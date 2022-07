El Granada estudia opciones para reforzar el lateral izquierdo. El club rojiblanco contempla la posibilidad de fichar a un jugador más para esta posición, como informaron a este periódico fuentes del tejido de intermediarios. Una postura que acrecienta la incertidumbre en torno al futuro de Adrián Marín en el equipo. El zaguero, pese a su retorno tras militar en el Famalicao la pasada campaña, no tenía su continuidad asegurada y las dudas persisten una vez iniciada la pretemporada.

Dichas fuentes aseguran que el Granada otea el mercado en busca de un futbolista más que actúe en esta posición. También evalúa algunos ofrecimientos que han llegado a las oficinas de la entidad en los últimos días. Entre ellos, estaría el del croata Dario Melnjak, perteneciente al Hajduk Split, aunque por el momento no habría profundizado en esta vía y la dirección deportiva exploraría otras opciones.

En este momento, el conjunto rojiblanco solamente cuenta en el lateral zurdo con Adrián Marín y Carlos Neva, pero la lesión de larga duración del gaditano reduce las alternativas al murciano. El que fuera jugador del Villarreal y el Leganés fue titular en Córdoba este miércoles, pero sufrió mucho. En el segundo acto, fue el canterano Eu quien ocupó este puesto, pero este, en principio, seguirá formando parte del Recreativo. La reconversión de Quini es otra baza, pero menos natural.

Otras prioridades

Más allá de ello, las bajas que ha registrado la plantilla hasta el momento señalan otras prioridades. La principal es el centro de la defensa, donde Pepe y Miki Bosch tuvieron que jugar buena parte del choque, para ser más tarde sustituidos por los recreativistas Théresin y Youness. Al club le gusta Marcos Mauro, del Juárez mexicano, equipo al que se marchó Darwin Machís.

También suscita cierta urgencia el refuerzo del centro del campo. Las marchas de Montoro, Yan Eteki -ha fichado por el Casa Pia portugués- y Gonalons reducen a tres los efectivos en la medular, una vez integrado Yann Bodiger. El entorno de Kike Pérez, mediocentro del Valladolid, señala que el Granada habría consultado por su situación, aunque desde el club pucelano aseguran que no se ha producido ningún tipo de contacto hasta el momento. De un modo u otro, ambas fuentes coinciden en la poca probabilidad que existe de que esta opción llegase a buen puerto si los rojiblancos decidieran profundizar en ella. La entidad blanquivioleta no quiere que salga, por lo que exigiría un traspaso, y ha llamado la atención de varios equipos de Primera. El fichaje de un nuevo efectivo para la franja ancha, no obstante, también viene determinado por el futuro de Luis Milla, aún por resolver.

Por otro lado, el último jugador del Granada en hacer las maletas, Luis Suárez, ya ha firmado su nuevo contrato con el Olympique de Marsella. El club francés oficializó este miércoles el cierre de la operación, después de que el jugador pasara el reconocimiento médico. Su vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2027.