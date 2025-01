El paso de José Luis Oltra por el Granada fue efímero. Fue el técnico elegido para emprender la vuelta a Primera en 2017, tras el primer fracaso de la actual propiedad del club, pero no terminó el curso. Ahora, siete años después, se entromete en el camino hacia la estabilidad rojiblanca como entrenador del Eldense. El cuadro nazarí visita al que fuera su entrenador este viernes (20:30 horas), en busca de una segunda victoria consecutiva que encierre cualquier fantasma que todavía ande suelto, revoloteando a su alrededor, y de paso meter presión a los equipos que tiene por delante. No podrá entrar al playoff en ningún caso esta jornada, pero sí ponerlo a tiro para el encuentro frente al Mirandés la semana que viene. No le conviene dejar escapar demasiadas oportunidades como esta si quiere preservar sus aspiraciones de ascender.

La promoción todavía queda lejos del alcance rojiblanco. El Granada inicia la jornada a cuatro puntos y con el Huesca también de por medio en la clasificación, pero logró no descolgarse con la victoria frente al Sporting. El equipo la necesitaba, sumido en una depresión palpable durante las semanas en las que se vio envuelto por el caso Uzuni. Con la incorporación de sus dos fichajes invernales, cabezas aseadas, cambió la cara, aun lejos de la brillantez, y rescató un triunfo moralizador. Lo comandó Lucas Boyé en una versión muy cercana a su prime como granadinista, consecuente con la responsabilidad que ahora recae sobre él. Está llamado a ser la referencia, lo sabe y alzó la voz. Queda ver si mantiene el tono con regularidad y el viaje a Elda es la primera prueba.

El equipo de José Luis Oltra engaña y lo demostró en Los Cármenes. Neutralizó un 2-0 en tan solo cuatro minutos y puso contra las cuerdas al Granada, aunque pereció en la orilla. Entonces, fue Uzuni quien apareció al rescate en el último minuto, pero el albanés ya es historia rojiblanca y la necesidad apremia al Eldense. El cambio de banquillo surtió efecto inmediato, con triunfo balsámico en el Heliodoro Rodríguez López para levantar el ánimo. Si en la primera vuelta se desveló como un equipo rocoso y con pólvora arriba, el técnico valenciano lo ha dotado ahora de un orden que reduce su porosidad. Está por ver cómo se presenta en su estadio, aunque con seguridad estará afilado por Iván Chapela y Juanto Ortuño, su máximo goleador, aunque sean revulsivos. Al elenco se sumó este miércoles Fede Vico, otro viejo conocido que seguramente sienta un extra de motivación si tiene minutos ante su antiguo equipo.

Escribá quiere volver a enlazar victorias, costumbre que el Granada descuidó allá por noviembre. La irregularidad se convirtió en norma desde entonces y el técnico quiere acabar con ella para poder sostener la ambición. Cabe esperar que, incluso, mantenga buena parte de la alineación con la que derrotó al Sporting el domingo. La principal duda se sitúa en el centro de la defensa, en el sitio junto a Loïc Williams. Miguel Rubio regresa tras cumplir ciclo de amarillas e Insua, a priori, estaría disponible pese a ser sustituido por una conmoción cerebral durante la última jornada, pero la irrupción de Manu Lama hace que los roles se tambaleen. A los flancos, en principio sí puede haber continuidad, con Rubén Sánchez escorado a la diestra y Miguel Ángel Brau por la banda izquierda.

Martin Hongla y Sergio Ruiz conservarían el control en la sala de máquinas, con Tsitaishvili a una banda y Abde Rebbach a la otra. Arriba, la suma de entrenamientos con el grupo otorga a Stoichkov posibilidades de colarse en la foto inicial y dejar fuera a Weissman, apagado. Quien sí permanecerá como eje del ataque será Lucas Boyé. Está llamado a liderar al equipo en esta segunda vuelta y, de momento, está respondiendo. Este viernes, enfundado en la elástica diseñada por Saiko, quiere rugir como el dragón que la decora.

Alineaciones probables:

Eldense: Dani Martín; Fran Gámez, Nacho Monsalve, Íñigo Piña, Ivan Martos; Sergio Ortuño, Diego Méndez; Víctor García, Nacho Quintana, Javi Llabrés; y Masca.

Granada CF: Luca Zidane; Rubén Sánchez, Loïc Williams, Manu Lama, Miguel Ángel Brau; Giorgi Tsitaishvili, Sergio Ruiz, Martin Hongla, Abde Rebbach; Stoichkov y Lucas Boyé.

Árbitro: Salvador Lax Franco, del comité murciano.

