Fassi sino por el límite salarial. En segundo término, insistió en que tanto él como Matteo Tognozzi y Sophia Yang, presidenta de la entidad, trabajan con la idea de continuar si el conjunto rojiblanco pierde la categoría.

Alfredo García Amado puntualizó que no deseaba hablar de un hipotético descenso, pero sí desveló que el club está pensando ya en este caso para estar preparado e intentar confeccionar "una plantilla competitiva para tratar de ascender lo antes posible". Al hilo del probable regreso a Segunda División, el director general fue cuestionado sobre el suplemento de los abonos para la visita del Real Madrid a Los Cármenes, medida ya de por sí polémica. Ante la posibilidad de que el Granada esté prácticamente descendido para ese encuentro, afirmó que la entidad se plantea no cobrarlo para dicho encuentro. También insistió, preguntado sobre la promesa de mantener el precio de los carnés que hizo la pasada campaña, en que el coste se mantuvo, más allá del día del club implementado para el paso del cuadro merengue y del Barça por el feudo granadinista.

Las fuentes consultadas trasladan que el trato fue "buenísimo" y que "en ningún momento de la reunión hubo crispación", aunque matizan que otra cosa distinta es que los hinchas "estén de acuerdo o no con las explicaciones" que ofreció García Amado. "Pensamos que el club quiere colaborar porque se está dando cuenta de lo que hay. Lo mejor de todo fue que nos trataron muy bien y la gente se sintió valorada, más que otra cosa, por ver que quieren hablar contigo y se prestan", afirman. Está pendiente de concretar, por otro lado, una reunión entre el club y los integrantes del colectivo 5001, compuesto por los accionistas minoritarios de la entidad nazarí.