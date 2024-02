La rueda de prensa de Alexander Medina previa al encuentro de este sábado frente a Las Palmas ha sido más bien un análisis de la actividad del Granada en el mercado de traspasos recientemente finalizado. "La valoración es positiva porque se han contemplado muchas de las situaciones que nosotros hemos trabajado conjuntamente con el director deportivo y el club", ha evaluado el entrenador rojiblanco, quien ha subrayado que "se hizo un esfuerzo importante para cumplir con la demanda que necesitaba la plantilla". "En este periodo es complicado hacer fichajes. El club ha hecho muchos y de buena calidad", ha apuntado, sin querer redundar en las marchas de Bryan Zaragoza y Álvaro Carreras. "Ya no vale la pena hablar de ellos porque no están en el club. Le deseamos lo mejor a ambos", ha resuelto.

"Eran jugadores que teníamos muy en cuenta para el proyecto del equipo, importantes por nuestra visualización", ha destacado el técnico charrúa, quien ha repasado de manera superficial la salida de Bryan en concreto. "Sabíamos que se iba a ir en junio. Cuando recién llegamos al club, se produjo la venta. Ahora se dio una situación con el Bayern, que necesitaba a Bryan ya. Nosotros también queremos a jugadores que tengan la cabeza de lleno en Granada y cuando se le dio esta posibilidad de irse al Bayern, porque obviamente necesitaba a un jugador en esa posición, entendimos al futbolista. Ha dado mucho al club y le deseamos lo mejor. A partir de ahora, nosotros pensamos solamente en los jugadores que están acá", ha apostillado.

En relación al mercado en general, Alexander Medina ha destacado que se trata de "un trabajo de equipo". "El club, el director deportivo y el entrenador tienen opiniones y responsabilidades a la hora de fichar a un jugador, esto es entre todas las partes. Uno hace una valoración deportiva para la forma de jugar que tiene el equipo y el pensamiento que tiene el entrenador, cómo lo visualizo dentro de un sistema, de un plantel", ha precisado, para seguidamente apuntar que hubo opciones "encima de la mesa que no se pudieron dar por diferentes cuestiones, económica, deportiva o personal". "No vale la pena atraparme en situaciones que no han dado. El club ha hecho un esfuerzo importante para solucionar en gran parte las carencias que tenía la plantilla. Detenerme en un nombre que no suma o no ha venido no suma absolutamente nada", ha ahondado.

"Estamos cerca de la permanencia, depende de nosotros ahora, de lograr un grupo fuerte, competitivo, que las piezas que han llegado a último momento se acoplen rápidamente para poder tener una plantilla y un equipo sobre todo con hambre para buscar la permanencia", ha sostenido el técnico. Entre esas piezas, Kamil Józwiak y Theo Corbeanu, los últimos en firmar. La presencia del primero de ellos en la convocatoria está en el aire, complicada porque aún no ha llegado a Granada, mientras que el canadiense "ya está aquí". "Entendemos que hay posibilidades de que podamos contar con ellos mañana", ha explicado. "Son jugadores rápidos, versátiles, con buena asociación que nos pueden dar mucho", ha descrito.

Antes que ellos llegó e incluso entrenó Facundo Pellistri. "Es un extremo que tiene mucha calidad, jerarquía, velocidad y verticalidad. Si bien no ha sumado muchos minutos en el Manchester United, es un jugador fijo en la Selección Uruguaya. Ha tenido un gran cierre de eliminatoria y un buen Mundial. Lo tengo visualizado al detalle al jugador. Creo que nos va a dar un aporte importante", ha valorado, consciente de que ahora es momento de "tratar de que se integren rápido al equipo". "Tenemos que intentar que los jugadores entiendan lo que nosotros queremos de ellos dentro del campo rápidamente. Tienen potencial, características. Por eso los fichamos. Creemos que nos pueden aportar en situaciones en las que tenemos carencia", se ha extendido.

Por último, preguntado sobre las dificultades para ver puerta en los últimos encuentros, Medina ha recordado que "no ha sido por la elaboración, sino por la finalización". "Hemos fallado muchos goles, nos han anulado, hemos fallado penaltis… Situaciones hemos creado. Seguimos trabajando. Creo que los fichajes nos pueden dar alternativas y competitividad interna. El gol es parte de todos, así como la defensa es parte de todo el equipo. También creo que hay que tener a los jugadores adecuados para finalizar las jugadas que estamos creando, que son muchas por partido", ha zanjado.