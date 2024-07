La fruta de moda originaria de Asia que tiene innumerables beneficios

El yuzu, una fruta originaria de Japón, está comenzando a hacer su aparición en las cocinas occidentales gracias a sus extraordinarias propiedades. Sin embargo, en España, esta joya cítrica aún no ha alcanzado la popularidad que merece. Con un sabor único que combina la acidez del limón con matices de mandarina y pomelo, el yuzu es una incorporación a tener en cuenta a la dieta mediterránea.

Origen y características del yuzu

El yuzu es un cítrico que proviene de Asia Oriental, específicamente de China y Tíbet, aunque su cultivo y uso más extendido se encuentra en Japón y Corea. Se cuenta que nació del cruce entre una mandarina y un cítrico bastante desconocido llamado papeda. De tamaño similar a una mandarina pequeña, su piel rugosa y gruesa oculta un jugo con un aroma y sabor distintivos. Este cítrico ha sido utilizado en la gastronomía japonesa durante siglos, tanto en platos dulces como salados, así como en la medicina tradicional por sus beneficios para la salud. De hecho, los japoneses lo usan como un remedio natural y un elemento clave para la preparación de baños especiales por su potente aroma. En muchas familias del país nipón son muy comunes los baños calientes de yuzu, que se cree combaten resfriados, mejoraban la circulación y suavizan la piel.

Propiedades y beneficios del yuzu

Es una fuente rica en vitamina C, superando incluso a los limones y naranjas. Esta vitamina es crucial para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud de la piel. Además, el yuzu contiene antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular y compuestos antiinflamatorios que pueden aliviar síntomas de diversas enfermedades.

El yuzu es famoso por su fragancia cítrica terapéutica, conocida por sus propiedades para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Un estudio realizado en 2017 reveló que el aroma del yuzu mejoraba el estado de ánimo de las mujeres con síntomas premenstruales, reduciendo los niveles de ira, ansiedad y fatiga.

La baja popularidad del yuzu en España

A pesar de sus beneficios y su potencial culinario, el yuzu no es muy popular en España. Esto se debe, en parte, a su escasa disponibilidad y a su precio elevado, ya que debe ser importado y no se cultiva ampliamente en Europa. Además, la falta de conocimiento sobre cómo utilizar esta fruta en la cocina mediterránea ha limitado su adopción. No obstante, ya existen cultivos en zonas de Andalucía o Murcia.

Incorporación del yuzu en la dieta mediterránea

El yuzu se puede utilizar de diversas maneras en la cocina mediterránea. Su jugo puede ser un excelente sustituto del limón o la lima en aliños para ensaladas, marinados para pescados y mariscos, o en aderezos para carnes. También se puede utilizar en la preparación de postres, aportando un toque exótico a tartas, helados y mousses.

Además, el yuzu puede realzar el sabor de bebidas como limonadas y cócteles, ofreciendo una experiencia refrescante y única. Para los más aventureros, la ralladura de su piel puede añadirse a platos de pasta o arroces, creando combinaciones de sabores sorprendentes.