El Granada construye su plantilla con calma. El conjunto rojiblanco encara la segunda mitad de su preparación estival, que incluye una concentración en Jerez de la Frontera en apenas tres días, y son solo tres las incorporaciones que ha realizado hasta el momento. El vestuario aguarda aún alguna salida y bastantes entradas, mientras que un nutrido grupo de canteranos complementa las sesiones de trabajo. El club marca un compás pausado en su búsqueda en el mercado, pero en una posición privilegiada en lo económico tras cerrar dos de sus mayores ventas históricas.

“Nosotros no nos vamos a precipitar, desde el primer día sabíamos que no nos podíamos precipitar. Nuestro mercado está por llegar”, justificó Nico Rodríguez, director deportivo nazarí, durante la presentación de Raúl Fernández y André Ferreira. Sendos futbolistas han sido los últimos en llegar a la entidad, así como los que completan una de las pocas posiciones del esquema de Karanka que ya están cerradas. Prácticamente todas las líneas requieren refuerzos, en especial el centro de la defensa y el centro del campo, pero la hoja de ruta no ha variado. “Tenemos muy claras y definidas las operaciones que queremos”, insistió Rodríguez.

En la zaga, las posiciones centrales cuentan por el momento con Víctor Díaz, Pepe -es en la práctica un jugador más del primer equipo, aunque está por ver si tendrá ficha del Recreativo- y Raúl Torrente, lesionado de larga duración. Solo el jienense jugó en Córdoba, donde Boshc, Théresin y Youness también actuaron para paliar la carencia de efectivos en esta zona, en la que el club ha mostrado interés por incorporar a Marcos Mauro. La entidad estudia, además, opciones para reforzar el lateral izquierdo, donde cuenta con Carlos Neva, también en la enfermería, y un Adrián Marín cuya continuidad no está asegurada.

Yann Bodiger llegó para reforzar el centro del campo, una parcela en la que, con Petrovic e Isma Ruiz, el Granada dispone en este momento de tres efectivos con presencia confirmada después de que se marcharan Montoro, Gonalons y Yan Eteki. Todavía trabaja como jugador rojiblanco Luis Milla, aunque él desea salir y en la entidad se contempla que lo haga, aunque para que esto suceda tendrá que encontrar un equipo dispuesto a abonar un traspaso elevado. En la media punta, un puesto esencial en el sistema de Aitor Karanka, el cuadro nazarí dispone de Rubén Rochina y de la posibilidad de que actúen tanto Soro o Adrián Butzke. Las demarcaciones más ofensivas, en cambio, necesitan menos retoques, aunque en este momento no hay futbolistas suficientes para doblar en los costados.

Salidas

Los anuncios irán llegando, aunque cada día supone una jornada de trabajo en la dinámica del grupo que los futuros jugadores rojiblancos pierden. Ya ha pasado uno de los encuentros programados en la preparación estival de los de Karanka, que solo pudo disponer de un fichaje. La gestión, sin embargo, sí solucionó con rapidez la salida de los futbolistas que no deseaban continuar en el club, con la única excepción de Milla, por el momento. Las situaciones de Aarón Escandell, Domingos Duarte, Luís Maximiano y Luis Suárez ya han sido solventadas, y, en el caso de los dos últimos, con operaciones de calado.

“Fueron tres grandes operaciones, con los condicionantes que había”, definió Nico Rodríguez, que incluyó en esta terna el traspaso de Domingos Duarte por haber logrado sacar cierto beneficio pese a la rebajada cláusula liberatoria del defensa. Maximiano y Suárez, por su parte, dejaron en las arcas del club 10 ‘kilos’ cada uno, que permiten a la entidad afrontar lo que resta de mercado en una posición dominante. “Tenemos control sobre las operaciones que ahora mismo queremos”, aseveró el director deportivo.

Cambios de dorsales

A la par que el club progresa en la definición de la plantilla, se van asignando los dorsales del equipo. La mayoría de los jugadores que continúan conservarán su número, pero otros han decidido cambiarlo. Jorge Molina recuperará el ‘19’ con el que ha jugado buena parte de su carrera, con lo que Rochina ha recogido el ‘23’ que el atacante ha liberado. Myrto Uzuni ya trabaja con el ‘11’ que portaba Machís y Adrián Marín, pese a su tesitura, con el ‘3’. Isma Ruiz, por el momento, entrena con el ‘26’, lo que, si nada cambia, supondría que mantendrá el mismo rol del curso pasado, con ficha del Recreativo pero en dinámica del primer equipo, mientras que Butzke lo hace con el '22'. En cuanto a los tres fichajes, Bodiger llevará el ‘6’, Raúl Fernández portará el ‘1’ y André Ferreira usará el ‘13’.