Fitur | Lanjarón, Loja, Almuñécar, Motril, Guadix, Órgiva, Salar, Huéscar, Láchar o Castril presentan sus atractivos

De la Costa Tropical al Altiplano y del Poniente a la Alpujarra pasando por la Vega y la capital. La segunda jornada de presentaciones en el stand de Granada en Fitur ha puesto de relieve las enormes potencialidades que la provincia ofrece a través de su singularidad. El deporte, sobre todo el ciclismo, y las tradiciones han sido el eje conductor de una mañana en la que, de la mano del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, han presentado sus bondades los ayuntamientos de Lanjarón, Loja, Almuñécar, Granada, Motril, Guadix, Órgiva, Salar, Huéscar, Fuente Vaqueros, Láchar, Moclín, Castril, Deifontes, Galera, Cájar, Pampaneira, Cádiar, Benamaurel, Cúllar y Zújar. La jornada se ha completado con showcooking de Sabor Granada en la Zona Andalucía Showcooking. La agenda granadina en la feria madrileña se completa este viernes con otro puñado de presentaciones.

Lanjarón y su 'Sendero FKT 3000'

Lanjarón ha abierto la mañana de este jueves en Fitur con la presentación de su 'Sendero FKT Lanjarón 3000', "un nuevo atractivo que sumamos a la oferta turística de Lanjarón, de la comarca de la Alpujarra y de la provincia de Granada en términos generales", tal y como lo ha definido Ana Esturillo, concejala de Turismo del municipio. "El sendero destaca por la puesta en valor del patrimonio de Lanjarón", ha explicado la edil, quien también ha apostillado que "se trata de un recorrido único por el Parque Nacional de Sierra Nevada" y que "va a convertirse en referencia para los visitantes". El sendero que parte del pantano de Rules hasta el pico del Caballo "ofrece la posibilidad de deleitarse en campos de olivos, almendros y de labranza que miran al Parque de Sierra Nevada en su máximo esplendor". Para Esturillo, el sendero FKT representa "una gran oportunidad para que los profesionales se pongan a prueba y mejoren sus tiempos", dada la orografía y el desnivel que ha de superarse para completarlo.

Por otra parte, el alcalde de Lanjarón, Éric Escobedo, ha destacado las posibilidades de Lanjarón, "el municipio con mayor desnivel de la península". Escobedo ha explicado que las siglas 'FKT' significan el tiempo más rápido conocido (fasted knowed time). A través de esta web, cualquier persona podrá entrar para registrar su tiempo. "No estamos hablando de una carrera oficial, pero sí nos pone al nivel de otras rutas como la del Gran Cañón del Colorado, los Apalaches o el Aconcagua", ha dicho Escobedo, quien ha vaticinado que el sendero "va a ser famoso en el mundo entero por poner en valor toda la fauna y la flora de la comarca de la Alpujarra y, especialmente, Lanjarón", pues, ha añadido, permitirá conocer "bellos parajes" a lo largo de su recorrido. Éric Escobedo ha agradecido a las instituciones su contribución a la hora de poner a Lanjarón en la primera línea de batalla de los operadores turísticos. También a Mario Gálvez, José Antonio Jiménez y Francisco Conde, los vecinos que idearon y trazaron el sendero.

La etapa reina de La Vuelta, pura definición de lo que es Granada

Y también con el deporte al aire libre como hilo conductor para atraer turismo y colocar a Granada en el escaparate del mundo, Ayuntamiento de Granada y Diputación han presentado la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España 2024, de 178 kilómetros y que se disputará el domingo 25 de agosto tras salir ocho días antes de Lisboa, Oeiras y Cascais. Su trazado no puede ser más definitorio de lo que es la provincia de Granada, al partir de Motril, al nivel del mar, atravesar la alta montaña de la Alpujarra, junto a Sierra Nevada, y acabar a las faldas de la Alhambra, en Granada capital. Una etapa que el periodista de ciclismo Paco Anguita ha definido como "una de las más importantes" de la próxima edición de la ronda española. "Vuelve La Vuelta y no lo hace en una etapa cualquiera, sino en la más atractiva e interesante de la próxima edición", ha avanzado el periodista antes de dar la palabra al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez.

El mandatario provincial ha agradecido a Javier Guillén, director general de La Vuelta, la predisposición para organizar "la etapa reina", que "puede ser muy bonita para nosotros, pero que para los ciclistas no tanto, y se van a acordar de nosotros", ha comentado en tono de broma tras repasar el recorrido de la etapa: "Partimos de Motril, a nivel cero, subimos hasta Vélez de Benaudalla y entramos en el corazón de la Alpujarra, Órgiva y Lanjarón, para llaneando el Valle de Lecrín, subir el alto del Suspiro del Moro, meternos en los pueblos tan bonitos de la Vega hasta llegar al Alto de El Purche vía Huétor Vega. Después bajamos a Pinos Genil y subimos dos veces el que quizás es el puerto más bonito que se puede ver desde Güéjar Sierra como es Hazallanas. Y terminamos en la ciudad más bonita del mundo, que es Granada".

"Tenemos la oportunidad de apostar por el deporte de calidad y de que más de doscientos países sepan lo que es Granada, con imágenes aéreas de Motril, Torrenueva, Güéjar Sierra o el monumento más visitado de España. Imágenes que sólo se pueden ver en La Vuelta", ha apostillado el presidente del ente supramunicipal. Por su parte, el director general de La Vuelta ha resumido la importancia de la etapa con una frase: "Como para decirle que no al presidente". "Somos contadores de historia y esta es una historia muy completa que parte del mar, surca las montañas y llega a una ciudad que es pura magia. Cuidamos los escenarios y este es el mejor espectáculo deportivo en la mejor tierra del mundo", ha añadido de forma lacónica antes de deslizar posibles novedades en el futuro: "Con la cantidad de ideas que tiene el presidente Francis Rodríguez, menos mal que esto dura varios años". Para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, la llegada de la Vuelta Ciclista a España a la capital de la Costa Tropical "demuestra que nuestra ciudad es un gran referente para el deporte de las dos ruedas". Chamorro ha recordado que Motril ya fue en 2017 inicio de etapa, "con el consiguiente beneficio para los negocios".

En términos similares se ha expresado la regidora de Granada, Marifrán Carazo, quien se ha congratulado de poder "traer esta etapa a nuestra ciudad que quiere seguir presente y ser escenario de La Vuelta un año más, y en un día, el domingo, importante, con tres puertos de montaña, salida desde Motril y llegada a una ciudad de ensueño". "Nos va a servir para darle visibilidad y promoción a nivel internacional una vez más", ha considerado la alcaldesa, quien ha puesto de manifiesto también la "unión" entre administraciones que "mostrará lo mejor de nosotros mismos". Carazo ha aprovechado para agradecer al atleta Martín Fiz que haya aceptado ser el embajador de la 40 edición de la Media Maratón de Granada, que se disputará el próximo 4 de mayo desde las 19.30 horas con salida y meta en la zona del Palacio de Congresos. Y en ese punto, ha confirmado que la capital trabaja junto a la Diputación con el "objetivo claro" de que cuente con una maratón completa, prueba que se extendería, ha especificado, al Área Metropolitana de Granada. Además de Martín Fiz, al acto también han asistido personalidades del mundo del ciclismo como el corredor Luis León Sánchez, así como los presidentes de las federaciones Española y Andaluza de Ciclismo, José Luis López Cerrón y Carlos Rueda, respectivamente.

Loja pone en valor su Semana Santa

Loja ha sido la siguiente municipio de la provincia en desfilar por el stand de Granada en Fitur. Y con ración doble de turismo. La capital del Poniente ha presentado los carteles tanto de su Carnaval como de su Semana Santa. "El calendario ha sido caprichoso y el Carnaval va a empezar en tan solo unos días", ha dicho Manolo Écija como representante del Carnaval de Loja, quien además ha considerado este carnaval "como uno de los más importantes de Granada". Écija ha avanzado que "la intención es que puedan participar agrupaciones de toda Andalucía". Écija ha explicado que el cartel simboliza "a la perfección" la singularidad de Loja, pues "en otros municipios se entierra la sardina, pero en Loja lo que enterramos es la trucha". La ilustración también incluye el rosco de Loja, entre otros guiños a la imaginería lojeña.

Paralelamente, Carlos Molina, representante de la Semana Santa de Loja, ha sido el encargado de poner de largo la Semana Santa de Loja, "sobradamente conocida en Granada por ser la decana de esta bendita tierra". "Somos un crisol por estar a medio camino entre las Semanas Santas de Granada o Málaga", ha dicho Molina, quien ha desvelado que el cartel de este año, obra de José Manuel Peña, lleva por título El tesoro de Loja y representa al Padre Jesús Preso "comandando en un amanecer cualquiera nuestra ciudad, con ese skyline, con esa imagen desde el mirador de Silvania que pusieron de manifiesto los hermanos Marx". "Arrancamos el Viernes de Dolores con la hermandad servita más antigua de Andalucía con los incendiarios de Loja, que sólo se pueden ver en nuestra ciudad", ha concluido Molina. "Loja fluye es nuestro lema, como corroboran sus más de cien fuentes y manantiales. Este año hemos querido fusionar dos de nuestras riquezas como son el agua y la Semana Santa, y eso es lo que puede verse en nuestro vídeo promocional de este año. Si tuviera que definir la Semana Santa de Loja lo haría con dos palabras: 'pureza' y 'sentimiento'. Pero hay imágenes que valen mucho más que dos palabras", ha matizado la concejala de Turismo lojeña, María Ramos. Finalmente, José María Muñoz ha presentado la tercera edición de la Apolo Bike, la carrera de MTB que vuelve al municipio el próximo 5 de mayo.

Por último, el alcalde de Loja, Francisco Camacho, se ha mostrado agradecido de las oportunidades que una feria como Fitur brinda a municipios como el suyo. "Loja no renuncia a su valores, a sus raíces, ni a su Semana Santa ni su Carnaval o a la utilización del deporte como recurso turístico de calidad. Pero tenemos que seguir mejorando", ha manifestado. "Debemos ser capaces de conseguir utilizar de manera sostenible nuestro entorno turístico como un reclamo de primera magnitud. Ya han visto cómo lo hemos hecho con eventos deportivos como el Guadalxenil o el Campeones Cup. Tenemos que conseguir que nuestros parajes sigan siendo un espacio de referencia. Lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento, por ejemplo, con el Centro de Interpretación de la Sierra o la vía ferrata", ha agregado el alcalde. Camacho ha hecho especial hincapié en el nuevo parking de autocaravanas de la ciudad, "un área que se nos atrae visitantes y que se estrenó con más de doscientas personas de toda Andalucía". "Así vamos a seguir trabajando para utilizar cada recurso turístico para el desarrollo de Loja. Y también vamos a habilitar un nuevo parque de aventuras en el paraje de Los Pinos de nuestra Sierra de Loja", ha avanzado. Un "revulsivo", ha dicho, que complementará la oferta de vuelo libre y del cordero ecológico lojeño de la que este espacio protegido ya dispone.

Almuñécar lleva a Madrid la salida de la Vuelta a Andalucía

De la Vuelta a España la Vuelta a Andalucía. Si desde Motril saldrá la etapa reina de la ronda española, la autonómica directamente arranca en Almuñécar y La Herradura. El director de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Joaquín Cuevas, ha calificado en Fitur la próxima etapa de la ronda andaluza como "espectacular". "Nos salimos de los guiones establecidos en el mundo del ciclismo. Normalmente las etapas reinas llegan en el ecuador de una vuelta, pero esta vez lo hacemos desde el arranque, con una etapa espectacular de cota cero, con un paso de cota cero bonificable", ha recordado el director, quien ha recordado que "pasaremos por Trevélez o Cádiar". "La Vuelta Ciclista a Andalucía nos va a permitir estar en casi doscientos países a través de la televisión en directo", ha puesto de manifiesto.

"La Vuelta a Andalucía no deja de ser un escaparate espectacular para poder vender todo lo mejor de nuestra tierra y aprovechar la parte comercial para poderse mostrar a nivel internacional", ha puesto en valor Joaquín Cuevas. "Pocos eventos reúnen esa amalgama de contenido", ha sintetizado. La Vuelta a Andalucía tendrá una salida en Almuñécar y otra en La Herradura. Del núcleo sexitano tendrá lugar el control de firmas y lo relacionado con el inicio de la etapa, que contará con una salida neutralizada que les permitirá "ir cogiendo yodo" antes de "salir de La Herradura con una etapa superespectacular". "Los mejores ciclistas del mundo, los que van a estar en el Tour de Francia, los vamos a tener en casa", ha finalizado el director. Antes de dar paso al vídeo que muestra el recorrido de lo que será la etapa con la que arrancará la Vuelta a Andalucía, el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha confirmado que Almuñécar-La Herradura seguirá "apostando por eventos de primer nivel como este, que no será el único".

Al hilo, Ruiz Joya ha presentado el nuevo gran eje verde de Almuñécar, que permitirá "embellecer" las entradas al que es el gran baluarte turístico de sol y playa en la provincia de Granada con motivos que hacen referencia a la industria agroalimentaria de la Costa Tropical, basada en los frutos subtropicales. De esta forma, la ciudad mejorará su carta de presentación ante los miles de visitantes que cada verano, y durante el resto del año, eligen el núcleo sexitano. Parques, jardines o nuevas farolas más sostenibles darán la bienvenida a los turistas en los cruces, rotondas y raquetas de Almuñécar. "El objetivo no es otro que cuando un visitante llegue aquí piense que está en una gran ciudad, y lo vamos a hacer uniendo el proyecto a nuestra historia, con nuestro mango, nuestra chirimoya y nuestros frutos subtropicales", ha resumido el alcalde, quien ha recordado que la licitación de esta actuación "será una realidad muy pronto". Juan José Ruiz Joya no ha querido despedirse sin tener antes unas palabras de apoyo para los propios agricultores de Almuñécar que sufren los efectos adversos de la sequía. Por último, el municipio sexitano ha aprovechado su presencia en Fitur para presentar la gira Dial al sol, que la Cadena Dial llevará a Almuñécar y La Herradura el próximo 3 de julio. Tras el vídeo promocional, los representantes municipales han firmado in situ el acuerdo con la dirección granadina de la cadena.

De La Vuelta al cicloturismo y el BTT en Motril

La bicicleta ha sido, sin duda, una de las grandes protagonistas de la mañana en el stand de Granada en Fitur. Motril, que acogerá la salida de la etapa reina de la Vuelta a España, ha querido presentarse en Madrid como destino para cicloturistas y amantes del BTT. "Me gustaría que se enfundaran un buen casco, una buena ropa deportiva y una bicicleta para descubrir todas las maravillas de Motril y nuestra comarca. Motril tiene un tesoro escondido que vamos a descubrir de la mano de todos los amantes de la bicicleta", ha asegurado María Ángeles Escámez, teniente de alcalde de Turismo, estableciendo como gran atractivo para los cicloturistas el "excelente clima del que disponemos". "Desde hace años, los circuitos de BTT de Motril acumulan éxitos, pero han sido los motrileños quienes más nos han hecho crecer con su amor al ciclismo y al deporte en general. Esto ha hecho que el desarrollo de las vías cicloturistas sea palpable ya. Desde el Ayuntamiento de Motril, apostamos por estas vías cicloturistas", ha abundado la responsable municipal.

La Ruta de los Anejos, la del Mar, la de la Sierra o la del Cerro Toro son algunos de los senderos más señeros que presenta la ciudad costera. "Tenemos unas rutas tan bonitas y naturales que cualquiera puede recorrerlas, desde un niño hasta una persona mayor", ha concluido la teniente de alcalde de Turismo. Una idea en la que ha abundado Juan Daniel Ortega, concejal de Deportes: "Seguimos avanzando en abrir Motril a todo lo que se desee". Así, ha anunciado la apertura en los próximos meses "de un gran hotel en Motril" y la aprobación de un proyecto con "cuatro campos de fútbol de césped natural y otro más de césped artificial que va ser un atractivo turístico para muchos equipos internacionales que, más pronto que tarde, estarán aquí en Motril".

Contundente también ha sido Luisa García Chamorro, quien ha agradecido la presencia del ciclista profesional Luis Zarco para apoyar el proyecto de rutas cicloturistas. "Somos el paraíso perfecto para la práctica de este deporte porque tenemos 320 días de sol al año y una orografía que permite a cualquiera estar a pie de playa tomándose un 'pescaíto' frito mientras mira a Sierra Nevada. Pocos lugares en el mundo pueden ofrecer eso", ha dicho la regidora motrileña. "Motril es también un lugar singular y fundamental donde la salud y el bienestar son valores fundamentales", ha añadido. "Para los que buscan emociones fuertes, Motril cuenta con una gran variedad de senderos y rutas de montaña que te llevan a través de bosques, montañas y paisajes costeros", ha compendiado. "Entendemos que turismo y deporte tienen que ir de la mano, y presentar estos senderos turísticos es para nosotros un orgullo", ha dicho en última instancia no sin antes agradecer a la Junta de Andalucía su apoyo, materializado a través de una subvención de 2,5 millones dedicados al turismo sostenible, de los cuales "una partida importante va a ir dedicada a señalizar esos senderos". "Turismo y deporte, y deporte seguro", ha dicho Chamorro antes de despedirse.

Guadix presenta su extenso patrimonio monumental

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha retomado la agenda de la mañana con la presentación del proyecto Guadix Monumental, marco en el que ha aprovechado para anunciar que el Ayuntamiento accitano ya trabaja para que las cuevas de la ciudad sean Patrimonio de la Humanidad. Y es que con 2.500 de estas cavidades construidas, Guadix es la Capital Europea de las Cuevas. Antes de darle la palabra al delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, Fernando Egea, Lorente ha querido avanzar los trámites para cerrar un acuerdo de hermanamiento con Elche. El municipio de Alicante acogió a miles de ciudadanos de la ciudad granadina que emigraron hace décadas.

Fernando Egea, por su parte, ha repasado los grandes proyectos que están en el horizonte de Guadix para seguir posicionándose como destino turístico, poniendo como ejemplos su condición de puerta de entrada al Geoparque o las rutas en globo. "Vemos de referentes ciudades medias de Andalucía como Úbeda o Baeza, pero a no mucho tardar va a ser otro de los referentes del corazón turístico de Andalucía", ha dicho Egea antes de que Jesús Lorente pidiera "vivir, sentir y oler Guadix".

Visitas teatralizadas a la Villa Romana de Salar

La Villa Romana de Salar es una de las joyas que el crisol de culturas que han pasado por Granada. Ahora no sólo se puede visitar, sino que también se puede hacer de una manera original para entender su importancia de una forma mucho más dinámica. El alcalde de Salar, Armando Moya, ha iniciado su intervención reclamando a la Junta de Andalucía la cesión temporal de la Venus Capitolina, algo que, ha dicho, "es de justicia, sobre todo cuando el Ayuntamiento de Salar ha financiado su restauración".

Moya ha puesto de relevancia la obtención del 'Sello S' de sostenibilidad turística, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española, "una marca de referencia para la calidad turística de nuestro país". Un sello que el propio ministro de Turismo, Jordi Hereu, entregará al municipio en la noche de este mismo jueves en el Palacio de Cristal del madrileño Parque del Retiro. "Pocos municipios de nuestro tamaño han conseguido este distintivo", ha dicho. La siguiente parada, ha anunciado, el munícipe de Salar es conseguir la distinción este año que acredite al pueblo como "destino turístico inteligente". "Somos miembro de esta red desde hace un año, pero queremos ir más allá", ha matizado Moya.

El Cristo de la Expiración de Órgiva, de Interés Turístico Andaluz

Acompañados del estandarte y el cuadro de presentación del Cristo de la Expiración, las instituciones de Órgiva han presentado en el stand de Granada la declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía la Fiesta del Cristo de la Expiración, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. "Para un orgiveño como yo, es un profundo orgullo porque esta tradición trasciende lo meramente religioso para ser mucho más", ha arrancado Raúl Vílchez, primer edil del municipio, quien ha mencionado también la importancia de poner en el lugar que se merece la alpujarreña Ruta de Boabdil.

"Órgiva es muy especial. Personas de más de sesenta nacionalidades han elegido nuestro pueblo como el mejor lugar para vivir. Por algo será. Un alcalde siempre trabaja para que su pueblo sea el mejor lugar para vivir. Yo parto con ventaja porque ya tengo el mejor", ha manifestado pleno de orgullo Vílchez, argumentando que "explicar lo insuperable es tiempo perdido: les invito a que lo vivan y nos acompañen y sientan lo que sentimos". El delegado de Cultura en Granada, Fernando Egea, ha recordado que "es una imagen de Pablo de Rojas, una cruz cartujana de taracea granadina y un nimbo y una corona, obras cumbre del Barroco andaluz y español que representan una obra de arte excepcional".

Un viaje a través de los 700 años de historia de Huéscar

Huéscar cumple 700 años desde su fundación. Una fecha que sus representantes han querido llevar hasta Fitur. La concejala de Turismo, Alicia Rodríguez, ha repasado las cifras de "crecimiento turístico y de visitantes" que ha experimentado en los últimos años el municipio, cuyo principal estandarte es la Casa-Palacio de los Penalva. "El 20% de los visitantes que hemos tenido lo han hecho motivados por la visita a esta casa que, en breve, formará parte del catálogo de bienes inmuebles como Bien de Interés Cultural, lo que, además de promover su protección y conservación, ayudar a su promoción y con ella a la de Huéscar", ha explicado Rodríguez. Rodríguez también ha puesto en valor "las diferentes actividades culturales", como la presentación del cómic Hay que arreglar lo de Dinamarca, que hace referencia, como no podía ser de otra manera, a la declaración de guerra que durante tanto tiempo 'enfrentó' al municipio oscense con el país nórdico. La edil ha repasado los diferentes eventos que "promocionan el destino Huéscar en Murcia, Madrid o Málaga, por citar algunos casos".

Por su parte, el alcalde de Huéscar, Ramón Martínez, ha recordado que la ciudad de Huéscar cumple en este año el séptimo centenario de su fundación. Las condiciones naturales que rodean al municipio permitieron asentar civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Pero fue en 1324 cuando se fundó la ciudad, constando también en esta fecha el que fue uno de los primeros usos de la pólvora en Europa. "Setecientos años no se cumplen todos los días, y por ello hemos preparado desde el Ayuntamiento un calendario de actividades con el objetivo de acercar la historia a nuestros vecinos y visitantes", ha dicho el primer edil, quien ha presentado el logo del 700 aniversario, realizado por el alumnado de la Escuela de Arte.

"Plasma de manera excepcional en forma de pictogramas elementos importantes de este hecho histórico como una torre atalaya, una cruz cristiana, cascos de la época, la muralla y como elemento principal el número 700", ha manifestado antes de repasar una historia que "transcurre desde la primera medina árabe y posterior villa cristiana hasta la actual ciudad de Huéscar". De la programación de este aniversario, Martínez ha destacado "las visitas históricas a los vestigios medievales, la Feria del Libro 'Legajos del Medievo', el mercado árabe que se va a realizar, talleres con toda la comunidad, la presentación del proyecto de restauración de la torre medieval o la recreación del asalto al castillo". "Un calendario que servirá para ahondar en la historia oscense y poner en valor la riqueza que hemos heredado de las diferentes civilizaciones que eligieron Huéscar para vivir, y gracias a las cuales hoy nuestro municipio posee un grandísimo patrimonio", ha concluido.

Fuente Vaqueros, Láchar y Moclín se presentan de la mano del Consorcio Vega Sierra Elvira

Bajo el paraguas del Consorcio Vega Sierra Elvira –y de su presidente, Antonio Salazar, quien también es el alcalde de Íllora– se han presentado en Fitur los municipios Fuente Vaqueros, Láchar y Moclín. El alcalde lachareño, Pedro Sánchez, ha agradecido al Consorcio Vega Sierra Elvira y a la Diputación de Granada la posibilidad de "presentar aquello que queremos presentar al mundo". El regidor ha recordado que el municipio es "un sitio de paso, eje vertebrador de Andalucía", lo que "nos ha configurado como gente humilde, pero acogedora". "Visitar Láchar y Peñuelas es una experiencia que nace del corazón de sus visitantes. Láchar tiene un castillo que motiva nuestro lema: Láchar y su castillo, la historia de Granada que desconoces", ha anunciado el alcalde, quien ha llamado "a los visitantes de Andalucía y el resto del mundo" a descubrir esta fortaleza que se acompaña de "un palacio construido por el mayor visionario de nuestra tierra, que fue el Duque de Galatino".

La idea es que cada vez más visitantes elijan el Castillo de Láchar como ya lo hicieron antes ilustres de la talla de Arthur Conan Doyle o Joaquín Sorolla. "Fuimos de los primeros pueblos en tener energía eléctrica y también fuimos uno de los primeros pueblos industrializados con la creación de la azucarera o de ese maravilloso puente que ahora estamos restaurando", ha añadido Pedro Sánchez. Entre las actividades que tendrán lugar en el castillo está la próxima inclusión en marzo de una exposición con elementos mágicos del universo Harry Potter, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Moclín, Marco Pérez Mazuecos, ha vinculado a la lucha contra la despoblación el reto del turismo con el que los Pueblos de Moclín llegan a Fitur, poniendo como ejemplo la ruta circular del Gollizno alrededor del río Velillos: "Os invitamos a que vengáis y podáis hacer vuestros sueños realidad". Finalmente, José Manuel Molino, alcalde de Fuente Vaqueros, ha presentado el proyecto turístico El cauce de la memoria del municipio con un vídeo titulado El duende, que pone en valor el legado dejado por Federico García Lorca en el municipio.

Castril, o la aventura por descubrir en el Geoparque

El alcalde de Castril, Miguel Pérez, ha vendido las bondades turísticas del municipio, cuyo mayor exponente es la Cerrada del río Castril y su pasarela, "un tramo tremendamente bello con su estructura rústica de madera y ese acercamiento al agua pura y cristalina que guarda cierta similitud con el Caminito del Rey, aunque no sean buenas las comparaciones, en el que domina la trucha, el mirlo acuático o el Martín Pescador". Atractivo que el alcalde ha calificado de "rareza en un entorno árido como el que tenemos".

Además de su patrimonio o artesanía, Miguel Pérez ha destacado las actividades deportivas que proliferan al albor del que es el río con nacimiento más caudaloso de cuantos aportan agua al Guadalquivir, tales como el trekking o el rafting. El alcalde ha concluido su exposición recordando que Castril es "un paraíso natural, lo tengo claro, y una aventura por descubrir". Acto seguido ha dado paso al vídeo promocional del municipio, "corto pero muy intenso", en sus propias palabras.