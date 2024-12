Al filo del ecuador de la temporada, Fran Escribá lo tiene claro: "Estoy convencido de que este equipo va a hacer mejor segunda vuelta que la primera". El entrenador del Granada ha pedido "más confianza" en el conjunto rojiblanco, que a su modo de ver está "en el buen camino, aunque a veces los resultados no salen". "No creo que en los picos de euforia el equipo haya estado tan bien ni en los de depresión haya estado tan mal", ha valorado, para seguidamente incidir en que "la mayoría de las derrotas y empates han sido más por fallos individuales, que son muy difíciles de corregir, que por errores grupales". "No hubiera firmado estar donde estamos porque quería estar más arriba, pero vamos a terminar la primera vuelta con 32, 33 o 35 puntos", ha hecho hincapié en la previa de la visita a Ipurua.

"Llegamos bien porque, como dije, pese a las derrotas que hemos tenido en los últimos partidos, el equipo estaba bien y compite bien. Mañana va a ser un partido muy difícil por el rival, el campo y todo, pero estamos preparados para intentar hacer un buen partido e irnos al parón con un número de puntos que nos acerque al objetivo", ha ahondado el técnico, quien ha insistido en que "dentro del vestuario, la sensación ha sido siempre de optimismo y confianza". "No hemos perdido el norte en ningún momento", ha puntualizado, recién recuperado de "una gripe muy gorda", para seguidamente centrarse en el choque contra el Eibar.

A pesar de la acumulación de partidos, los rojiblancos "han recuperado bien". "Es verdad que el día posterior teníamos a gente con sobrecargas y más cansancio de lo habitual. Veníamos de días duros, con poco descanso y un viaje pesado. Pero sí es verdad que esta mañana lo estábamos hablando, han recuperado todos fenomenal. Están mucho mejor hoy, desde el punto de vista físico, que como estábamos para el Cartagena", ha señalado. A pesar de ello, avanza movimientos en el once. "Entre la posibilidad y la necesidad de cambiar a algún jugador, que siempre te lo planteas cuando hay jornada intersemanal, va a haber cambios, pero no es una obligación realmente. Todos los que jugaron el otro día, salvo lesionados y sancionados, están todos disponibles", ha aclarado.

En esta misma línea, ha reconocido darle "vueltas" a un posible cambio de esquema. "No me gusta aclararlo, pero negarlo sería una tontería. Le he dado vueltas al dibujo y no descartamos nada. No solo hay que ver las virtudes del rival, que las tiene. Es un equipo muy presionante, con mucha presencia arriba y que mete mucho centro lateral. Es bueno protegerse en estas situaciones. Las piezas encajan bien en cualquier dibujo que se me pasa por la cabeza", ha expuesto. No encajarán Carlos Neva, Rodelas, Kamil Józwiak, Lucas Boyé ni Miguel Rubio, lesionados, al igual que el sancionado Gonzalo Villar. El polaco, ha detallado, "tiene una molestia cerca de la zona del pubis", aunque ha resaltado que "no es una pubalgia". "El chico ha intentado todos los días, sin excepción, estar disponible, pero entrenaba y se notaba limitado. Decidimos pararle para que se recupere", ha explicado.

A Lucas Boyé le espera tras el parón. "No sabemos si para la Copa o para el Burgos. Confiamos en que para una de esas dos fechas esté. No vamos a correr ningún riesgo", ha avanzado, mientras que lo de Rodelas queda algo más abierto. "Nos fastidia por el chico, porque estaba muy bien, siendo muy determinante en los partidos en los que ha jugado. Nos fastidia que ahora se quede fuera. Vamos a confiar en que la recuperación sea más rápida de lo esperado", ha precisado.

Con lo disponible, viajará a un estadio que no se le da bien al Granada. "El partido en Ipurua siempre es difícil. Da igual la categoría en la que se vaya y cómo estén ellos. El Eibar, siendo un equipo fuerte en cualquier circunstancia, está teniendo mejores resultados en su casa", ha analizado al rival. Entre sus armas, Antonio Puertas. "A los buenos jugadores se les para desde el colectivo. Antonio es un excelente futbolista. Se ha hecho más versátil con la edad. En cualquier posición de ataque, genera muchas cosas", ha afirmado. Para contrarrestarlo, cuenta especialmente con Uzuni, por cuyos goles pasa el devenir granadinista. "A mí no me preocupa, tenemos un gran delantero. Los grandes equipos siempre tienen grandes delantero. Cuando un delantero es de ese nivel, tienes una cierta dependencia, es lógico. No es de ahora, si uno mira hacia atrás, el Granada siempre ha tenido la necesidad de los goles de Uzuni para conseguir los objetivos. No creo que sea dependencia, pero es un jugador capital para nosotros", se ha encogido, centrado en lo colectivo. "Veo al equipo muy enchufado, metido y concienciado de que nos queremos ir a las vacaciones con una sonrisa. Vamos a ir a ganar, pero, sobre todo, no podemos perder el partido por errores nuestros", ha concluido.