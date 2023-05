¿Qué es y por qué existe la jornada de reflexión antes de las elecciones?

En la cuenta atrás para que los colegios electorales abran sus puertas y las urnas se llenen de papeletas, la ciudadanía sigue atenta a las propuestas de mejora de sus candidatos estrella. Pero, ¿con cuánto tiempo cuentan los políticos para finalizar su campaña electoral?

Ya en la recta final de la campaña que comenzó el pasado 12 de mayo, según la página oficial de las elecciones del 28-M, esta debe finalizar como tarde el 26 de mayo. Todo ello con el fin de dejar el día consecuente para que los electores puedan valorar su voto en la calma de la llamada jornada de reflexión.

¿Qué es la jornada de reflexión?

Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la jornada de reflexión es el "día inmediatamente anterior al de la votación, en el que está prohibida la realización de cualquier acto de campaña electoral".

En este periodo, que comienza en este caso el día 27 de mayo, la ciudadanía cuenta con la jornada entera para valorar las propuestas que han ido recibiendo a lo largo de toda la campaña, por parte de todos los partidos políticos. Y es que esta norma no se puede transgredir, ya que según el artículo 144 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), los que incumplan este mandato “serán castigados de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses".

¿Qué está prohibido hacer este día?

Como queda recogido en el artículo 53 de la LOREG, en este día que precede al día de la votación, se prohíbe tanto la difusión de propaganda electoral como la realización de acto alguno de campaña electoral. Como añadido, en 2007 se puntualizó que la propaganda difundida por redes sociales, no está exenta de esta norma.

En la regla, se aclara que la campaña electoral se entiende como “el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”. Sin embargo, no se detalla exactamente qué es o no propaganda, por lo que queda en manos de la Junta Electoral Central el decidir sobre cada infracción particular.

¿Existe solo en España?

A nivel europeo, hay muchos otros países contiguos como Portugal o Francia, que tienen prohibiciones similares. Si se tienen en cuenta otros casos más radicales, Argentina es uno de los países más estrictos, ya que además de la prohibición de difundir propaganda electoral o sondeos, también vetan la venta de alcohol, junto con la celebración de espectáculos públicos. Al otro lado del extremo se encuentran países mucho más permisivos, como Reino Unido o Estados Unidos, donde está permitido hacer campaña o pedir el voto incluso el mismo día de la jornada electoral.