Identificados los dos presuntos autores de una estafa llamada ‘tocomocho’

Agentes de la Policía Nacional de Baza han identificado a una mujer de 24 años de nacionalidad venezolana con antecedentes policiales anteriores al suceso y a un ciudadano español de 21 años sin antecedentes policiales previos, como presuntos autores de un delito de estafa perpetrado mediante el procedimiento del timo del “tocomocho” cuya víctima, una mujer de 66 años domiciliada en Baza fue engañada, el mes de noviembre pasado, cuando le sustrajeron 10.000 euros en efectivo. Policías de la Comisaría Provincial de Granada han iniciado investigaciones por otro caso denunciado recientemente en la capital en el que han timado 7.000 euros a una señora octogenaria.

El engaño de los billetes de lotería premiados

En noviembre de 2019 una señora de 66 años denunció en la Comisaría de Baza haber sido timada por una mujer y un varón que le mostraron lo que decían ser boletos de lotería premiados y mediante engaño, le sustrajeron 10.000 euros que obtuvo tras realizar sendos reintegros de las cuentas corrientes de dos oficinas bancarias de la localidad hasta las que la trasladaron en un vehículo. Una vez realizados los reintegros y con el dinero en poder de los timadores, la mujer fingió que se encontraba indispuesta y pidió a la víctima una botella de agua, siendo al volver con ésta cuando se percató de que se habían marchado y del engaño.

Tras la práctica de numerosas gestiones, entre ellas de reconstrucción del recorrido que había realizado la víctima con la pareja en el interior del vehículo en el que la trasladaron a las oficinas bancarias, y el posterior análisis de dicha información, los agentes identificaron a los dos presuntos autores, una mujer y un varón de nacionalidades venezolana y española respectivamente.

Otro timo denunciado en Granada

El pasado día 26 de febrero una octogenaria denunció un timo por el mismo procedimiento perpetrado esta vez en Granada, en el que le estafaron 7.000 euros que guardaba en su domicilio y que eran los ahorros de toda su vida. Los autores fueron tres personas, dos varones y una mujer que escenificaron el timo del tocomocho tras abordarla a la salida de su domicilio, cuando caminaba por la barriada de La Chana. La víctima les creyó y sin decir nada a nadie, tal y como le habían aconsejado que hiciera, les entregó todo el dinero que había ahorrado a lo largo de su vida. Mientras regresó a su domicilio, esta vez a por joyas que le habían pedido ver, los timadores se marcharon con el suculento botín.

Los investigadores no descartan un mayor número de afectados por estos timos en la provincia debido a que las víctimas de este tipo de delitos, en ocasiones, suelen sentir vergüenza y no formulan denuncia.

Estafas perpetuadas en el tiempo

El timo del “tocomocho” es el viejo truco del billete de lotería supuestamente premiado que no puede cobrarse. En este fraude suelen actuar dos o más personas que fingen no conocerse entre sí. Para dar verosimilitud muestran un billete de lotería que comparan con la lista de premios, que no se corresponde con la oficial, y el gancho le convence de que han sido premiados y le conviene comprarlos. El inocente transeúnte paga así una cantidad de dinero por unos cupones que posteriormente comprobará que no valen nada.

Las víctimas de estas estafas suelen ser personas de edad avanzada, específicamente escogidas, lo que unido al carácter itinerante de los timadores dificulta en gran medida su identificación. Son verdaderos profesionales que reparten sus tareas, actúan rápido y son muy creíbles.

Plan Mayor y Consejos policiales

La Policía Nacional tiene desplegado a nivel nacional el denominado Plan Mayor Seguridad dirigido a este colectivo más vulnerable con el fin de ofrecerles pautas y consejos de seguridad para evitar ser víctimas de determinados delitos que realizan los delegados de Participación Ciudadana de cada Comisaría Provincial.

Estos son algunos de los consejos que La Policía Nacional recomienda a los ciudadanos de edad avanzada: