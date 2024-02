No es el Granada matagigantes de los años 70, pero el conjunto rojiblanco le ha tomado la medida al Barça. Este domingo se convirtió en el primer equipo que puntúa ante el cuadro culé tanto en la primera como en la segunda vuelta de Liga en este curso. También derribó una serie de barreras históricas, como recogió el periodista Pedro Martín, de la Cadena COPE. Se une al Real Madrid y Rayo Vallecano en la lista de combinados que, desde 2007, logran enlazar cinco encuentros de la competición doméstica frente a los azulgrana sin perder. También es el primer plantel que empata cuatro citas consecutivas en este torneo desde que lo hiciera el Celta en 2001. Números llamativos, aunque lo más importante para los intereses rojiblancos es que, como ocurrió en Los Cármenes, la cita con los de Xavi Hernández les ha mostrado el camino hacia la permanencia. Ahora, hay que ver si sigue por esta senda.

El empate del conjunto rojiblanco contra el Barcelona se fraguó desde la estrategia del Cacique Medina. Renunció en cierta medida al ritmo amodorrado que venía aplicando en las últimas semanas para atacar con más decisión y vértigo. Planteó para ello duelos individuales que, con una presión muy elevada, torpedearon las conexiones azulgrana. Enlazaron Gumbau y Sergio Ruiz con De Jong y Gündogan para forzar numerosos robos en campo contrario, despistado también Ter Stegen en varias entregas. Un caldo de cultivo en el que brotó el nerviosismo local a cada galopada que logró emprender el Granada.

El cuadro nazarí dispone ahora de más recursos que en diciembre y ello le permite acusar menos las bajas, por sensibles que sean. Sin Bruno Méndez, reapareció Miguel Rubio, otrora titular en el equipo, para ajustar una zaga bien protegida con Martin Hongla incrustado en la muralla. El camerunés cuajó una excelente actuación y demostró que supone una alternativa también para la defensa si la situación lo requiere. Fue un continuo incordio para Lewandowski, a quien además privó de un gol en el primer tiempo. A Carlos Neva le reemplazó Maouassa, que, si bien manifiesta cierta debilidad cuando debe correr hacia atrás, en ataque ofrece variantes provechosas. En especial por su buen golpeo de balón. De su pierna izquierda salió el envío que Ignasi Miquel, reivindicativo aunque se pierda el próximo encuentro, convirtió en el tercer tanto granadinista.

En la faceta ofensiva, no obstante, quien sobresalió fue Facundo Pellistri. El uruguayo ya firmó un prometedor debut ante Las Palmas en el tramo que el partido se disputó en igualdad numérica, pero contra el Barça destapó el tarro de las esencias. Es insistente, luchador y solidario, lo que le permitió recuperar la posesión en varias ocasiones. También exhibió que no anda escaso de desborde. En una acción rebosante de habilidad, dribló a Joao Cancelo para, desde línea de fondo, asistir al golazo de Ricard Sánchez -el lateral lleva ya tres dianas en lo que va de curso, dos fundamentales para rescatar puntos-. Ya en el segundo tiempo, amenazó en un desmarque a la espalda de la zaga local, repelido por la cara de Ter Stegen, y celebró finalmente a pase de Uzuni para adelantar por primera vez en el marcador al Granada.

Son cinco los goles que el conjunto rojiblanco ha endosado al Barça en los dos encuentros que han disputado este curso. Un dato llamativo, en particular para un plantel al que no se le caían los tantos en las últimas jornadas. Lo de este domingo es síntoma de que la maquinaria también puede producir, incluso sin el delantero centro titular del plantel. Dispone de nuevas armas, ya todas sacadas de su envoltorio tras el debut de Kamil Józwiak -no jugó Corbeanu-, y algunas como Pellistri ya suman puntos. Desde la intensidad, este equipo parece funcionar. Debe ajustar todavía ciertos aspectos, pero en esta línea, los siete puntos de diferencia con el corte de la permanencia con los que finaliza la jornada no se antojan una distancia tan abismal como antes. Los dos encuentros que el Granada juega ahora en Los Cármenes de manera consecutiva, contra Almería y Valencia, se antojan cruciales. No es descabellado concluir que media permanencia nazarí se disputa en dos semanas.