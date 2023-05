El partido de generaciones de 'Eterna Lucha'

Ramón y Eric, abuelo y nieto, son dos de las tantas generaciones de granadinismo que esperan con la mayor de las ilusiones que el reloj dé las 21:00 horas cuando empiece a rodar el balón en el Nuevo Los Cármenes. Allí darán comienzo noventa minutos de pasión y emociones fuertes que, como si de una película se tratase, esperan que termine con el mejor de los desenlaces. Abuelo y nieto no podrán vivir desde el feudo rojiblanco, -"ha sido imposible conseguir entradas", comenta Ramón-, un partido donde las generaciones se diluyen y los aficionados curtidos en mil batallas como Ramón disfrutarán del partido desde la óptica de un niño, sin complejos y con la emoción del primer día, del que estrena una sensación inédita, como la de ascender en el feudo rojiblanco.

Los Cármenes quiere ser ese hogar que ha sido durante toda la temporada para los suyos en el partido más importante del año y, por fin, ver celebrar a los suyos un nuevo regreso a la categoría. La mochila de granadinismo de Ramón empezó a llenarse desde que su padre se lo "inculcara" y tiene tras de sí años de socio y de acompañar al equipo desde 3ª y 2ª B hasta Primera, donde ahora busca volver el Granada. "Recuerdo la famosa lesión de Fernández con Amancio", afirma un Ramón con familia vinculada muy estrechamente con el club rojiblanco: "Un primo hermano mío fue vicepresidente con Candi y su hermano fue jugador del Recreativo y del Granada", añade.

Hoy, los tiempos son otros y se reflejan en los ojos y la inocencia de su nieto Eric de seis años. El pequeño es uno de esos menores de la casa que traen el granadinismo desde la cuna y ya a su corta edad tiene claro de dónde procede su pasión por el Granada CF, "porque es mi ciudad y mi abuelo y mi papá me han enseñado mucho del Granada", afirma para GranadaDigital. Aún es pronto para que Eric sea uno más de esos aficionados de cualquier equipo que juega "a ser entrenador" y se muestra crítico con el desempeño de su equipo o las decisiones del preparador. Mientras tanto, disfruta del fútbol con los ojos de la inocencia, los mismos que no le impiden tener claro cuáles son sus ídolos: "Uzuni es mi jugador favorito, porque ha marcado muchos goles y Callejón, porque es de Granada".

Esa verdad tan propia de los niños se plasma también en el análisis de lo que más le ha gustado de su equipo esta temporada: "Que han metido muchos goles y han sido muy divertidos los partidos". Goles y diversión son esos ingredientes que busca el Granada para que el encuentro que cierre la temporada en casa termine sin sobresaltos y confirme ese ascenso que los rojiblancos dejaron ya muy bien encarrilado en Anduva.

Miranda de Ebro no se sumó finalmente a ese particular mapa de estadios que han visto al Granada festejar su regreso a Primera División. Sin embargo, ese 1-3 en Burgos dejó un escenario que, a buen seguro hubieran firmado Ramón y Eric y todas y cada una de las generaciones de granadinistas al comienzo de temporada: jugarse el ascenso en casa y dependiendo de sí mismo. Una situación inmejorable y con, a priori, todo de cara para culminar lo que empezó el equipo de Karanka y quiere confirmar el equipo de Paco López. El buen hacer del técnico valenciano ha calado en la afición que tiene claro, como expresa Ramón, que el preparador se ha ganado "totalmente renovar".

El camino del entrenador, como el del equipo, no ha estado exento de baches y, pese a que los resultados han terminado por confirmar la gran gestión efectuada por parte del valenciano, no faltaron las dudas en torno a decisiones técnicas puntuales. "Algunos días no nos ha gustado la alineación", afirma Ramón en unas palabras que bien podrían ser de cualquier otro aficionado granadinista que, finalmente, se terminan por rendir a la evidencia: "Lo ha hecho bien porque, ahí lo tienes, seguramente ascendamos".

Tan sólo hace falta un punto, pero a nadie escapa lo que se juega el equipo frente al Leganés, tampoco a Eric y todos esos pequeños que esperan con ilusión vivir su primer ascenso. "Que si gana sube a Primera", confirma. Lo tiene muy claro y, aunque un empate también da la plaza al Granada, los de Paco López quieren salir a por esa victoria que comenta Eric, porque jugar con el resultado puede ser más peligroso que nunca. Y es que, la inocencia de los niños siempre es sinónimo de verdad. Por eso, el conjunto rojiblanco no piensa en otra cosa que no sea ganar al equipo pepinero y que mayores y pequeños disfruten sin perjuicios y con la emoción del primer día de un séptimo ascenso que Los Cármenes quiere vivir al máximo. Seis regresos a la máxima categoría después, es su ascenso, el de todas las generaciones.

Raúl se apunta a la final y sólo serán baja los lesionados de larga duración Molina y Rochina

Para la "final de la final", tal y como el propio Paco López ha calificado este compromiso ante el Leganés que supone la definitiva llave para el ascenso. Ya desde la previa llegaron buenas noticias en forma del posible regreso de Raúl Fernández a la convocatoria tras su lesión frente al Eibar, si bien, se antoja muy complicado que el bilbaíno recupere el sitio tras las grandes actuaciones de André Ferreira en su ausencia. Más allá de eso, recuperar a Raúl llena de confianza a un equipo que sólo no tendrá a disposición a los lesionados de larga duración, Rochina y Jorge Molina.

Paco López se reafirma en su filosofía de "no tener un once" y 'convoca' a Los Cármenes

Ni la cercanía del partido que puede poner fin a la temporada del Granada ha hecho variar ni un ápice la filosofía con la que llegó el técnico valenciano y en la que el tiempo le ha dado la razón. "No soy un entrenador de tener un once", volvió a repetir el ex del Levante que siempre ha defendido la profundidad de su plantilla y su elección en función de las exigencias de cada rival. Por tanto, en la rueda de prensa previa no hubo lugar a las pistas y sólo cuando se haga pública la alineación se conocerá cuáles son los once futbolistas con los que el Granada CF buscará certificar su plaza en la próxima edición de la máxima categoría. Además de ellos, tendrán protagonismo los revulsivos que siempre se guarda bajo la manga encabezados por la electricidad de Bryan Zaragoza.

Eso, sobre el campo, pero fuera la convocatoria a la afición está clara. El conjunto rojiblanco necesita más que nunca que la hinchada lleve en volandas a los suyos hasta el ascenso. Ni más ni menos que lo que han venido haciendo esta temporada, reeditarlo de nuevo. Por eso, Paco López, ha recogido las palabras de Juanito y las ha aplicado al feudo rojiblanco para advertir al Leganés de que "90 minutos en Los Cármenes son 'molto longos'". Una frase mítica para un mensaje explícito, que el estadio rojiblanco sea una "olla a presión" o "eche humo", en palabras textuales del técnico, porque hay nada más y nada menos que la recompensa a toda una temporada, el ascenso, y microbjetivos muy ilusionantes como cerrar el curso líder de la categoría 55 años después y festejar no sólo por primera vez un hito así en casa, sino por qué no también una temporada invicto en su estadio. Casi nada.

Alineaciones probables:

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Pol Lozano, Sergio Ruiz, Melendo, Puertas, Callejón, Uzuni.

Leganés: Dani Jiménez, Josema, Sergio González, Jorge Sáenz, Nyom, Miramón, Cissé, Neyou, Undabarrena, Dani Raba, Karrikaburu.