Los granadinistas que saben lo que es trabajar a las órdenes de Luis de la Fuente

La Selección Española tiene nuevo inquilino en su banquillo, pero ya es un 'viejo' conocido para algunos de los miembros de la actual plantilla rojiblanca. "Si hay alguien que conoce el futuro del fútbol español, soy yo [...]", afirmaba Luis de la Fuente en su presentación como seleccionador absoluto de La Roja y, precisamente en ese trabajo con las categorías inferiores de España han pasado por sus manos granadinistas como Ricard Sánchez, Raúl Torrente, Soro o el cedido Antoñín. También fue pupilo del preparador el guardameta Raúl Fernández, que coincidió con él las dos temporadas que militó en el Bilbao Athletic antes de marcharse al Conquense e iniciar su primera aventura en el equipo de Los Cármenes.

España se despidió del Mundial de Catar en octavos de final frente a Marruecos y con él llegó el comienzo del fin de la 'era Luis Enrique' al frente de la Selección. Poco después se hacía oficial que sería un hombre de la casa, Luis de la Fuente, el que tras años trabajando en el futuro del fútbol español sería el encargado de dar forma ahora al presente cogiendo las riendas de la absoluta. El técnico riojano asume el mando de La Roja tras casi una década testando a la España del futuro a través de sus distintas categorías: la Sub-19, la Sub-18 y la Sub-21. Una etapa importante para el nuevo preparador nacional y que le ha permitido seguir de primera mano la evolución de los jóvenes más prometedores del país. Muchos de ellos pueden 'presumir' de que fue el ahora técnico absoluto el que les dio la oportunidad de estrenarse con la elástica nacional y, entre esos nombres, emergen los rojiblancos Ricard Sánchez, Raúl Torrente, Soro y un Antoñín cedido actualmente en el Vitória Guimarães portugués.

Ricard, 'flamante' internacional desde septiembre

Dos que guardarán buen recuerdo del recién nombrado nuevo técnico español son Ricard Sánchez y Raúl Torrente. El lateral diestro, uno de los 'fijos' de Paco López, era de una de las sorpresas de la convocatoria de Luis de la Fuente para los compromisos amistosos que iba a disputar la sub-21 a finales de septiembre frente a las selecciones de Rumanía y Noruega. Una primera llamada de La Rojita que, el propio jugador, celebraba en sus redes sociales y aún mantiene fijado en su perfil. Además, iba a ser una concentración completa en lo personal para un Ricard que contaría con minutos en ambos encuentros, que se saldaron con victoria para España. Solo dispuso de algo más de cinco minutos frente al combinado rumano, pero jugó alrededor de media hora en el choque contra los nórdicos, entrando en los dos partidos en sustitución de Arnau Martínez. No repitió convocatoria en noviembre donde su lugar lo ocupó el azulgrana Alejandro Balde.

🇪🇸 ¡Hoy es un día muy especial para mí! Estoy muy feliz por mi primera convocatoria con la selección Sub-21. ¡Vamos a disfrutar! Let's Go! 🙌 #R30 pic.twitter.com/9H6sxwxKTs — ricardsanchez12 (@ricardsanchez12) September 16, 2022

Si Rumanía fue la primera piedra de toque de Ricard con La Rojita, Raúl Torrente tuvo la suya frente a Lituania. El central, a diferencia del lateral derecho, solo pudo disfrutar de minutos en uno de los encuentros de esa ventana internacional, que medía a La Rojita contra lituanos y eslovacos. Aun así se estrenó a lo grande, ya que saltó al campo los últimos 20 minutos de un partido en el que España se dio un festín de goles (8-0) que sirvió para afianzar al combinado nacional como líder del Grupo C y dejaba la clasificación a la Euro 2021 muy bien encarrilada para los de Luis de la Fuente.

Soro debuta con Luis de la Fuente en la Sub-18

Menor fortuna que Ricard Sánchez y Raúl Torrente tuvo otro rojiblanco: Alberto Soro. El mediocentro se quedó en dos ocasiones a las puertas de recibir la llamada para acudir con La Rojita, pero tanto en 2019 como en 2021, no pudo pasar de ver su nombre entre los inscritos en la prelista. Dos ventanas diferentes, misma respuesta: no estaba en la lista definitiva. En ambas, Soro no entró en los planes del entrenador que ya le hiciera debutar en su momento con la Sub18. Entonces, sí que formó parte de los esquemas del nuevo seleccionador absoluto, que se lo llevó al Torneo Internacional Copa del Atlántico que se disputaría en Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2017. Los de Luis de la Fuente tenían un doble compromiso contra Bélgica y Japón y Soro contó con minutos en ambos encuentros. Fue de la partida en el duelo frente a los belgas en el que La Rojita se impuso por 3-1 y salió desde el banquillo en el choque que acabó con derrota contra los nipones por 0-2.

Antoñín, de 'estrella' en su debut con la Sub-21 a 'olvidado'

Otro futbolista vinculado al Granada, Antoñín Cortés, estuvo como Soro en la prelista para ir a la Euro 2021 con la Sub-21. El debut de Antoñín con La Rojita llegó en la victoria por la mínima de España (0-1) ante Macedonia del Norte. Si ese encuentro fue bien para el combinado nacional, no pudo ir mejor para el propio Antoñín. No fue titular el entonces jugador del Granada ni anotó el tanto de la victoria, pero no le hizo falta y es que Luis de la Fuente tiró de él en el minuto 69 para agitar el flanco zurdo y se convirtió en el revulsivo perfecto para España.

Ni Pedri ni Riqui Puig, si alguien puso la chispa que le faltaba al partido, ese fue Antoñín. El delantero disfrutó, incluso, de una clara ocasión de gol para adelantar a los de Luis de la Fuente antes de que Hugo Duro convirtiera el penalti que le daría finalmente la victoria a La Rojita. La destacada actuación de Antoñín no pasó desapercibida para el seleccionador que volvió a contar con sus servicios para los encuentros clasificatorios de la Sub21 ante Islas Feroe y Kazajistán. El ahora a préstamo en el Guimarães portugués contó de nuevo con minutos frente a los isleños, pero se quedó a cero ante Kazajistán.

La trayectoria de Luis de la Fuente como entrenador ha estado vinculada a jóvenes futbolistas y uno de esos equipos que dirigió antes de ponerse al mando de las distintas categorías de futuro de La Roja fue el Bilbao Athletic, filial del Athletic Club. Allí iba a coincidir durante dos temporadas, en concreto de 2006 a 2008, con otro integrante de la actual plantilla del Granada, el guardameta Rául Fernández. En ese tiempo en el que el portero granadinista estuvo a las órdenes del técnico riojano acumuló tan solo 19 partidos antes de continuar su carrera en el Conquense y recalar por primera vez en el equipo de Los Cármenes al que regresó este mismo año. Cinco rojiblancos ya conocen lo que es estar bajo los mandos de Luis de la Fuente y, en muchos de los casos, hacer su debut internacional junto a él.