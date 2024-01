Bruno Méndez (Montevideo, 1999) contrajo matrimonio el pasado 16 de diciembre. Tan solo diez días después, ya estaba en Granada, listo para debutar con su nuevo equipo. "Terminó la boda y sabía que tenía que estar enfocado porque posiblemente podría estar jugando el día 3", reconoce el zaguero. Solicitado expresamente por Alexander Medina, aterrizó y fue directo al once, dotado de ese gen guerrero que caracteriza a los defensas charrúas. Se encuentra con GranadaDigital en la Ciudad Deportiva del club poco después del entrenamiento. Hambriento, porque aún no ha almorzado, porta una sudadera que en el dorso luce una fotografía de Bruce Lee. Todo en él parece ligado a la lucha. Su mirada es profunda y en el diálogo, se expresa con concisión. Casi tanta como confianza tiene en la permanencia. "Veo a un equipo fuerte, maduro, que quiere jugar y salvarse", asegura. De reojo, mira a la selección.

Pregunta: Hablar de un futbolista uruguayo proyecta en el pensamiento la imagen de un jugador aguerrido, combativo. Sobre todo, si es defensa como es su caso. Por lo visto desde que llegó, parece que es una descripción en la que encaja.

Respuesta: Sí, creo que al defensa uruguayo se lo define así también por algo cultural, por lo sacrificado que es llegar a Primera División en un país tan chiquito y con tan pocos habitantes. Si bien hay un montón de jugadores en el exterior, hay muchos también jugando en Uruguay. Es muy difícil, muy sacrificado.

P.: Pero usted, además de ello, parece tratar de adivinar continuamente las intenciones de sus oponentes, leer el juego hasta poder anticiparse.

R.: Sí, sí. Puede ser mi característica también, estar pendiente a lo que va a hacer el rival. Es un poco como el defensa piensa, intentar adivinar lo que va a hacer el rival para quedarte con el balón, que es lo más importante.

P.: Ese carácter y esa garra que se asocia con los defensas charrúas casan con la eterna lucha del Granada.

R.: Sí, es un lema que tiene el club y con el que el uruguayo se siente identificado. Ahora, estamos en los puestos de ahí abajo, así que esa eterna lucha va a ser hasta el final de la temporada, hasta la última fecha.

P.: Llegó y fue directamente al once titular. ¿Cómo lleva la adaptación al fútbol español?

R.: Sigo en adaptación, porque van dos semanas y media. Fue muy rápido, la verdad. En una semana, ya tenía que jugar. Sigo acoplándome, adaptándome lo más rápido posible para seguir respondiendo al equipo y al entrenador, que es el que pone y saca.

P.: Llama la atención que se marcha muy pronto a Brasil e, incluso, se asienta allí. ¿Qué cree que le ha aportado el fútbol brasileño?

R.: Fue también muy rápido. Salí de Uruguay muy chico a un país y una ciudad bastante grandes. El primer año, obviamente, fue muy difícil, porque salía de un equipo muy chico y fui a un club enorme como Corinthians. Me costó un poco. Después fui agarrando la idea, con los compañeros me fui acoplando también. De a poco, fui ganándome la confianza y también confiando en mí mismo para poder afrontar todo lo que conllevaba el campeonato brasileiro. Por suerte, siento que salió un saldo positivo, porque aprendí un montón, hice amigos y gané experiencia, que para el jugador es lo principal. También fue un poco lo que me trajo acá, a Europa.

P.: De vuelta precisamente al presente, ¿cómo fue, además de muy tempranero, su fichaje por el Granada?

R.: Estoy feliz. La verdad es que es un desafío. Cuando me llamó el Cacique, lo afronté así, como un objetivo que yo tenía en mi carrera, poder llegar al fútbol europeo. Estoy muy contento de estar acá. Me gustaron mucho el club y la ciudad.

P.: Su llegada se hace oficial diez días después de su boda. ¿Tuvo tiempo de disfrutar su luna de miel o, con el runrún, tenía la cabeza ya en Granada?

R.: Sí, pude disfrutar. Fue una data que puse específicamente porque era un mes en el que tenía vacaciones. Pero ni bien terminó la boda y sabía que tenía que estar enfocado porque posiblemente podría estar jugando el día 3. Pude disfrutar, aproveché los ratos que tenía libres para entrenar y pude llegar bien para debutar. Por suerte, salimos con una victoria.

P.: Firmó hasta 2027 por un club que se encuentra en la penúltima posición de la tabla. Parece una apuesta arriesgada.

R.: Sí, pero estoy confiante, porque el equipo está bien, viene mejorando. Es una eterna lucha, me gustó mucho el lema. Hay que seguir luchando para poder salvarnos, que es el objetivo que queremos todos.

P.: ¿Qué sensación le dio el equipo cuando pudo entrenar con él?

R.: Es un equipo bastante completo, creo yo. Tenemos muy buenos jugadores. Están conociendo un poco al técnico, porque hace poco llegó. Están agarrando la idea y, poco a poco, se va viendo una mejoría que tiene que ser muy rápida porque necesitamos puntos. Ahora, viene un equipo como el Atlético que es enorme. Necesitamos los tres puntos y de esa forma lo vamos a encarar. Veo a un equipo fuerte, que está unido porque quiere salvarse. Eso es lo principal para poder lograrlo.

P.: Como dice, su llegada coincide con un cambio perceptible en los dos primeros partidos de 2024. Se aprecia una defensa más sólida y una competitividad que parecía perdida. ¿Cómo diría que se encuentra ahora el Granada?

R.: La principal característica es el cambio actitudinal. Lo más importante es la actitud, querer salvarse. De los dos partidos en los que estuve, el primero fue excelente y el segundo, ya de visitante, nos costó un poco más, pero pudimos jugarlo de igual a igual. Podríamos habernos llevado por lo menos un punto, que era lo que queríamos, sumar de visitante. Veo a un equipo fuerte, maduro, que quiere jugar y salvarse.

P.: Lo mencionaba antes, su próximo rival es uno de los ‘cocos’, pero llega en un momento complejo. ¿Qué espera del partido contra el Atlético?

R.: Es un rival durísimo al que estamos estudiando, pero lo más importante va a ser enfocarnos en nosotros mismos, en las cualidades que tiene el equipo, cómo podemos lastimarlo y encontrar sus puntos débiles. Por más que sea un equipo enorme, obviamente los tiene. Tenemos que hacer un gran partido para poder llevarnos esos tres puntos.

P.: Viene hablando de la salvación. ¿Cuáles son, a su modo de ver, los argumentos que tiene este Granada para lograr la permanencia?

R.: El equipo, porque tenemos muy buenos jugadores tanto arriba como en defensa. Se está construyendo con futbolistas nuevos y es un conjunto fuerte. Es lo principal que tenemos que mostrar dentro de la cancha, que es difícil ganarnos. Lo vamos construyendo. Hay que ganar como sea en estos partidos que vienen.

P.: No sé si se ha comentado en el vestuario, pero sería algo histórico. Nadie lo ha conseguido con los puntos del Granada al final de la primera vuelta.

R.: Es un desafío lindo que tiene el equipo. Si es algo histórico, con más importancia lo vamos a afrontar porque es algo que queremos.

P.: Decía antes que la plantilla todavía está conociendo a Alexander Medina. Probablemente, usted sea quien mejor le conoce. ¿Cómo le definiría como entrenador?

R.: Es un entrenador con carácter, que sabe lo que quiere, tiene las ideas claras y las sabe transmitir. Lo más importante es que el jugador entienda lo que quiere el técnico dentro de la cancha. Se ve que es un equipo que quiere jugar en todo momento, que presiona. Hay que intentar agarrar lo más rápido posible lo que quiere para poder hacer puntos.

P.: Decía que le llamó personalmente antes de venir y en su presentación ya comentó que su presencia jugó un papel importante en su fichaje. ¿Qué le pide a usted?

R.: Bueno, un poco lo que pide a todos los defensas. Tratar bien el balón, salir bien por abajo, que la pelota llegue bien a los delanteros y ser fuerte en la marcación. El objetivo de todos los partidos es terminar con el arco en cero, pero no solo de los defensas, sino de todo el equipo y el golero.

P.: Frente al Betis, le ubicó en el lateral, posición que no le es desconocida. ¿Suele entrenar en esta demarcación desde que ha llegado a Granada?

R.: La verdad es que no, eso es algo que decide el técnico. Yo estoy a disposición de lo que él quiera. Lo puedo hacer tanto de lateral como de zaguero. Estaré preparado para lo que él quiera. Sé que de lateral se necesita algo más de físico, así que lo iré agarrando lo más rápido posible para jugar de lo que quiera.

P.: En cualquier caso, recibirá las directrices de Augusto Batalla, con quien parece tener buena relación. Desde fuera, aparenta ser un guardameta muy hablador e intenso. Incluso en las charlas previas antes de los partidos. Rezuma dotes de capitán aun sin el brazalete.

R.: Sí. También con Augusto nos estamos recién conociendo. En Sudamérica es así, el golero es el que más habla porque es quien ve toda la cancha. Tiene las características del líder. Es necesario que todo el tiempo el equipo se esté comunicando, porque todos queremos lo mismo. Es importante que todos miremos en la misma dirección para poder sacar esto adelante.

P.: Además de con Medina, usted había coincidido con Matías Arezo en la selección. ¿Cómo ve al delantero en su regreso al Granada?

R.: Bien, la verdad es que le veo bien. Hizo una temporada en Peñarol increíble, hizo muchos goles. Le veo confiante. El otro día hizo un gol que, por nada, por un poquitito o no sé si estaba adelantado, fue anulado. Pero le veo bien. Por ser uruguayo, es uno de los compañeros con los que más estoy en contacto. Estoy feliz también de ver que volvió con esa confianza que creo que necesita todo jugador.

P.: Y, hablando de la selección, asoma la Copa América en el horizonte. ¿Está entre sus objetivos?

R.: Obviamente. Todo lo que quiere un jugador es representar a su país. Jugando, se muestra más al entrenador, en este caso a Bielsa. Intentaré primero jugar, ganarme mi lugar acá, para poder después estar en la selección, que es lo que todos queremos.

P.: Dos defensas sudamericanos que también tenían esa garra hicieron historia con el Granada matagigantes. ¿Se ve haciendo carrera en el club?

R.: Es el objetivo que también tiene uno cuando llega a un club. Hacer historia es lo más lindo que puede un jugador dejar en la entidad. Es lo que más queremos, pero vamos paso a paso. Para hacer historia, vos tenés que ganar algo o, en este caso, como está el equipo, salvarse. Así que vamos a por ese objetivo, que lo tenemos difícil, pero no es imposible.