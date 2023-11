El goleador del Granada ante el Getafe, Gonzalo Villar, ha echado un capote a Paco López tras el duelo de este sábado. "Los jugadores estamos con el entrenador. Se está haciendo un gran trabajo. Son gente -el cuerpo técnico- muy detallista, lo cuidan todo", ha defendido el mediocentro rojiblanco ante las cámaras de DAZN, en una intervención que ha aprovechado para pedir "un voto de confianza" para el staff granadinista. "Podemos sacarlo con ellos. Cada partido estamos cerca de ganar. Espero que continúe este ciclo, porque estoy cien por cien seguro de que lo vamos a sacar", ha subrayado.

"Soy un jugador más de la plantilla, ni pincho ni corto, pero me encantaría que se tuviera un poco más de paciencia", ha comenzado el futbolista, quien ha afirmado que tanto Paco López como los integrantes de su cuerpo técnico son "muy pesados con los vídeos" en pos de la mejora del equipo. "Soy un jugador que casi nunca llega al área y han sido muy pesados conmigo esta semana para que llegara. He tenido tres ocasiones y he metido una. Son cosas que te van ayudando", ha argumentado.

El mediocentro ha asegurado que "un empate en casa nunca resulta suficiente", además de subrayar que "hoy era un día para ganar perfectamente". "Si salimos dormidos y recibimos un gol en el minuto uno, la verdad es que es para matarnos. Hemos conseguido levantarnos y tener alguna ocasión más para ponernos por delante. Como siempre, nos falta esa pizca de suerte, o no sé lo que es. Hay que quedarse con lo positivo, pero queríamos ganar", ha analizado el mediocentro.

Villar ha hecho el primer tanto de su etapa en el Granada ante el Getafe, su antiguo equipo. "Mi primera idea, antes del partido, era no celebrarlo, pero la situación me ha llevado a sacar la rabia. También he pasado un par de años complicados, con pocos minutos y gente que no creía mucho en mí, así que al final te sale toda esa rabia", ha expuesto. "Estoy muy contento por haber hecho mi primer gol con este gran club. Espero que sean muchos más", ha concluido.