Todas las playas de Granada serán accesibles en 2025 para personas con movilidad reducida

Las personas con movilidad reducida podrán disfrutar en 2025 de todas las playas de la provincia. Todas las localidades del litoral granadino contarán mínimo con una pasarela que llegará hasta la orilla del mar para que los ciudadanos que se desplazan, por ejemplo, en una silla de ruedas puedan llegar hasta el agua. Es el compromiso de la Diputación de Granada, concretamente de su presidente, Francis Rodríguez. El organismo provincial reservará una partida económica para llevar a cabo este proyecto. Así lo confirma Marcelino Torres, responsable de la Asociación Kazadores de Sueños y de la Plataforma de apoyo para personas con Diversidad funcional Costa Tropical.

Este vecino de Salobreña, que padece esclerosis múltiple desde 2009, lucha a diario para que el mundo sea más accesible para las personas que sufren las mismas dificultades que él. El municipio en el que reside ha instalado recientemente pasarelas en su playa después de una campaña en la que logró reunir más de 36.000 firmas. Lejos de conformarse, Marcelino contactó con Francis Rodríguez para trasladarle la necesidad de que las playas granadinas sean accesibles sin distinciones. La conversación entre ambos llegó a buen puerto y Marcelino espera ya con ilusión la oficialidad del anuncio de esta actuación.

El portavoz de Kazadores de Sueños asegura que su objetivo siempre es ayudar "hasta donde pueda llegar" y no limitarse a Salobreña, pues entiende que los ciudadanos con movilidad reducida de otros municipios tienen que tener los mismos derechos. En este caso, la idea inicial es que los municipios con playa tengan al menos una pasarela, un número que podría ser mayor en grandes poblaciones como Motril.

Unos metros que marcan la diferencia

Asimismo, Marcelino recalca la importancia de que estas pasarelas lleguen hasta la orilla, pues unos metros de diferencia marcan una gran diferencia para las personas que se mueven en silla de ruedas. Este vecino de Salobreña explica que actualmente pasa la mayor parte del día en su domicilio a la espera de que el calor amaine y poder salir a pasear. La posibilidad de bajar a la playa cambiará su vida. Cuando habla sobre limitaciones, recuerda episodios en los que "viene un turista y te dice 'ya veo que la accesibilidad en este pueblo es como en todos los sitios'". "Si por lo menos te dejan ir a la playa, ya no tienes esa obligación de estar en tu casa encerrado", agrega.

"Simplemente pido que lleguen al agua", insiste Marcelino, quien siente un poco de envidia de otros lugares en los que ha podido disfrutar del mar. Un ejemplo que expone es la localidad almeriense de Aguadulce, donde detalla que hay "barandillas dentro del agua" o "sombras en la misma orilla" para las personas con discapacidad.

"Me conformo con que una persona mayor o una mamá con un carrito o que una persona con muleta pueda llegar hasta la orilla", manifiesta el representante de la Plataforma de apoyo para personas con Diversidad funcional Costa Tropical, que ya piensa en remojarse sentado en la orilla durante una jornada estival. "Son cosas que no se valoran hasta que uno no tiene la posibilidad", ahonda. Además, tiene claro que estos logros representan "el orgullo que sientes de haber hecho algo bueno y positivo para la gente".

La eterna lucha por la accesibilidad

Pelear por hacer todos los municipios más accesibles es una lucha que siempre tiene tareas pendientes. Marcelino Torres asegura que pelea por "ese bordillo de cinco centímetros que tengo que subir marcha atrás o los agujeros en el asfalto que pueden hacer volcar la silla". Son sólo dos ligeros ejemplos de elementos que no representan un impedimento para el ciudadano sin discapacidad, pero que para las personas con movilidad reducida son un quebradero de cabeza. "Hay quejas que son de ciudadanos que están pagando sus impuestos y quieren un bordillo o una acera en condiciones", apostilla.

Otra de sus luchas es en Salobreña, pues sostiene que las multas por aparcar en plazas de minusválidos son de "75 euros" y que "la realidad es que la ley dice que son 200 euros de multa". Hay aspectos que trascienden de lo meramente legal y que se arreglan únicamente con civismo. Cuando Marcelino pasa por encima de una caca de perro con su silla de ruedas se acuerda de quien no ha tenido la decencia de recogerla. Cualquier avance en accesibilidad es una buena noticia para toda la población, pues no vale únicamente acordarse de esta realidad cuando las dificultades llegan a casa.