La escritora granadina Celia Pereira publica 'A un abrazo de mí', su primer libro

"'A un abrazo de mí' habla un poco de las fases de una persona que podríamos ser tú o yo. Cualquier persona que está creciendo, evolucionando. Que se va a estudiar fuera o que vive un primer viaje, se enamora por primera vez, vive un duelo por primera vez o abraza el feminismo por primera vez". Son las palabras de Celia Pereira Nieto. Esta granadina de 27 años afronta ahora una de esas primeras veces, pues publica 'A un abrazo de mí', un poemario que tiene su origen hace una década, cuando una estudiante de periodismo comenzó a tontear con la escritura. Ese gusto abrió un camino a las redes sociales, un espacio para publicar sus escritos. Esta trayectoria de diez años desemboca ahora en una obra que su autora define como "un viaje en el que te puedes sentir reflejado en muchos puntos".

El escritor cubano José Martí Pérez acuñó la famosa frase en la que expresó que todo el mundo debería 'plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro'. Una de estas tres tareas puede llegar de forma inesperada, pero las dos restantes requieren de una intención. Celia Pereira escribía con gusto y su popularidad en redes crecía bajo el usuario de 'hippiesou.l' en Instagram, pero sin la pretensión de llegar a publicar un libro. El giro del destino llegó en un bar. "Una noche, estaba tomándome una cerveza y vino el que ahora es mi editor y me dijo "Celia, que te conozco y quiero publicarte un libro". Yo pensaba que se estaba riendo de mí", explica la joven de La Chana.

Un encuentro con sus inicios

Aquel acercamiento tornó en reuniones y en los primeros pasos del poemario. La creación de cualquier obra siempre tiene diversos aristas. En el caso de Celia son numerosos, pues la revisión de sus primeros escritos le llevo a un encuentro con su yo del pasado, una persona distinta por supuesto. "Hay cosas que he escrito con 18 o 19 años que ahora he tenido que darle una vuelta", desgrana.

Gran parte del contenido en redes sociales es el mejor ejemplo del gusto por la inmediatez del público. La escritora reconoce que ha sido "difícil" trasladar esos pequeños bocados a un libro. Para ello, incluye una presentación de su persona en la que también se habla de sus redes sociales. "La idea es que fuese la chica de Instagram, la chica que soy en mi día a día, pero también con ese punto profesional porque no deja de ser un libro y quiero que llegue a cualquier tipo de público", incide Celia.

Ella califica como una "recompensa" poder mostrar todo el trabajo que, por lo general, no llega al post de una red social. Hay una Celia que se levanta cada mañana, que se sienta durante cuatro horas, que está inspirada una hora, que se altera, que llora, que piensa, que está triste o alegre. Todo influye a la hora de escribir y eso se ve en el libro", argumenta.

La autora apunta con emoción que su libro alberga "una cosa increíblemente bonita". Se refiere a las ilustraciones de Lourdes Báez. "Le dan ese toque especial al libro que lo hace muy bonito. Hace que te acompañen los poemas. Al final, lo visual siempre permanece cuando estás escribiendo y hay una insinuación de lo que podría ser. Es como que ya te encaminan", agrega.

"Yo no soy la protagonista del libro"

El gusto de la escritora por la poesía es lo que le ha llevado a estrenarse con un poemario. "Me gusta y me salen así las palabras", señala Celia, que siempre ha contado con el empujón de saber que sus poemas gustan en redes sociales. El libro también cuenta con algunos relatos basados en la "prosa poética".

La granadina hace especial hincapié en que 'A un abrazo de mí' contiene "las historias que me han contado muchas personas", algo que "ha derivado en un ciclo de vida". "Yo no soy la protagonista del libro. Es un computo de la gente que me rodea, de la gente que he conocido", insiste. Además, espera que los lectores se sientan reflejados a través de sensaciones que "cualquier persona puede haber experimentado". "Intento ponerle palabras a ese sentimiento", explica. Su aspiración es que "la gente se emocione, se rompa, se abra" en ese "viaje" que representa 'A un abrazo de mí'.

De 'hippiesou.l' a Celia P. Nieto

El camino recorrido por la escritora granadina durante todos estos años ha tenido siempre un carril de incorporación para sus seguidores en redes sociales. Quienes llegaron al principio celebran un logro "que llevo soñando toda mi vida". Los más recientes han conocido otras facetas de la persona, como sus recomendaciones gastronómicas o simplemente su día a día. Dentro de dicha mezcla, la autora quiere dejar claro que todas las facetas corresponden a la misma persona. "Soy la misma persona. Me comporto igual en mi piso con mi pareja que en un evento o con con mi editor cerrando una reunión. En todas ellas soy Hippie y Celia", aporta la granadina.

Su decisión ha sido realizar un "homenaje" a su madre con la firma de 'Celia P. Nieto' en su primer libro. Aparece así su segundo apellido, el que no ha aparecido en sus textos periodísticos. Asimismo, recuerda como su progenitora se creó redes sociales únicamente para seguir a su hija.

Las presentaciones de 'A un abrazo de mí'

Celia, nacida en Bruselas, también recuerda la decisión "acertada" de sus padres de vivir en Granada. Ahora, tendrá hasta tres oportunidades de dar a conocer 'A un abrazo de mí' a sus paisanos. La primera de ellas tendrá lugar el próximo sábado en el Colegio Ave María Casa Madre a las 12:00 horas. Las distintas confirmaciones le han hecho sentirse "muy querida", pues estará acompañada por amigos y familiares provenientes de numerosos puntos y que incluso han pedido vacaciones para acudir a la cita. Buena parte de ese acompañamiento son las mujeres que la han acompañado durante su vida, un aspecto que le ha llevado a titular un apartado de su libro como 'para todo, las amigas'. Tantas emociones le han llevado a "llorar de felicidad" en días recientes.

La segunda presentación tendrá lugar en su barrio, en la Chana. Concretamente, en la biblioteca municipal el 25 de abril a las 19:00 horas. "Estoy muy emocionada porque mi barrio me ha visto crecer. He ido al colegio de mi barrio, sigo viviendo en mi barrio y sigo yendo a su comercio y juntándome con mis amigos", relata Celia. La escritora vivirá una cita muy especial el 19 de abril, pues presentará su poemario a las 19:00 horas en la Feria del Libro de Granada. Celia Pereira Nieto espera seguir despierta en su sueño para repartir muchos abrazos en las próximas semanas.