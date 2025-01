El mercado de fichajes cierra el próximo lunes y el Granada todavía tiene deberes, pero Fran Escribá solo piensa en sumar contra el Eldense un segundo triunfo consecutivo. "El hecho de que venga alguien más, o no, no me va a cambiar la idea de querer ganar todos los partidos", ha subrayado el entrenador rojiblanco, quien asegura que "hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho" con las incorporaciones de Stoichkov y Rebbach. El técnico confía en el equipo y mantiene la ambición. "Este grupo está capacitado para enlazar victorias", ha indicado el valenciano, quien precisamente ha incidido en ello como meta que se marcan los nazaríes. "Queremos que la gente esté muy contenta y darle victorias como la del otro día", ha hecho hincapié.

El técnico rojiblanco ha detallado que solamente cuenta con dos ausencias para afrontar la visita al Eldense. "Rodelas hoy va a hacer ya una parte con el grupo, pero esta semana ya no entra. La que viene, que era el objetivo, comenzará suave, pero creemos que llegará ya a estar en condiciones para el Mirandés. A Reinier le tenemos fuera unas semanas. Tiene una pequeña rotura de fibras y será baja alguna que otra semana", ha precisado Escribá, conocido ya que el alcance de la lesión en el isquiosural derecho del brasileño. "El resto están todos disponibles", ha aclarado, lo que también incluye a Pablo Sáenz, que negocia los últimos detalles de su cesión al Albacete, e Ignasi Miquel, que no desea salir del Granada pese a la falta de protagonismo. "Tenemos muchos jugadores en la posición de central. En la situación de extremo, estamos bien de número, pero la llegada de Rebbach puede suponer menos minutos para él. Mientras estén así, son dos jugadores más", ha resuelto.

Entretanto, el Granada continúa moviéndose en el mercado. "Mantengo conversación con el club todas las semanas, diría que casi todos los días. No ha parado en ningún momento de firmar", ha afirmado, antes de resaltar nuevamente las dos incorporaciones invernales que ha cerrado la entidad. "Stoichkov viene muy bien, como Rebbach, no viene de estar entrenando en su casa. Es un jugador con mucho ritmo y ha llegado fenomenal", ha expuesto. Con ellos, gana alternativas. "Te adaptas a lo que tienes y a lo que quieres. Podemos jugar muy parecido a lo que hemos hecho ahora. El otro día se vio, tanto con Shon (Weissman) de inicio como luego cuando entró Stoichkov. No es como cuando juega Rei, que es más mediapunta. El club ha hecho un esfuerzo muy grande en traer dos muy buenos jugadores en este mercado de invierno. Además del nivel que tienen, nos permiten tener varias opciones y seguir jugando con dos delanteros perfectamente", ha alargado.

El Eldense de José Luis Oltra

Pero más allá de ello, Escribá ha insistido en que "el objetivo en el fútbol es semanal", orientado el foco en la cita contra el Eldense. "Una de sus cosas buenas es que tiene mucha experiencia y sabe jugar en situaciones fastidiadas como la que se ha encontrado. Va a ser un equipo muy ordenado. El otro día lo fue. Va a conceder muy pocas cosas. En general, es un equipo muy completo. Es de esos equipos que tiene menos puntos de los que merece", ha descrito al equipo que desde hace una semana dirige José Luis Oltra, exrojiblanco. "Para nosotros siempre es un pequeño cambio porque solo hemos tenido un partido con él de entrenador, y además fuera de casa. No sabes si en casa va a optar por lo mismo. Fue un equipo que replegó y defendió muy bien, pero siempre te imaginas que en casa sea más ofensivos. Sé cómo entrena, pero te centras más en las características individuales de los jugadores, que no van a cambiar con independencia del entrenador que haya", ha explicado, convencido de que "su clasificación es un poco engañosa respecto a su verdadero potencial".

En la memoria está todavía la sufrida victoria que cosechó en la primera vuelta. "Este partido se ganó, pero podría haber acabado perfectamente en empate porque es un equipo muy intenso, con mucha experiencia. Es uno de los que tiene más experiencia de la categoría. Pensar o mirar la clasificación a la hora de analizar el partido sería un error y nosotros no lo vamos a cometer. Llega con un entrenador nuevo y tras una victoria muy buena contra uno de los equipos de abajo", ha apuntado a este respecto, para seguidamente reconocer su cariño a Oltra. "Soy un poco mayor que José Luis, pero prácticamente nos criamos juntos en el Valencia. Incluso jugando, curiosamente, éramos parecidos. Le deseo lo mejor. No en este deseo, pero mis deseos para este club son los mejores a partir de después. Estoy convencido de que José Luis y el buen grupo que tienen lo van a sacar", ha expresado.

Escribá mantiene la duda sobre el acompañante de Williams en el centro de la zaga. "La mejor noticia para cualquier entrenador es que estén todos bien, y en este caso, los que tenemos disponibles lo están. Loïc es el más habitual y ha hecho una muy buena pareja con Insua. Tanto Miguel como Lama, que son los que han participado en los últimos partidos, también han respondido muy bien, así que para mí no es ningún problema", se ha encogido. "Tengo la tranquilidad de saber que el que elija está en buenas condiciones y hará un buen partido", ha aseverado, antes de también reservarse sus intenciones tácticas. "El tipo de partido que queremos disputar lo tenemos claro. Cuando vienes de una derrota crees que tienes que mover un poco la alineación, pero cuando un equipo sale bien en todos los sentidos, intentas cambiar menos. Algún cambio por el camino puede que haya", ha indicado.

En lo que sí ha incidido con claridad es su deseo de ganar dos encuentros consecutivos. "El otro día acortamos respecto a un par de equipos que teníamos delante que perdieron. Sería muy importante ganar dos partidos seguidos", ha admitido, para seguidamente subrayar que la visita a Elda es "una oportunidad muy buena". "Es un partido muy difícil, pero si somos capaces de ganarlo, ves de otra forma el fin de semana", ha zanjado.

