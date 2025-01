Paco Herrera: "La inteligencia artificial va a ser tan importante como la energía"

Contar con recursos naturales es una ventaja enorme para muchos países en el mapa mundial. La severidad de Rusia con la venta de gas o la posibilidad de comprar casi lo inimaginable por parte de los países con grandes reservas de petróleo así lo demuestra. Para Paco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, la inteligencia artificial alcanzará este nivel de importancia. El exconcejal de Ciencia, Innovación y Transformación Digital del Ayuntamiento de Granada pone sobre la mesa el nuevo escenario que se presenta tras el terremoto generado por DeepSeek, la IA china que ha revelado la posibilidad de acometer buenos proyectos sin necesidad de tener gastos estratosféricos.

"Lo que tú no has desarrollado lo tienes que comprar. Si tú no tienes petróleo, lo tienes que comprar. Si tú no tienes energía, la tienes que comprar", hace hincapié el especialista en IA. Asimismo, argumenta que "la tecnología tiene ahora un papel esencial. La IA lo que tiene de característico que enfrenta a otras tecnologías es que es transversal y afecta a todo el ámbito de la sociedad, a todos los trabajos. Una tecnología que afecta a todo el ámbito del conocimiento se convierte en una tecnología de propósito general fundamental para disponer de sus capacidades en cualquier país para su crecimiento económico".

A su juicio, el buen rendimiento de DeepSeek abre una ventana de "desarrollar tecnología sin tantos costes". A partir de dicho punto, ve un posible gran beneficio para pequeñas empresas en "un país de pymes" como España y en la administración pública para generar "unos ahorros tremendos de país". "Imagínate todas las empresas públicas con una tecnología española propia desarrollada para uso en la administración pública y no tuvieras que pagar", recalca.

"Convencido" de la necesidad de desarrollar esta tecnología

Con la mirada puesta más allá de las fronteras nacionales, declara que "lo ideal en una Unión Europea de 27 países sería tener una política y desarrollo común" en materia de inteligencia artificial. España presentó el 20 de enero los primeros modelos de ALIA, la familia de modelos de IA en castellano y lenguas cooficiales. Este anuncio ya es importante para el docente, ya que insiste en la necesidad de poder funcionar sin "enviar nuestros datos a la nube de terceros". El especialista sostiene en un artículo publicado en The Conversation que "la apuesta por modelos abiertos como ALIA mejoran la privacidad y la transparencia, e impulsan la autonomía tecnológica y la economía del idioma español". "Soy un convencido de que hace falta desarrollar los pequeños modelos de lenguaje porque permiten que sean rentables para las pymes. Las grandes empresas pueden pagar el uso de un modelo grande, pero las pymes no. Estoy seguro de que necesitábamos la tecnología", insiste.

Herrera, consciente de lo vertiginosa que va a ser la carrera entre Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial, afirma que hay "un rayo de luz" para que otros actores más modestos participen en el juego. "La inteligencia artificial va a ser tan importante como la energía. Si estamos apostando con grandes inversiones por las energías renovables, la IA va a tener tanta importancia como la propia energía en el futuro", manifiesta. El experto tiene claro que "en España hay talento" para abordar este reto y recuerda que "si alguien tenía dudas de que esto se podía hacer, ha quedado claro que se puede".