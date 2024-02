"Este es el Granada que quiero para poder ilusionarnos con la salvación", ha sostenido Alexander Medina, entrenador rojiblanco, tras el empate de su equipo contra el Barça en Montjuic. El técnico nazarí ha asegurado marcharse con una "sensación ambigua, encontrada". "Si antes del partido me decían que íbamos a sacar un punto hoy aquí, era positivo para nosotros por la situación en la que estamos", se ha encogido el preparador granadinista, que señala este duelo como punto de partida para "edificar". "Valoro el punto y, sobre todo, el juego del equipo", ha sostenido.

El charrúa ha resaltado que sus pupilos han disputado "un muy buen partido". "Por momentos, me daba la sensación de que podríamos haber ganado. Fue cambiante, porque ellos tuvieron el 2-0 y nosotros tuvimos la posibilidad de ponernos por delante antes, de empatar el partido o de ponernos 1-3. Hemos tenido partidos de los que no nos hemos llevado nada y también hemos jugado bien. Hoy tocó un punto y hay que valorarlo", ha expresado el preparador granadinista, quien ha recordado que a los rojiblancos les "faltaba eficacia de cara a portería rival. "Hoy hicimos tres goles y no pudimos ganar. Suena un poco raro. Hay que valorar el punto, seguir creciendo. Hay cosas positivas para analizar con los jugadores y otras cosas que vamos a tener que seguir perfeccionando", ha puntualizado.

Medina ha aclarado que Carlos Neva fue baja porque "sintió una molestia en el calentamiento", al igual que Bruno Méndez se lesionó "a última hora". Aun así, ha podido desarrollar su plan de partido, que partía de la premisa de "presionar muy alto". "Le planteamos muchos duelos individuales", ha detallado el entrenador del Granada, quien considera que eso "sorprendió bastante" al Barcelona. "Robamos muchas pelotas en campo rival", ha argumentado.

En este mismo sentido, ha ahondado que en el análisis previo del encuentro, su cuerpo técnico había detectado que "se podían crear situaciones de gol por diferentes caminos y uno era con la presión alta". "Teníamos algunos mecanismos también de movimientos. En ofensiva, nos salió un buen partido. Hubo muchas de las situaciones que planificamos que salieron. Me voy contento, orgulloso del equipo. Queríamos ganar, pero hay que valorar el empate", ha agregado, antes de elogiar a Xavi Hernández, con quien ha conversado tras el compromiso. "Tuvimos una conversación de fútbol. Lo admiraba mucho como jugador y también como entrenador. El trabajo que está haciendo en el Barça es muy valorable", ha afirmado.

Más tarde ha sido preguntado por dos de los nombres propios del encuentro. Primero, por Facundo Pellistri. "Cuando hablé con él para traerlo a Granada, le abrí la propuesta de lo que quería de él. En su segundo partido, está mostrando la calidad y la jerarquía que tiene. Estoy muy contento con su fichaje. A él también le va a servir para lograr continuidad, tener minutos y mostrar su fútbol", ha resaltado sobre el uruguayo. Después, sobre Lamine Yamal. "Es un chaval con un futuro enorme. Cuando empezamos a analizar al Barcelona, este era uno de los puntos fuertes que teníamos que contrarrestar. Como el fútbol es maravilloso y siempre determinan los partidos los futbolistas de jerarquía, hoy, una vez más, nos demostró que un chico de 17 años, con un presente y un futuro inmenso puede hacer dos goles y desequilibrar de la forma en que lo hizo, más allá de que intentamos controlarlo. Tiene mucho para dar y mucho para crecer", ha halagado.

Por último, cuestionado sobre su experiencia en el fútbol español, ha insistido en que "es un desafío enorme". "Estoy conforme con el rendimiento que está teniendo el equipo. Pienso que tendríamos algunos puntos más desde nuestra llegada", ha apuntado, antes de caldear el trascendental encuentro de la próxima jornada: "En el partido contra el Almería, Los Cármenes tiene que ser un fortín".

Xavi Hernández

El entrenador del Barça, Xavi Hernandez, ha reconocido que los rojiblancos "han jugado bien". "Han planteado el partido de la mejor manera. Nos han igualado muchas veces, han buscado un partido de duelos y nos ha costado", ha analizado el técnico culé, quien, no obstante, ha situado el foco en "los errores defensivos" de su equipo. "Volvemos a cometer errores que tenemos que minimizar porque, si no, se hacen las cosas muy difíciles", ha lamentado, para seguidamente sostener que "es un resumen de la temporada". "Recuerdo que en la primera vuelta también en Granada nos hicieron no ganar el partido. Hoy perdemos dos puntos precisamente por errores defensivos. Nos están matando", ha insistido, para seguidamente apuntar que "el objetivo es no tirar la toalla ahora". "Está difícil, claro, y las sensaciones no son buenas", ha zanjado.