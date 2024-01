Medina: "Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de España"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, ha analizado la visita del Atlético de Madrid en una comparecencia previa marcada por los posibles movimientos del club en el mercado de fichajes. "Puede haber salidas y llegadas en los próximos días, pero no me quiero detener tanto en situaciones puntuales", ha tratado de esquivar, centrado en "sacar los tres puntos" este lunes. Su rival llega tras jugar dos prórrogas ante el Real Madrid, aunque a juicio del Cacique no es algo demasiado relevante. "Nosotros confiamos mucho en nuestro conjunto, sabiendo que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de España y, tal vez, de Europa", ha sostenido.

"El ánimo es bueno", ha afirmado Medina, para seguidamente argumentar que del encuentro frente al Betis los rojiblancos salieron "fortalecidos". "Entendemos que hicimos un buen partido. Competimos hasta el final, Por diferentes situaciones, no se nos dio sumar, pero estuvo muy cerca de hacerlo y creo que el equipo hizo méritos para lograrlo de principio a fin. Hay que quedarse con lo realmente positivo que hizo", ha desgranado al respecto, convencido de que su plantel tiene "con qué sacar un resultado positivo" ante el Atlético. "Haciendo un buen plan de partido, entendiendo que tenemos que jugar al límite, al 120% de cada una de nuestras posibilidades, con nuestra afición, que va a apoyar desde antes del partido. No tengo dudas de que vamos a estar a la altura del juego", ha indicado.

El entrenador del Granada detecta una "evolución" desde su llegada. "Eso es lo importante: seguir mejorando, creciendo, estando más cerca de la victoria. En estos dos partidos. el equipo se pareció mucho al que queremos", ha sostenido, sin ahondar demasiado en los puntos que necesitará para salvarse. "No soy bueno en las matemáticas, desde pequeño me costaba bastante. En lo que me tengo que tratar de enfocar es en el trabajo de equipo, seguir creciendo. Es la única forma de la ue nosotros vamos a tener oportunidades de quedarnos en Primera División", ha esgrimido.

Cuestionado acerca del desgaste físico de su adversario, Medina ha puntualizado que los colchoneros dispusieron "de una semana entre partido y partido, y para este juego van a tener unos días más". " Tiene una plantilla con una jerarquía muy importante para poder contar con cualquier futbolista que decida el entrenador", ha alargado el charrúa, quien considera necesario "jugar con una intensidad regular durante lo que dura el partido, porque así lo hace el rival". "Nosotros ya planificamos puntos fuertes que tiene el contrincante, patrones de movimiento que tienen en ataque que le hacen ser un equipo con muchas variantes. De hecho, viene de hacerle siete goles al Real Madrid en los últimos dos juegos. Tiene un potencial enorme en ataque y también situaciones para que nosotros podamos sacar ventaja", ha incidido.

En esta misma línea, ha subrayado que el Granada debe ser "un equipo intenso, corto, compacto, sólido y con mucha agresividad en la parte defensiva, y también tener unos buenos posicionamientos a la hora de jugar". Lo deberá hacer sin Raúl, todavía convaleciente pese a empezar a entrenar, y sin Martin Hongla, sancionado. "Para mí, me parece que fue un poco desorbitada la sanción por lo que refleja el acta. Tiene que haber una autocrítica de nuestro lado para que esto no vuelva a suceder", ha exteriorizado sobre el castigo al camerunés, que era "una alternativa clara para jugar el partido, tanto de inicio como de recambio". Vino al plantel para tratar de potenciar a un sector de la cancha que teníamos que reforzar. Es una baja, pero con los jugadores que tengamos a disposición vamos a competir de igual manera", ha apostillado.

A este respecto, ha sido ambiguo acerca de un hipotético cambio de dibujo orientado hacia un esquema con tres centrales. "Podemos tener esa posibilidad, sin duda, pero nosotros tenemos patrones de movimiento que hemos repetido durante estos últimos partidos. Hemos entrenado diferentes situaciones para poder modificar durante el transcurso del partido. Por las características de nuestros jugadores, podemos hacerlo perfectamente", ha resuelto. Cuenta, además, con Gumbau, ya plenamente recuperado, lo que amplía el abanico. "Está ya en condiciones óptimas para jugar, ya sea de inicio como entrando en el transcurso del partido. La semana anterior seguía arrastrando molestias y hasta el jueves no había entrenado con el equipo. Esta semana fue totalmente normal y está a disposición del cuerpo técnico", ha aclarado acerca del mediocentro.

Mercado de fichajes

En lo referente al mercado, Medina ha tratado de despejar balones. El primer nombre en la palestra ha sido el de André Ferreira. "No tengo mucho que decir porque hoy está con nosotros. Tampoco lo tengo claro porque esto es fútbol y va variando día a día, minuto a minuto", ha indicado sobre la situación del guardameta, en una línea similar a sus declaraciones posteriores acerca de la tesitura en que se encuentra Wilson Manafá, anunciado como fichaje por el Botafogo pero sin acuerdo con el Granada. "No se dio su salida", se ha encogido. Sí ha elogiado a Álvaro Carreras, ya futbolista del Benfica. "No está con nosotros. Lamentablemente, es un jugador que disfrutamos poco y justamente en el partido que jugó de titular con nosotros lo hizo muy bien", ha destacado.

El capítulo de salidas lo ha cerrado Matías Arezo, a quien el periodista César Luis Merlo ha situado cerca de recalar en el New York City hasta 2028. "No tengo ninguna información al respecto", ha aseverado, antes de responder sobre el interés rojiblanco en Facundo Pellistri. "Es un futbolista que conozco, pero no estoy en situaciones que no dependen de mí. Lo único que quiero es enfocarme de mí. Si bien sé de la referencia de Pellistri, no puedo detallar nada porque no es un jugador del Granada. No puedo ponerle foco a esta situación. Es una pregunta más que nada para el director deportivo", ha zanjado.