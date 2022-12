El FCBG y DOP Montes de Granada firman un acuerdo de colaboración para unir deporte y alimentación saludable

“Los dos nos la jugamos en el campo”. Con este lema la DOP Montes de Granada y Fundación CB Granada han firmado un convenio de colaboración en materia de publicidad por el que el Consejo Regulador de Aceite Montes de Granada mostrará su imagen en el Palacio de Deportes en los partidos que dispute el conjunto granadino en casa. El acuerdo recoge la presencia de la DO Montes de Granada en las pantallas del recinto, así como la proyección de la kiss cam. Además, el próximo 15 de enero, fecha en la que el Fundación recibirá la vista del Real Madrid, la DOP Montes de Granada ofrecerá un desayuno saludable.

El convenio obedece a la estrategia de la DO de vincular la alimentación saludable -que viene dada por la alta calidad del aceite que se produce en esta zona geográfica protegida de la provincia de Granada- con el deporte y la vida sana. Ambas entidades, Fundación CB Granada y DO Montes de Granada, representan los valores de trabajo en equipo, esfuerzo y unión. La calidad es seña de identidad del aceite de los productores que se agrupan en la DO Montes de Granada. Esa misma calidad la transmite el Fundación CB Granada con el trabajo que desarrolla desde la cantera y que ha tenido su culminación en el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. “El aceite, producto representativo de la dieta mediterránea, aporta gran cantidad de beneficios a la salud, y el de la DO Montes de Granada destaca por el alto contenido en ácido oleico, algo que no puede faltar en la dieta de cualquier deportista, como lo son cuantos componen la Fundación CB Granada”, ha señalado Gustavo Ródenas, presidente de la DO durante el acto de la firma.

Ródenas ha añadido la semejanza en el trabajo de ambas entidades, vinculadas al territorio, en el trabajo diario y esforzado del productor de aceite y en el del jugador que se esfuerza en los entrenamientos por alcanzar grandes metas, llevando en ambos casos el nombre de Granada por toda España.

Por su parte, Óscar Fernández-Arenas ha destacado la importancia de este acuerdo con una entidad como el Consejo Regulador Montes de Granada porque “que entre una entidad granadina de referencia como la DOP Montes de Granada al proyecto de la Fundación CB Granada nos da todavía más fuerza para seguir trabajando y mejorando como club. Es un orgullo para nosotros poder llegar a este acuerdo y trabajar con un organismo con el que compartimos una serie de valores que consideramos imprescindibles”.

Esta acción promocional cuenta con el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa Invierte en Zonas Rurales, Unión Europea, Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.