Paco López: "Miramos el presente y el futuro con muchísimo optimismo"

El entrenador del Granada, Paco López, se ha expresado con una evidente satisfacción después de que su equipo obtuviera este domingo una sufrida victoria contra el Cartagena. "Miramos el presente y el futuro con muchísimo optimismo", ha expuesto el técnico valenciano, quien considera que "más cosas no se pueden hacer bien en una primera parte contra un gran rival". "Nos ha faltado un poco de fortuna", ha esgrimido, con una tímida sonrisa, en referencia al acierto granadinista ante la portería, tras lo que ha insistido en que tanto él como sus pupilos están "muy contentos" por "ganar a un rival que está peleando por los mismos objetivos".

"En la segunda parte, nosotros no hemos estado como en la primera. Por eso doy mucho mérito a esta victoria, por todo lo que supone", ha reconocido el preparador granadinista, quien se ha tenido que sobreponer a distintos percances que han obstaculizado la planificación del choque. "Esa es la gestión que tenemos que hacer desde los banquillos. El fútbol es imprevisible. El arte del imprevisto, en absolutamente todo. Hay que decidir. Tenemos cinco cambios y son tres ventanas. Haber hecho un cambio en la primera parte te obliga a pensar más las cosas. Te va obligando a pensar para poder acertar en esas sustituciones", ha argumentado, antes de subrayar que la demora en los reemplazos, además de por esta circunstancia, se debe a que el Granada "no estaba siendo ese equipo arrollador del primer tiempo, pero tampoco estaba pasando apuros".

Cuestionando sobre su intención con la revolución aplicada al once, con Soro y Uzuni arriba, Paco López ha revelado que escondía dos ideas. "Sin balón, sabíamos que era un equipo que intentaba salir de atrás y queríamos apretarles tanto a los centrales como a los mediocentros, sin que ello supusiera saltar de forma alocada nuestros mediocentros", ha explicado en principio. La segunda tiene que ver con el "dinamismo" que caracteriza a ambos futbolistas. "Con balón, queríamos tener mucha movilidad. Nos ha salido casi perfecto", ha valorado. También ha sido preguntado por el partido de Cabaco, que ha cuajado una buena actuación. "Su rendimiento no me sorprende, porque le conozco bien", ha afirmado, si bien ha puntualizado que lo importante es "sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores para que puedan ayudar al equipo".

De inicio también salió Rochina, de cuya lesión no se conoce todavía demasiado, aunque "no tiene buena pinta". "Es una lástima, porque estaba haciendo unas semanas de entrenamientos increíbles y por eso habíamos decidido que saliera de mediocentro", ha lamentado. Su sustituto, Bodiger, terminó expulsado, como también Alcalá en el Cartagena, algo habitual desde que el técnico aterrizó en Los Cármenes. "Hay situaciones que se pueden evitar y otras que son difíciles. Lo que dependa de nosotros vamos a tratar de mejorar", ha apuntado al respecto, antes de felicitar a Puertas en su retorno. "Hemos entendido que era el momento para él. Ha estado sensacional en los minutos que ha jugado. Te ayuda muchísimo".

Por último, cuestionado sobre el mercado de fichajes, Paco López ha afirmado que existe "comunicación con la dirección deportiva de forma constante", aunque ha matizado que "los mercados de invierno están por si encuentras algo que realmente te dé un salto y te vaya a ayudar". "Firmar por firmar no merece la pena. Si hay que fichar, que sea algo que entendamos que nos va a ayudar a conseguir los objetivos", ha zanjado.

Carrión, en desacuerdo con el colegiado

El entrenador del Cartagena, Luis Miguel Carrión, ha expuesto por su parte su desacuerdo con las decisiones arbitrales en la posible pena máxima no señalada en las postrimerías del duelo y en la expulsión de Alcalá. "Como no lo entiendo, no opino. Nunca en mi vida lo entenderé. Veo un partido de Primera en el que hay manos y hoy no las hay. En la expulsión, Alcalá va fuerte, pero toca balón. Es un poco aparatoso, pero, para mí, no hay expulsión", ha valorado. Más allá de la polémica, ha reconocido que en el primer tiempo el Cartagena "no ha estado demasiado bien". "No hemos sido capaces de salir con balón fácil, tardábamos demasiado en recuperar y nos dominaban un poquito más. En la segunda parte creo que hemos salido mejor al partido", ha señalado.

"Cuando mejor estábamos o mejor teníamos el partido, ha llegado el penalti. Con la expulsión, se ha abierto un poco todo. Hemos tenido alguna posibilidad en contra del Granada que no ha sido así. Los últimos siete minutos, para mí, muy acelerados, cuando podríamos haber estado más tranquilos y tener más opciones", ha sintetizado.