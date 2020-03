Dos empresas granadinas donan 500 litros de un nuevo gel higienizante de larga duración a residencias y hospitales de su ciudad

Dos empresas granadinas con una amplia experiencia en el desarrollo de productos de limpieza e higiene, se unen para elaborar un novedoso gel de limpieza higienizante para manos con el propósito de contribuir a combatir lo antes posible el coronavirus y reducir el número de casos. Por un lado, Brech Laboratorios dedicados a la elaboración de productos cosméticos y de higiene personal y del otro lado, Granabel dedicados a la creación de productos de limpieza e higienización a nivel industrial para profesionales de diferentes sectores.

Han decidido que los primeros 500 litros de la producción de este gel van a ir destinados como donación a residencias de ancianos y hospitales que lo necesiten con la ayuda y apoyo de Protección Civil de Granada. No obstante, quieren aprovechar este medio para hacer un llamamiento para que todas aquellas residencias u hospitales que lo requieran contacten directamente con ellos.

Además informar de que este gel limpiador higienizante se comercializa bajo dos marcas Kinesur, en formatos grandes para la industria y empresas y Brech Laboratorios con formatos pequeños para farmacias y establecimientos que lo quieran ofrecer a sus clientes.

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de un nuevo producto con el fin de higienizar al máximo la piel sobre la superficie facial que junto a las manos se trata de una de las superficies del cuerpo más expuesta a los agente externos.

¿Por qué es eficaz este gel contra el COVI19 si no lleva alcohol?

Está elaborado a base de Ácido Láctico, no de alcohol. Puede parecer a priori un hándicap pero está pensado precisamente así porque no sólo desinfecta al igual que lo hace el alcohol sino que además persisten sus efectos durante más tiempo, además hidrata y cuida la piel.

El ácido láctico es un compuesto que se genera de forma natural durante la fermentación de alimentos, tiene demostradas propiedades virucidas. Se han realizado estudios bajo la norma europea EN 14476 para la evaluación de la eficacia virucida en desinfectantes.

La Agencia Americana de Protección Ambiental EPA (United States Environmental Protection Agency). Está actualizando de forma continua los productos que van cumpliendo los criterios de eficacia para luchar contra el SARS-CoV-2 el nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. El ácido láctico, ha sido aprobado como principio activo para la lucha contra esta enfermedad. Con fecha 13 de marzo de 2020 se incorporó a esta clasificación.

Como limpiador, el ácido láctico pertenece a la industria verde; ya que no es corrosivo, no es perjudicial para el medio ambiente ni es oxidante (como lejías o peróxidos). Es utilizado en cosmética como hidratante y regenerador de la piel. Al contrario de los higienizantes hidroalcoholicos, que su efectividad desaparece al evaporar el alcohol, el ácido láctico deja un efecto residual en las manos manteniéndolas protegidas durante más tiempo. No dejándolas resecas, sino todo lo contrario, rejuveneciendo la piel, mejorando la elasticidad de la misma.

Una forma de reforzar más si cabe la acción virucida del láctico y sus coadyunvantes, es la inclusión de cloruro de benzalconio cuyo poder desinfectante es ampliamente conocido.