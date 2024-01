Alexander Medina: "Esto tiene que servir para sentar las bases de un nuevo equipo"

Era la primera victoria que Alexander Medina podía analizar desde que llegó al Granada y, aunque sobrio, no ha ocultado su satisfacción. "El equipo rayó a gran altura, hubo pasajes de muy buen fútbol", ha resaltado tras ganar al Cádiz el técnico rojiblanco, quien considera que este triunfo, y sobre todo la actuación granadinista, "tiene que servir para sentar las bases de un nuevo equipo". "El fútbol pide también ganar duelos. Ganamos muchos. Salimos con mucha actitud y personalidad, no solo para ganar esa disputa de balón, sino también para jugarlo", ha desgranado el uruguayo, quien aseguró marcharse "muy feliz por lo que dispuso el grupo dentro del campo".

"Creo que estos días de entrenamientos nos vinieron muy bien para corregir cosas, mejorar, hablar entre nosotros, ver vídeos, llevarlo todo al campo. Muchas de las situaciones que hoy se vieron reflejadas en el partido fueron entrenadas y habladas", ha abundado el preparador nazarí, quien afirma encontrar "varios puntos positivos" en el triunfo del Granada, más allá del resultado. "El objetivo del inicio del partido era terminar con la portería a cero. La primera en el año. Es un punto muy destacable", ha ejemplificado, para más adelante agregar que "hubo muchas versiones que, individualmente, rayaron a gran altura".

Jugó sin Gumbau, sobre quien ha revelado que "sufrió una sobrecarga en el sóleo", con un sistema que "varió durante el partido". "Era lo que pedía el partido de hoy, tratar de sacar un volante y poner un delantero por varias cuestiones que nosotros analizamos en lo previo Funcionó. Evaluamos cuál es la situación mejor para cada partido. Estamos entrenando diferentes sistemas y nombre. Hoy lo hicimos bien, no quiere decir que para el próximo partido podamos jugar con la misma característica de jugadores", ha abundado, para seguidamente congratularse porque "salió bien, bastante fluido".

En este sentido, la actuación del colectivo, considera, es tan relevante como el propio marcador. "Que nuestros futbolistas sientan que podemos hacerlo bien, como lo hicimos hoy de forma muy justa. En el primer tiempo, nos quedamos cortos con el resultado. Es fútbol, se hizo el gol en el segundo tiempo. Resalto todo de nuestro equipo", ha hecho hincapié, antes de reparar en el debut de Augusto Batalla, Bruno Méndez y Matías Arezo. "Los tres lo hicieron muy bien desde su lugar. No era fácil para ellos porque hace unos días que llegaron a Granada. Habla muy bien del compromiso que tuvieron, del estado físico y de la situación, de cómo se acoplaron rápidamente a la estructura", ha defendido, "muy feliz" con su rendimiento. "Demostraron compromiso, más allá de que los compañeros y el equipo les hicieron sentir cómodos desde el inicio. Eso también suma", ha apostillado.

Seguidamente, se ha detenido en la situación del guardameta, inscrito en el último momento. "No fue una situación fácil lo de Augusto. Se vivieron momentos de incertidumbre. Todo el equipo estaba enchufado porque no se sabía quién iba a jugar. Eso generó estar alerta en nuestro vestuario. Como entrenamos todo el plantel lo mismo, yo sentía tranquilidad de que cualquiera que entrara lo iba a hacer bien. No es una situación fácil de manejar, pero el club se movió bien para lograr que Batalla jugara", ha expuesto el Cacique Medina, quien precisamente ha resaltado la prontitud con la que han llegado los fichajes. "Tuvimos tres refuerzos. ¿Qué club lo tuvo en su primer partido? No sé si hay algún otro en LaLiga, me parece que no. Estamos trabajando para mejorar la plantilla", se ha extendido.

En la misma línea, ha confirmado que el retorno de Matías Arezo "fue pedido personal". "Sé lo que nos puede dar. Es un jugador muy joven, con mucho potencial. Va a ir evolucionando. Fue un pedido exclusivamente de nosotros", ha señalado, convencido de que "va a ser muy importante de cara al futuro". "Yo lo cuento hasta el final de la temporada sin duda", ha aclarado. Por el contrario, se quedaron fuera Famara Diédhiou, Shon Weissman y Alberto Perea "por decisión técnica". "Hay cuestiones que son reservadas dentro de nuestro equipo para tratar de que cualquier jugador que no vaya a ser tenido en cuenta sea comunicado en tiempo", ha sugerido.

Sergio González

Serio y visiblemente enfadado, el entrenador del Cádiz, Sergio González, ha reconocido que el encuentro del conjunto amarillo "es inaceptable". "El Granada ha salido jugándose la vida y nosotros no. La primera hora ha sido lamentable por nuestra parte, muy muy floja, en la que ellos han sido superiores en todo", ha lamentado. "Hemos hecho un par de cambios para intentar darle la vuelta en la segunda parte. Nos hemos vuelto a equivocar con la ayuda de uno de ellos. Ignasi Miquel empuja a Sobrino y él le da a uno del equipo contrario", ha indicado con respecto a la expulsión del atacante cadista. Cuestionado sobre su situación en el banquillo gaditano, ha deseado "que el presi reflexione desde la tranquilidad". "En otro contexto, deberíamos estar despedidos. Estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta a esto", ha sentenciado.