La Semana Santa es una festividad con milenios de antigüedad y tradición que aún perdura con gran fervor en los corazones de la gente. Esta fiesta, con origen en la religión cristiana en conmemoración de la pasión de Cristo, se ha convertido en una de las festividades más reconocibles de la cultura española por cómo es vivida y celebrada. Esta pasión se siente incrementada conforme uno se va acercando al sur, por lo que no es de extrañar que Andalucía se convierta en un foco de interés para turistas de todo el país e incluso un motivo suficiente como para venir desde el extranjero.

La Semana Santa comienza siempre el Domingo de Ramos, que coincide con ser el sexto domingo de Cuaresma o el último domingo previo a la Pascua. Las fechas en que tendrá lugar este año 2025 son entre el 13 de abril y el 20 de abril. Como es habitual por estas fechas, todas las ciudades de España andan con preparaciones y expectantes de una ocasión tan señalada en sus calendarios.

Por desgracia, las fechas en las que suele tener lugar la Semana Santa pueden llegar a complicar su celebración. Haciendo caso al dicho, los que disfrutan de esta tradición han tenido que enfrentarse en más de una ocasión con un escenario de lluvia que puede llegar a mermar la experiencia o incluso imposibilitarla. De momento, España anda encadenando borrasca tras borrasca, así que habrá que estar expectante a cómo evoluciona el tiempo en los días previos a la Semana Santa.

¿Cómo se vive la Semana Santa granadina?

La ciudad de Granada no es una excepción y ya se encuentra inmersa en el espíritu de esta festividad, con los preparativos en marcha y la celebración de los vía crucis en pleno desarrollo. Y no es para menos cuando atrae el interés de decenas de miles de personas, ya sean creyentes o no. La Semana Santa no es exclusivamente una semana de conmemoración y celebración para los cristianos, puesto que tiene un componente estético capaz de apelar más allá de la ausencia de fe. No son pocos los no creyentes que disfrutan de la belleza de los pasos, las procesiones en sí o la música que las acompaña en las calles durante la Semana Santa.

Por este motivo, resulta interesante cómo lo vive la gente. Algunos eligen evitar las aglomeraciones y optan por disfrutar de estas fechas desde otros lugares. Una mujer contaba a GranadaDigital que aunque antes vivía la Semana Santa en la ciudad, ahora prefiere irse a la costa para escapar del tumulto. Sin embargo, eso no significa que se desvincule completamente, ya que allí también sigue viendo procesiones. "Me gusta verlas en persona. Aquí, siempre que he podido, veía la de los Escolapios, que era preciosa. Cuando yo era chica la veía con mis padres", nos explicaba con nostalgia.

Otros, en cambio, buscan sumergirse en la experiencia lo máximo posible. Un hombre mayor nos comentó que intenta asistir a todas las procesiones y actividades que puede. "En concreto, la de la Esperanza me encanta. La del Silencio también suelo ir alguna vez, pero voy alternando", explicaba con entusiasmo.

Para algunos, la Semana Santa es sinónimo de tradición musical. Una joven llamada Marina nos relataba que, aunque la cantidad de gente puede resultar agobiante y limita la movilidad por el centro, disfruta mucho de ver las bandas de música cofrade: "No todos los días, pero dos o tres días sí que intento ir toda la tarde, porque me he criado con esta música y me gusta ver cómo pasan las bandas". También hay quienes viven esta festividad desde dentro, con un compromiso especial. Una mujer mayor, camarista de una de las Vírgenes, compartía la intensidad con la que vive la Semana Santa. "Algunas procesiones las veo por la tele porque ya no estoy para estar muchas horas en ningún sitio. Pero las del barrio, las del Realejo, esas siempre las veo. Me encanta la de Tres Caídas, pero primero la mía", afirmaba con orgullo.

Por otro lado, hay quienes combinan su participación con los gustos de su pareja. Manuel, por ejemplo, nos contaba que su pareja es más aficionada a la Semana Santa que él, y aunque no es tan devoto, a veces la acompaña a algunas procesiones.

Para algunos jóvenes, la Semana Santa es una oportunidad para vivir la calle en todo su esplendor. Un joven que toca en una banda nos decía: "La vivo al 100%. Si no estoy tocando, estoy viendo pasos. Hay que aprovechar la semana porque Granada está preciosa en estos días, sobre todo el Realejo, donde las calles estrechas crean una atmósfera única con hermandades muy bonitas". Sin embargo, no todos experimentan la Semana Santa de la misma manera. Una mujer de mediana edad nos explicaba que, para ella, estos días son sobre todo un momento de recogimiento en la Iglesia, participando en el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Pascua de Resurrección.

En algunas familias, la tradición se vive desde casa. Otro joven nos contaba que en su hogar es común ver las procesiones por la televisión. "Mis padres prefieren verlo así antes que ir al centro, porque es más cómodo y eficiente", nos decía.

Por último, las condiciones meteorológicas son clave para decidir cómo disfrutar la Semana Santa. Una granadina mediana edad nos contaba que si no llueve, va a verlas y que si está lloviendo, las ve por la tele si finalmente salen. "Me gusta la del Silencio, pero muchas veces salimos a dar un paseo y, si nos encontramos con una procesión, nos quedamos a verla", aseguraba.