Raúl Torrente: "Debutar con la Sub-21 fue un orgullo para mí y para todos los granadinistas"

Raúl Torrente compareció en rueda de prensa para hablar de su debut con la Selección Española Sub-21 y la situación del Granada CF. Así, el central afirmó que la experiencia nacional fue "bastante bien y un orgullo para mí y para todos los granadinistas". Debido a sus buenas actuaciones, el murciano se está convirtiendo en una pieza importante en el equipo. Pese a ello, mantiene los pies en el suelo y agradece todo al club.

Torrente destaca a Rubén Torrecilla y a Robert Moreno como dos personas que le han ayudado mucho. "Con Rubén he mejorado en todo, pues llegué siendo peor futbolista y él me ha pulido bastante bien. Robert fue el que me hizo realidad mi sueño", reflexionó.

Entre sus compañeros, el central enumeró a veteranos como Germán Sánchez, Duarte, Víctor Díaz o Escudero como los que más le ayudan, en parte por compartir posición. Así, recalcó que van a lograr la permanencia, pues ve "bien", al equipo usando todos los sistemas.

Para ello tendrán que ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán este viernes, un conjunto que viene en horas bajas, pero "que es muy bueno y competitivo". Por último, Torrente se mostró respetuoso, confiado y decidido a seguir en el once titular del Granada y a seguir "muchos años aquí".