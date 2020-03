El genuino Carnaval de Alhama de Granada celebra su fin de fiesta

Los vecinos de Alhama de Granada han cogido sus máscaras y disfraces de forma estrafalaria de nuevo este mes de febrero para celebrar una de las fiestas más tradicionales del municipio, el carnaval, que es uno de los más antiguos de España. El Carnaval de Alhama, considerado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, termina cuando la gran mayoría de los que se celebran en España ya han finalizado y lo hace con el día grande de su fiesta: el Domingo de Piñata, que se celebra este 1 de marzo.

Desde el domingo 23 de febrero, el municipio de Alhama ha acogido esta tradicional fiesta que comenzó con el pregón, que siempre está protagonizado por un personaje vinculado a la historia del carnaval. Este año, dos mujeres alhameñas fueron las encargadas, a las que solamente sus familiares y amigos más cercanos pudieron reconocer bajo la tradicional máscara y el disfraz.

Las máscaras y mascarones son el elemento más característico del Carnaval de Alhama. Se trata de un trapo blanco con orificios para poder ver y respirar y con los ojos, nariz y boca pintados con el que los jameños se cubren la cara para que no sean reconocidos por sus vecinos. Además, van ataviados con ropas antiguas y con tono agudo pronuncian la famosa frase: “¡Uy qué torpe, que no me conoces!”.

Las calles de Alhama se han llenado cada día de vecinos del municipio y de visitantes con sus disfraces, como cada año, y este domingo volverán a hacerlo. Niños, jóvenes, adultos, las tradicionales murgas y comparsas han desfilado por la localidad y han ofrecido sus coplas populares con las que, de forma irónica y satírica, tratan los hechos más destacados que han ocurrido en Alhama y en el resto de España durante el último año. Las formaciones carnavaleras más antiguas de Alhama son ‘El Pitorreo’ y ‘Los que faltaban’.

Este Domingo de Piñata será el fin de fiesta del carnaval de Alhama. Desde su origen, este día constituye un gran desafío a las normas impuestas ya que se entendía que a partir del Miércoles de Ceniza, momento en el que se inicia la Cuaresma, no se debía celebrar ninguna fiesta de carácter pagano. Según los murguistas alhameños, con el inicio de la Guerra Civil en 1936, el carnaval fue prohibido por un decreto que abolió su celebración a nivel nacional. A principios de la década de los 50 inició una lenta pero continua recuperación que ha permitido que varias generaciones de jameños tomen de nuevo las calles para celebrarlo y mantener viva esta tradición.

En este último día de carnaval en Alhama salen a las calles los artilugios, unos vehículos creados para esta ocasión y relacionados con el tema de la murga a la que acompañan para animar el ambiente en las calles. Además, al escenario del Paseo del Cisne se subirán todas las murgas y comparsas locales y del resto de la provincia para cantar su repertorio de coplas carnavaleras con el que hacen disfrutar a todos los asistentes.