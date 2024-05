José Ramón Sandoval ha confirmado que no continuará la próxima temporada en el Granada. Apenas unos minutos antes de la disputa del encuentro entre el conjunto rojiblanco y el Girona, con el que el cuadro nazarí cierra la campaña, el técnico madrileño ha anunciado ante las cámaras de DAZN que no renovará finalmente su contrato con la entidad granadinista. "No es que piense que posiblemente sea mi último partido, es que lo es. Voy a dar un paso hacia el lado", ha desvelado.

"Creo que el futuro de este Granada, por el cariño que le tengo, tiene que construirse desde una base que ellos crean conveniente, que no se equivoquen y que no tengan los mismos errores que este año", ha argumentado Sandoval, quien ha incidido en que llegó al banquillo rojiblanco "a darlo todo, a intentar ayudar y tener manos". "Lo hicimos hasta donde nos dio, pero han pasado cosas que son difíciles de digerir", se ha encogido.

"Doy un paso al lado. Que el Granada busque un futuro en el que los aciertos estén por encima de los errores", ha insistido el preparador. "La duda, por la entrega que estaba haciendo, no tiene ni que llegar surgir. Si no, antes de llegar a esto, ya hubieran hablado conmigo", ha ahondado el madrileño. "Lo único que estamos haciendo es ayudar al Granada a terminar dignamente, dentro de lo que podemos", ha concluido.