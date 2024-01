Augusto Batalla: "Es lindo arrancar el año de esta manera"

Augusto Batalla llegó y, prácticamente, se vio bajo los palos de Los Cármenes. El guardameta argentino fue inscrito sobre la bocina y salió de titular frente al Cádiz, encuentro en el que el Granada, su nuevo equipo, se ha reencontrado con la victoria. El portero ha analizado ante las cámaras de DAZN LaLiga el triunfo rojiblanco, "muy contento" por el resultado. "Es lindo arrancar el año de esta manera, en casa, con nuestra gente y habiendo ganado", ha exteriorizado, antes de reconocer que hizo "un esfuerzo enorme para estar acá".

"Llegué hace uno o dos días y automáticamente estamos dentro de la cancha. Para mí, también es una satisfacción porque siempre fue un sueño poder jugar en esta Liga, llegar a Europa. Hoy estoy acá, a pesar de haber pasado por un proceso de vacaciones. Me mantenía en trabajo, pero no sabíamos cómo iba a salir el día de hoy. Por suerte, ha salido de buena manera", ha expresado el nuevo portero del Granada, quien asegura haber sido recibido "de una manera increíble". "Eso hace que uno pueda estar más tranquilo y con más confianza. Al Granada solamente le falta seguir trabajando, pensar a corto plazo, partido a partido. Trabajar con mucha intensidad, como venían haciéndolo los chicos", ha afirmado.

A su juicio, "dentro del campo se vio un equipo comprometido, con actitud". "Eso es lo importante. A veces se puede jugar mejor y otras, peor. A veces las cosas salen de la manera que uno espera y a veces no. Lo más rescatable es la entrega que tuvo el equipo y cómo pudimos afrontar este partido, que para todos era difícil", ha argumentado el guardameta, quien reconoce la complejidad tanto para él como para el resto del equipo de su situación. "Imagino para mis compañeros tener un portero nuevo del que apenas conoces el nombre", se ha encogido.

"Esta victoria nos va a dar mucha tranquilidad, muchísima confianza de cara al futuro, para seguir trabajando y pensar en el próximo partido, que es muy difícil", ha sentenciado, antes de profundizar en la operación que le ha llevado a Los Cármenes. "En lo personal, siempre trato de, cualquier camiseta que me pongo, defenderla a muerte. Lo hice siempre así, lo vivo así. Lo que me hizo tomar esta decisión fue el convencimiento que tenían el cuerpo técnico y la dirigencia, ya desde el 20 de diciembre aproximadamente veníamos en contacto. Del club en el cual estaba a préstamo (San Lorenzo) no me llamó nadie hasta el 28 de diciembre. Yo ya tenía la decisión tomada de venir acá", ha concluido.