Escribá: "Aplicaremos la ley de la sustitución cuando alguien no rinda a su mejor nivel"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, no dudará en hacer cambios en su alineación si alguno de sus pupilos rebaja sus prestaciones. "El rendimiento lo tenemos que analizar todos y si baja, está la ley de la sustitución. Siempre la aplicaremos cuando veamos que alguien no está rindiendo a su mejor nivel o que hay otro que lo esté haciendo mejor", ha deslizado en rueda de prensa, antes de recibir a un Eldense que, a su modo de ver, "merece más puntos de los que tiene". En su opinión, el conjunto rojiblanco está recibiendo goles en contra en las últimas jornadas "más por errores individuales que colectivos", por lo que adoptará medidas al respecto. "Mañana tomaremos las decisiones que creamos pensando en su conjunto", ha avanzado.

El técnico rojiblanco ha descartado para afrontar la cita de este sábado a Gonzalo Villar, que se une a una larga lista de bajas que completan Marc Martinez, Carlos Neva, Loïc Williams, Rubén Sánchez, Sergio Ruiz y Kamil Józwiak. El murciano "hizo algo de entrenamiento ayer en la sesión, pero tiene algo de molestia", ha aclarado. "El objetivo es recuperarle para Gijón, porque no está en condiciones y porque era correr un riesgo. Vamos a trabajar para tenerle la semana que viene", ha matizado, después de perderle en el calentamiento previo al enfrentamiento contra el Zaragoza.

En La Romareda, el conjunto rojiblanco perdió por segunda jornada consecutiva, aunque Escribá ha puntualizado que no fueron "derrotas iguales, pese al mismo resultado". "El partido del Levante fue más completo de lo que pareció. Es una frase que no me gusta, pero en este caso es cierto que el equipo no entró bien en el partido", ha argumentado el técnico, quien considera que fue "una acción puntual en la que te marcan pronto". "Ya en el saque inicial la disposición no era la que habíamos hablado y nos costaron mucho los primeros 10 o 15 minutos", ha incidido, si bien considera que "incluso con el 2-1, la sensación que transmitía el equipo era de que podía empatar". "Si la derrota del Levante se podía dar, en la derrota del Zaragoza, aunque también se podía dar, no estuvimos al nivel que debíamos estar, sobre todo en la primera parte", ha sintetizado.

"No estuvimos bien defensivamente y el primer responsable siempre es el entrenador", ha admitido el técnico valenciano, quien ha explicado además la titularidad de Ignasi Miquel. "La idea era tener una salida de balón limpia por la izquierda, no solo por la derecha, donde solemos ser profundos. No se dio, seguimos siendo más profundos por el lado derecho que por el izquierdo. Ninguno quedamos satisfechos", ha justificado, para adelantar con respecto a su once de este sábado que "cambios siempre habrá", más allá de los obligados. Sobre todo, porque tiene claro que los rojiblancos están "cometiendo errores individuales que han penalizado con gol". "Hay veces que no encajas pero no quedo satisfecho a nivel colectivo porque creo que hemos concedido muchas cosas", ha ejemplificado, para después recordar que los tantos recientes vienen "de un saque de banda a favor, en una acción muy mal defendida o de un córner que sacaron rápido".

Lastrado por las bajas, Escribá ha advertido que las ausencias condicionan al Granada. "No es buscar excusas, porque a mí no me gusta y estoy disponiendo de más de once profesionales, pero claro que nos molesta. Tenemos alguna que es de larga duración, alguna que es de poca y dos sancionados", ha señalado, con vistas también a la próxima semana. "Se nos va a ir alguno más y alguno de esta semana no es recuperable", ha señalado. No obstante, considera que esta circunstancia "es una oportunidad para chicos del filial, que van a entrenar y pueden entrar en la convocatoria". Entre ellos, Juanma, con vía libre para tener minutos en la medular. "Me quedé fastidiado por no hacerle debutar en la Copa, y se lo dije a él. Siempre vas con el miedo de no equivocarte con el tema de las fichas.Por eso cambiamos a Lucas Pérez por Rodelas", ha explicado. "‘Sé que te hacía ilusión debutar, pero no lo vas a hacer tres minutos en Copa. Si sigues trabajando, vas a tener opciones de debutar en algo más que tres minutos en Copa’, le dije. Estoy muy contento con él", ha ahondado.

Cuestionado por la roja que vio Józwiak, Escribá ha reconocido, tras apuntar después del partido que era un error, que la acción era "al revés de lo que había pensado". "Viéndolo después, para mí, no es expulsión. Hay una treta legal del portero de ellos. No es reprochable, porque es habitual cuando un equipo va ganando", ha expuesto, para más adelante insistir en que la competición debería detenerse en las ventanas internacionales. "No entiendo que no se pare. Creo que hay que actualizarse en eso. Hace 15 o 20 años, encontrar un jugador internacional en Segunda División era muy difícil. Hoy en día, que nosotros tenemos la posibilidad de perder a tres o cuatro jugadores, y otros equipos también, no lo entiendo para nada. Es un sinsentido que no se pare. Seguro que antes o después van a cambiar esa norma", ha exteriorizado.

"Es otro partido difícil"

Todo, antes de enfrentarse a "uno de esos equipos que tienen menos puntos de los que merece", a su parecer. "El Eldense juega bien y tiene muchísima experiencia. He tenido a algunos de sus jugadores. Intenta siempre salir con el balón controlado, jugando bien. Tiene a gente peligrosa tanto en bandas como arriba", ha descrito, para aseverar después que el de este sábado en Los Cármenes "es otro partido difícil". "Si no entramos bien, como nos pasó el otro día, se nos dificultará. No estamos por la labor de que eso vuelva a ocurrir", ha avisado.