Falete es, sin duda, uno de los artistas más destacados en la cultura popular española de las últimas décadas. El cantaor sevillano, con una personalidad que nunca ha dejado indiferente a propios y extraños, vuelve a Granada tras varios años sin pisar la capital. Con el espectáculo ‘Falete en el corazón’ el artista trae un repertorio lleno de temas que transitan por su memoria sentimental y que a buen seguro levantará de sus butacas a quienes asistan al Palacio de Congresos este domingo. Una vida entre aplausos sobre el escenario y coqueteos con la prensa rosa, nunca por su propio deseo, todo hay que decirlo, que llega con un repertorio de canciones clásicas, eclécticas, aunque con la lógica interna y la coherencia del arte puro, el personal, a fin de cuentas, el de Falete. En GranadaDigital no hemos querido perder la oportunidad de hablar con él sobre qué tiene preparado para los granadinos.

¿Qué trae ‘Falete en el corazón’?

Pues son las canciones que no he cantado nunca y que siempre las he tenido precisamente ahí, en el corazón. Es un espectáculo lleno de canciones que están ahí porque se las he escuchado a mi padre, porque las he oído desde mi infancia a mi abuela, en todas las fiestas familiares… Canciones que me sé de pé a pá y que me fascinan, pero que nunca me atreví a hacerlas. El ‘Te quiero, te quiero’ de Nino Bravo, el ‘Qué sabe nadie’ de Raphael, hay de todo. Un espectáculo muy completo. Hay copla, baladas, boleros, rancheras, flamenco. ¿Sabes lo que digo cuando me preguntan por el espectáculo? Que es como una caja de galletas, hay para elegir.

Incorporas incluso el baile

También habrá un bailaor, efectivamente, y hará el espectáculo del intermedio antes de que yo empiece la segunda parte del concierto. Ya te digo, que no le falta de nada.

¿Cómo vives el hecho de volver a Granada después de tanto tiempo?

Con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Siempre he recibido mucho carió. Cuando tienes esos recuerdos tan gratos siempre tienes ganas de volver. Hace un tiempo que no voy a la capital. Tengo una memoria para esto horrible, pero sé que hace tiempo. Sé que estuve hace dos semanas en Pinos Puente, pero ni siquiera recuerdo la última vez que fui a Granada.

Tras toda una vida cantando y después de todo lo que ha vivido en los escenarios, con un respeto evidente a la tradición musical de su tierra ¿ Qué opina Falete sobre las canciones que escuchamos hoy en día?

Mi opinión siempre es la misma. El mundo de la música es como todo, verdaderamente lo que es bueno es para siempre y lo que es comercial es para un tiempo. Tiene caducidad. Yo hago siempre una comparación, que creo que mejor comparación no se puede hacer. No es igual, ni es lo mismo, un mueble de caoba que un mueble de madera aglomerada. Es así de simple. Cuando una canción es buena de verdad y la cantan tantas generaciones por algo es. O bien por la calidad del autor, o bien por la calidad del intérprete o bien por la calidad de ambos, claro está.

¿Qué hace que una canción perdure? ¿Qué hace que el “mueble sea de caoba”?

Mira, los hermanos Machado lo decían muy bien. Las coplas no son coplas hasta que el pueblo no las canta. Es el pueblo quien hace que perdure.

¿Cuáles son los referentes que han perdurado en Falete?

En el espectáculo de este domingo hay muchos y hay muchos que no están. Pueden ir desde Frank Sinatra a Manolo Caracol. Desde Tina Turner a la Paquera de Jerez. Figúrate que dos cosas tan opuestas. Eso son sólo algunos. También está Lola Flores, está Rocío Jurado, está Chavela Vargas, está Juan Gabriel. Yo tengo miles de referentes musicales, de los que afortunadamente, todos han dejado un legado de canciones para seguir aprendiendo. Para que los demás sigamos aprendiendo.

¿Crees que la gente conoce realmente quién es Falete? ¿Que el personaje que a veces se ha creado en la televisión no ha desvirtuado al artista?

Hombre, yo pienso que sí. Si no no estaría aquí, me estaría dedicando a otra cosa. Ya son unos añitos los que me avalan. ¿Sabes qué pasa? Cuando te ocurren cosas así, que te desvirtúan o que pretenden desvirtuarte, yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien importa, levanta odios y pasiones, a la misma vez. Y tú debes estar ahí, al pie del cañón, a las duras y las maduras.

¿Y cómo te ha afectado las veces en que ha ocurrido?

A mi no me afecta, si me afectase ya hubiese ido al sindicato a borrarme. El dicho de a palabras necias oídos sordos, es el que es. Y yo lo pongo en práctica cada vez que me da la gana, sinceramente. Porque hay mucho necio en este mundo.

Se demuestra luego en tu carrera ¿No? Todos tus temas propios…¿Qué va a encontrar el que asista a tu concierto este domingo?

Bueno, mis canciones hablan de amor, de desamor, en realidad de mucha pasión. Yo soy una persona muy racial y pongo todo cuando ejecuto algo. Tanto en los profesional como en lo personal, pongo toda la carne en el asador. Mis canciones, mis interpretaciones son así, como yo. ¿Una palabra para definir eso? Visceral.