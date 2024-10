God Save the Queen y el musical de Los Secretos llegan a Granada

El Palacio de Congresos de Granada acogerá dos importantes citas musicales durante el mes de octubre. God Save the Queen, considerada internacionalmente como la mejor banda tributo a Queen, regresa a la ciudad con un nuevo espectáculo el día 11 de octubre. Mientras que Los Secretos presentarán por primera vez en la ciudad 'A tu lado', su nuevo espectáculo músico-teatral el domingo 20 de octubre. Las entradas para ambas citas pueden adquirirse en la web oficial www.emotionalevents.es y en la taquilla del Palacio de Congresos.

God Save the Queen celebra sus 25 años de trayectoria profesional homenajeando sobre los escenarios de todo el mundo, como ninguna otra banda, la música de Queen. Convertida en un fenómeno musical internacional que ha conquistado a millones de personas, regresan a España para presentar su espectáculo más ambicioso hasta la fecha. A través de un recorrido por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, en el que no faltarán grandes éxitos como 'Bohemian Rhapsody', 'We will rock you' o 'We are the champions', el público podrá sumergirse nuevamente en los momentos más históricos y disfrutar de la excelencia musical de toda la formación, así como del carisma, gran talento y parecido con Freddie Mercury de Pablo Padín, la magnífica voz de God Save the Queen.

'A tu lado' es el espectáculo musical con el que Los Secretos están recorriendo España como nunca antes lo habían hecho. Se trata de una propuesta artística en la que las canciones se entremezclan con la narrativa, en primera persona, de la historia de su vida, de su música y de las personas que formaron parte de ellas. Sin lugar a dudas, un testimonio único de uno de los grupos más importantes e influyentes el pop español. Una oportunidad para, no sólo volver a disfrutar del directo de sus grandes éxitos, sino para conocer la historia que hay detrás de la creación de canciones como 'Déjame', 'La calle del olvido', 'Ojos de gata', 'Por el bulevar de los sueños rotos' o 'Pero a tu lado'.