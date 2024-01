Wilson Manafá no fichará finalmente por el Botafogo. El club brasileño, que hace una semana comunicó su incorporación sin que el Granada confirmara la operación, ha anunciado este martes que descarta la llegada del lateral luso. En concreto, argumenta que hubo "cambios en las condiciones pactadas", mientras que la entidad rojiblanca siempre sostuvo que no llegó a existir acuerdo entre las partes implicadas. El futuro del zaguero, por tanto, permanece sin resolver.

Wilson Manafá não será atleta do Botafogo. O Clube não vai aceitar mudanças nos termos acordados e segue no mercado para reforçar o seu elenco visando as competições da temporada.

— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 22, 2024