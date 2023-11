Paco López: "Tiene que ser el día, no podemos tener tanta desgracia como últimamente"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido en la previa del encuentro de este sábado ante el Getafe con confianza. "Mañana tiene que ser el día, no podemos tener tanta desgracia como últimamente, porque el equipo hace muchas cosas bien. Otras, no tan bien y nos están costando goles en nuestro campo. Mañana esa simbiosis tiene que dar sus frutos, los jugadores están mentalizados de que debe ser así", ha expuesto el preparador rojiblanco, quien ha confirmado que para la cita no podrá contar con Vallejo, Miguel Rubio ni Raúl Fernández, todavía en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Elogios de Bordalás y Getafe: "Muy agradecido por las palabras de Bordalás. Que un compañero de profesión hable así de uno siempre es motivo de orgullo. Ha hecho ese ejercicio de empatía. Todos hemos pasado por situaciones de no ganar, o por una situación difícil. Se lo agradezco profundamente. Los equipos de Bordalás son tremendamente competitivos. Los resultados de este año así siguen diciéndolo. Es muy difícil ganar al Getafe. Cualquier equipo tiene mucha dificultad para superarle, lleva muchísimos empates, pero muchos podrían haber sido victorias. Su identidad está clara, todos lo sabemos, pero neutralizarlos y combatirlos es tremendamente difícil para cualquier equipo".

Mantener al vestuario al margen: "Eso hemos hecho durante la semana. Los jugadores son inteligentes, saben dónde tenemos que poner el foco, que es en el partido. El pasado es el pasado, con eso no vivimos. Continuar lamentándonos de las cosas no nos lleva a ningún sitio. Está todo el mundo preparado y concienciado de que mañana se tiene que generar otra vez esa magia. Uno desea jugar en Los Cármenes. Solamente de pensarlo uno se empieza a emocionar. Eso es lo que nos da esa energía. Mañana tiene que ser el día, no podemos tener tanta desgracia como últimamente, porque el equipo hace muchas cosas bien. Otras, no tan bien y nos están costando goles en nuestro campo. Mañana esa simbiosis tiene que dar sus frutos, los jugadores están mentalizados de que debe ser así. Estamos deseando que llegue el partido de mañana".

Partido frente al Getafe: "Es un partido para ser inteligentes. Con respecto a lo que pueda pasar en el descanso, estoy convencido de que la gente nos va a seguir empujando y alentando. También sabe contra qué equipo nos enfrentamos. Hay algunos contra los que el partido puede ser de ida y vuelta. La gente va a entender que no va a ser un partido fácil, uno en el que se sumen muchísimos pases, porque el Getafe te hace una presión alta muy intensa y eso dificulta que el juego sea muy fluido. Con balón, es un equipo muy directo, de mucho llegar por fuera, centro lateral y apretarte en esa segunda jugada. Va a ser un partido distinto, por ejemplo, al del Girona, pero creo que atractivo para el espectador. Sabe que necesitamos ese empuje para neutralizar el juego del Getafe y, cuando tengamos la pelota, hacerles daño".

Intranquilidad por la convocatoria de Weissman con Israel: "Intranquilidad hay con Weissman y toda la gente que está sufriendo en esa maldita guerra. En los que queremos la paz y no nos gustan estas cosas, lógicamente, hay intranquilidad. Encima, hay un jugador nuestro. Es verdad que cada uno está en su derecho de poder solicitar el aplazamiento del partido. El Mallorca lo solicitó y lo hizo. Nosotros entendimos que no nos beneficiaba por muchos motivos y no lo solicitamos".

Despido de Pacheta en el Villarreal y su posición en el Granada: "Primero, quiero solidarizarme con Pacheta, faltaría más. Ya sabéis lo cariñoso que estuvo aquí después de ganarnos con el Villarreal. Nos tenemos muchísimo cariño y aprecio. Me sabe muy mal por él. Nosotros somos conscientes de que los entrenadores vivimos de los resultados. Eso es una realidad. A veces, como entrenador, nos gustaría que los análisis fueran más profundos cuando las situaciones de los equipos no son buenas. Siempre es bueno analizar las cosas y saber cómo se está produciendo absolutamente todo, de dónde venimos, cómo venimos. Es una reflexión que hago en voz alta. Evidentemente, es normal que cuando las cosas no van bien, si ese análisis profundo no se hace, que pocas veces se hace, es lógico que haya cambio de entrenador. Entiendo que a veces no lo compartas. Te llega que ha salido el nombre de Quique Sánchez Flores y Rubí como posible sustituto de Paco López. Lo normalizamos, pero que a un entrenador no le vayan las cosas bien no deja de ser doloroso. Ojalá que no, porque siento toda la confianza del mundo, la misma que cuando llegué hace un año, la misma que cuando perdimos dos partidos consecutivos y la misma que cuando ascendimos. Confianza en mi trabajo y en los que tengo ahí. Aunque me molesten y no me parecen normales ciertas cosas, no significa que me afecten".

Confianza en el recurso por la eliminación de Copa: "Yo confío. No me queda tampoco otro remedio. Quiero confiar en que el club está haciendo todo lo posible. A mí, me duele que los profesionales ganen las cosas en el campo y se puedan perder en los despachos. La normativa es así. Vamos a confiar en que pueda prosperar".

Un año en el Granada: "Estamos como para celebraciones… Estoy orgulloso y encantado de llevar ya un año aquí en Granada. Sinceramente, por la acogida y el cariño que noto de la gente, parece que lleve mucho más tiempo. Ojalá se pueda celebrar mañana con una victoria, pero hay que hacer las cosas muy bien y currar mucho para hacerlo. Siguen fuera Raúl, Vallejo y Miguel Rubio. Hay gente que ha estado con molestias durante la semana y tenemos que valorar, porque necesitamos a la gente al cien por cien. No nos podemos permitir ningún lujo".

No convocatoria de Bryan con La Roja: "No se va a despistar. Por eso desde que llegamos aquí hemos tratado de que no se despiste nunca, que ponga el foco en lo más importante, que es su mejora. Intentaremos que lo que muchas veces surge a su alrededor no le influya en su trabajo. A todos nos hacía ilusión verle otra vez vestido de la Selección. Si pone el foco en el trabajo, le volverá a llegar su oportunidad. Que el Granada vaya ganando partidos también ayuda".

Protestas de los aficionados contra los árbitros: "Las iniciativas de los aficionados son absolutamente respetables. Faltaría más. Sienten que es una forma pacífica de reivindicar algo que sentimos todos, porque nos sentimos molestos por las últimas actuaciones arbitrales, y me parece bien, siempre que sea con respeto. Yo tengo un profundo respeto por cualquier árbitro. Que el otro día hablase, que no lo suelo hacer mucho, lo hago porque tengo que defender a mi club y sus aficionados, pero no significa que no les respete. Tienen una labor muy difícil. Uno siempre pide que traten de ser justos, que yo creo que lo son, pero, por encima de todo, que se equivoquen menos y no nos vayamos con la sensación con la que nos fuimos la semana pasada".