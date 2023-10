"Matteo Tognozzi será el arquitecto del proyecto deportivo del Granada a largo plazo"

Respaldado por la presidenta de la entidad, Sophia Yang, y el director general, Alfredo García Amado, Matteo Tognozzi ha sido presentado este martes de forma oficial como nuevo director deportivo rojiblanco. Una llegada que, según ha expuesto, mira a futuro. "Será el arquitecto de todo el proyecto deportivo del Granada a largo plazo, también del Femenino y del Recreativo. La responsabilidad que tendrá no solo es para este invierno, sino para todo el futuro del club", ha expuesto la máxima mandataria de la institución nazarí, quien ha insistido que "su responsabilidad no solo es para este invierno, sino para todo el futuro". El italiano, escueto y prudente, ha recogido el testigo de Nico Rodríguez "con mucha ilusión y energía". "El Granada es todo lo que yo quería, un club donde yo pueda desarrollar todo lo que he aprendido y pueda trabajar", ha sostenido.

El nuevo director deportivo del Granada, que previamente había saludado a los medios de comunicación en un encuentro informal, ha esquivado los charcos y apenas ha dejado entrever algunas líneas de su proyecto, en el que, dada la premura de su incorporación, tampoco ha podido profundizar demasiado. "Las primeras horas fueron muy positivas, el trato que la gente me ha dado, todo el club, todas las personas que han trabajado en el club, tanto en el estadio como en la Ciudad Deportiva. La directiva cree en lo que soy y lo que tengo para desarrollar aquí", ha afirmado. Yang, en cambio, ha despejado más balones. "Hemos analizado la situación y estamos afrontando nuevos retos en nuestra competición. Hemos decidido cambiar y establecer una nueva dirección deportiva de nuestro proyecto. Por eso hemos tomado esta decisión, para poder abordar esos nuevos desafíos", ha argumentado.

Según ha expuesto la presidenta del club, Tognozzi "tiene las cualidades" que buscaba la propiedad, "experiencia, conocimiento, la formación internacional y también una calidad de comunicación interpersonal". "Tiene un gran compromiso y la voluntad de dar todo por el club, de hacer posible lo imposible", ha ahondado. El italiano ha expuesto que fue determinante en su llegada el fuerte deseo del club. "He tenido otras ofertas, pero nadie me ha querido como lo hizo el Granada. Estoy contento de estar aquí", ha sentenciado, agradecido por "la oportunidad en una situación difícil clasificatoria".

Una vez asentado, empezará a trabajar en la creación del proyecto, visto ya el equipo en vivo. "Los números están ahí y son irrefutables, pero veo cosas positivas. La reacción del equipo, que compite mucho. Hay cosas que mejorar, pero muchas positivas, ganas de trabajar y de conocer el día a día de este equipo para aportar mi ayuda. Veremos, acabo de llegar, tengo mis ideas, pero tengo que compartirlas con el entrenador. Seguramente sea importante que yo esté aquí desde ayer para preparar lo que será el mercado de fichajes de invierno", ha exteriorizado Tognozzi, quien afirma no haber "hablado todavía de mercado" con Paco López. "Será una cuestión de la próxima semana, seguramente", ha avanzado, después de asegurar que le tiene "mucho aprecio".

Respaldo a Paco López

En este sentido, ha expuesto su apoyo al entrenador del Granada. "Acabo de llegar y si uno ve el partido de ayer, la reacción del equipo, cómo responde al técnico, la intensidad con la que juega y genera ocasiones de goles, no hay ninguna duda", ha profundizado. "Creo que la figura del director deportivo es de apoyo al entrenador, tiene que hacer sus elecciones. Si tiene un estilo de juego bien definido, yo soy el responsable de elegir a los jugadores aptos para su estilo de juego. Después, es una cuestión más de conocerse. Acabo de llegar. Para mí, es importante lo cotidiano, hablar con él, de fútbol. Creo que aprecia mucho mi figura yv a respetar mi conocimiento. Hay que encontrar una fórmula para que caminen de la mano hacia el objetivo", ha incidido.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el equipo no logre la permanencia, Tognozzi ha trasladado tranquilidad. "Tenemos muchas posibilidades de lograrlo. Estoy aquí para un proyecto largo. No tengo miedo del futuro. Estoy contento de tener esa confianza del club a largo plazo", ha expuesto. En ese futuro que espera escribir en el Granada, desea desarrollar una estructura sólida en cuanto a dirección deportiva, lo que implicará la incorporación de algunos efectivos al departamento. "He empezado conversaciones, tengo ideas claras sobre las personas que quiero incorporar con nosotros, seguramente la figura de un secretario técnico y una estructura de scouting. En unas semanas, la estructura estará lista", ha avanzado.

A partir de ahí, empezará a abordar frentes abiertos. Entre ellos, la renovación de Bryan Zaragoza y la situación de Matías Arezo. "Son jugadores que son patrimonio del club. A Bryan, que está aquí, hay que disfrutarlo, por lo que está dando al club y seguirá dando. Lo de Arezo lo veremos cuando vuelva en enero. Son dos ases muy importantes en el club", ha afirmado.

"No existe inestabilidad"

Entretanto, Sophia Yang y Alfredo García Amado han analizado distintos aspectos de la actualidad rojiblanca. Entre ellos, la tentativa de venta del pasado verano. "Me gustaría aclarar que hemos recibido ofertas, pero no hubo ninguna venta ni nada negativo. Nada que haya perjudicado operaciones del club. Todo ha funcionando como se había planificado. Lo que se ha decidido ahora es estar preparados para el mercado de invierno. Debemos estar centrados para el mercado de invierno", ha tratado de esclarecer la presidenta, quien, también ha reconocido que el Granada "es un club muy atractivo para muchos inversores". "Es una práctica muy común dentro del sector. Cada vez que nos acercan, de manera cortés, contestamos y analizamos la situación que se nos ofrece", ha resuelto.

Tanto ella como el director general del club han abordado la tesitura económica con la que la entidad rojiblanca aborda el mercado invernal. "El presupuesto es más reducido para todos los clubes, tenemos menos recursos financieros para nuestras decisiones. Estamos más limitados que antes. Acabamos de ascender y eso plantea siempre dificultades. Tenemos que centrarnos mucho para tomar las decisiones adecuadas en el mercado de invierno", ha argumentado Yang, mientras que García Amado, algo más concreto, ha estimado que "hay una cantidad razonable para incorporar más de un jugador". No obstante, ha reconocido que las incorporaciones dependerán de marchas. "La cantidades que nosotros liberemos con las salidas van directamente a esa bolsa de LaLiga que te permite invertir, dentro del famoso anexo del límite salarial".

García Amado ha precisado que Tognozzi tiene una opción de "prolongación de contrato en el tiempo en distintos escenarios", aunque no ha deseado valorar la posibilidad del descenso. Además, ha reconocido que la destitución de Nico Rodríguez "es una decisión difícil". "Lógicamente, con Nico hemos trabajado un año y medio juntos, hemos tenido una magnífica relación y hemos conseguido cosas muy bonitas. Iniciamos nueva etapa con Matteo, a trabajar codo con codo con él", ha zanjado.

Tanto el director general del club como la presidenta han insitido en negar que exista "inestabilidad" en la entidad. " Creo que es un periodo muy estable. Lo que hay son avatares del futbol. Se gana, se pierde. Nosotros hemos ascendido y estamos en Primera DIvisión, que los partidos son mucho más duros. Es evidente que vamos a perder más encuentros que ganar. Se ha ido Nico, forma parte del fútbol. Es una figura que está en el alero, como todos nosotros. Paco es nuestro entrenador, el equipo está con él. Matteo me lo decía ayer", ha ahondado García Amado. En esta misma línea, Yang ha defendido que "el objetivo final" del club "es encontrar esa estabilidad". "Hemos conseguido mejoras en el club para conseguir este desarrollo. La decisiones que estamos tomando y los cambios que estamos adoptando son necesarios para conseguir este punto de estabilidad. El cambio no es el propósito, sino el camino para conseguir el objetivo", ha abrochado.