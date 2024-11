Escribá: "Me cabrea que no seamos capaces de asumir un gol como lo que es"

"Es de esos días en los que me resulta difícil hacer un análisis y resultar exacto", ha comenzado su comparecencia Fran Escribá tras ganar al Eldense. "Creo que en la primera parte estuvimos mejor que ellos, con independencia de que posiblemente el 2-0 era excesivo al descanso", ha analizado el entrenador del Granada, que después ha llegado a la desconexión de su equipo. "A mí me gusta que la gente se responsabilice de lo que hace y yo me siento el máximo responsable de todas estas cosas. Pero sí que es verdad que los jugadores deben apretarse entre ellos, estar más metidos y concentrados. No puede ser que yo desde fuera, a veces, pase diez minutos, más que como un entrenador como una animadora", ha sentenciado.

El entrenador del Granada tiene claro que a su equipo le ha "fallado eso" y no ha ocultado su malestar. "Me cabrea que no seamos capaces de asumir un gol como lo que es. Un gol, ya está. Hemos pasado 10 minutos de miradas al suelo", ha exteriorizado Fran Escribá, quien considera que encajar "es lo más normal en el fútbol". "Que te marquen un gol no te puede afectar tanto. A todos nos han metido goles en el primer minuto de la primera parte, en el último, en el primero de la segunda… Y estamos aquí porque hemos sabido llevar esas cosas", ha lamentado. "Hemos pasado 10 o 15 minutos muy feos en los que las sensaciones han sido muy malas. Luego, afortunadamente, el equipo se ha rehecho y ha acabado en campo contrario hasta el 3-2. No podemos permitirnos eso. Somos el Granada y queremos aspirar a muchas cosas. No nos pueden dejar tocados 5 o 10 minutos porque no nos pega", ha expuesto, crítico con sus pupilos.

A pesar de ello, el entrenador del Granada ha sostenido que "la lectura debe ser positiva porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo". "Yo he visto siempre más cerca ganar que perder", ha afirmado, para seguidamente destacar que "romper delante de la afición esa racha de dos partidos perdiendo siempre es importante". Su objetivo, no obstante, es solucionar estas circunstancias que ya se han repetido en varios encuentros. "El equipo fue ambicioso y se levantó pese a los dos golpes que encajamos y eso nos duele. En situaciones de área nos está faltando mucha más contundencia, mucho más control y mucha más concentración", ha apuntado, a lo que ha añadido que se trata de algo "difícil de explicar". "La corrección de estas cosas como entrenador es muy complicada también. No nos tiene que servir como consuelo. Debemos espabilar y darnos cuenta de que estamos concediendo, sobre todo en situaciones profundas, demasiado peligro otra vez", ha agregado.

Minutos para Juanma y Rodelas

Entre las notas positivas del Granada, el estreno de Juanma. "Creo que ha estado muy bien. Le he sacado en un momento muy difícil del partido, porque nos habían empatado a dos. Sé que tiene mucha personalidad", ha argumentado Escribá su decisión, para más adelante subrayar que "no se ha equivocado casi nunca". "Para ir a ganar o defender un resultado, su frescura nos venía muy bien. Estoy muy satisfecho. Le han sacado una amarilla, creo, que por falta todavía de estatus. Ha sido inteligente", ha analizado la actuación del canterano. Otro recreativista, Rodelas, ha sumado sus primeros minutos en Liga este curso. "Ya tenía algo más de recorrido con el primer equipo y ha salido muy bien, muy enchufado. Ha sido una lástima que alguno de sus centros no entrara", ha expresado. "Me encanta sacar a gente joven, no por sacar, sino porque lo merecen. Esto es un paso adelante de gente con la que vamos a contar mucho más, no solo hoy", ha advertido.

A este respecto, el técnico ha aseverado que "esperaba lo que han hecho". "Rodelas ha sacado cuatro o cinco centros espectaculares y Juanma se equivocó muy poquito, por no decir nada. Ayer dije que cuando un jugador no rinde al máximo, para eso está la ley de la sustitución. Tiene que ser para todos. A los entrenadores nos sustituyen cuando las cosas no van bien. Los jugadores tienen que darse cuenta de que las titularidades y los minutos tienen que ganárselos", ha lanzado el aviso al vestuario. También ha elogiado a sus goleadores este sábado. "Ha sido Myrto en estado puro. Ha trabajado mucho y ha hecho un buen partido, pero a los delanteros los medimos por sus goles y él tiene esa habilidad. Ha sido un golpeo con la izquierda, rápido… Aunque le diéramos vueltas y le levantáramos, sabe siempre dónde está la portería", ha expuesto sobre Uzuni, quien, dice, "tiene esa mezcla de ambición y egoísmo al servicio del equipo que es fundamental". "Todo su esfuerzo y lo que hace es pensando al equipo", ha alargado.

Con la primera lectura que me quedo es que a Lucas Boyé no se le pita una falta", ha comenzado a alabar al argentino. "Hay veces que no entiendo cómo no le pitan algunas faltas", ha continuado. "Le pasa que es tan fuerte que piensan que cuando se cae, lo hace solo. Le marcan agresivamente. Hoy ha habido una cosa que me ha gustado, y lo habíamos trabajado, que era que no se quedara tanto el balón por eso mismo", ha ahondado el técnico rojiblanco. "Sin ser Uzuni, es un jugador que tiene que tener un número importante de goles durante la temporada", ha concluido, antes de desvelar, con misterio, que en la delantera "había un jugador con molestias". De ahí, la incursión a última hora de Serigne Faye en la convocatoria, ha explicado Escribá, quien ha reconocido que el minuto de silencio por los fallecidos a causa de la DANA en la Comunidad Valenciana, su tierra, "ha sido emocionantísimo".

Dani Ponz

El entrenador del Eldense, Dani Ponz, ha reconocido que tanto él como sus futbolistas se marchan "muy doloridos por cómo se ha decantado el partido al final". "Ha habido tres partes diferenciadas. Hasta el penalti, ellos han tenido el balón y nos han encontrado. A partir de ahí, lo hemos tenido nosotros y hemos estado atacando. Nos hemos sentido muy cómodos con él. Después, en una jugada desgraciada, en un córner que tenía que haber sido directo pero que se ha realizado de manera indirecta, se ha transformado en el 2-0. Era bastante incomprensible. El equipo ha sacado orgullo, la casta, y ha empatado. Incluso se ha podido poner 2-3 en el marcador con una jugada del VAR que no he podido ver. A partir de ahí, ellos han tenido la posesión, que era donde estábamos encontrando nuestro punto de fortaleza. Lo han ganado y ha salido la genialidad de un jugador como Uzuni, que, como muchos de los que hay aquí, es de Primera División", ha analizado.