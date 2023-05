Pedro Antonio García: "Odontología y Farmacia deben ir al PTS y la tecnología tener un campus propio"

Pedro Antonio García aguarda a la entrada de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, donde tiene instalado su cuartel general y donde atiende a GranadaDigital tras llegar en bici. Tan pronto advierte la presencia del cámara y el periodista, hace el ademán de recibirlos con un saludo, pero en ese momento le interrumpe un profesor. Por delante, varios minutos de charla en los que le lisonjeará. "Ahí va un votante", sentencia lacónicamente este catedrático de Estadística. Una frase que repetirá con todas y cada una de las personas que se le irán acercando para, sin saberlo, ir postergando el arranque de la entrevista. Don de gentes tiene, de eso no cabe duda. Y está convencido de que va a ser el próximo rector de la Universidad de Granada: "Lisa y llanamente porque voy a tener mucho más apoyo que el resto de candidatos".

Asegura no fijarse en lo que hacen los demás y sí en lo que él mismo puede mejorar, y entre sus planes cuenta con un ambicioso plan de reordenación de las facultades. El Espacio V Centenario quiere volver a convertirlo en centro docente, probablemente con la Facultad de Relaciones Laborales. Farmacia y Odontología, opina, deben llegar "por coherencia" al Campus de la Salud para así completar la obra inconclusa "del rector Lodeiro". Pide un campus propio para la tecnología en algún municipio cercano a Granada, e incluso asegura que ya habido contactos, y considera que el Centro de Actividades Deportivas debe llegar a los nueve campus de la UGR. Sus propuestas tanto para el profesorado como para el alumnado y el PAS tienen como denominador común la "estabilización", que pasa por su lema: El cambio ahora. Por una universidad cuidadora.

Pregunta. ¿Cuáles son las tres líneas maestras de su programa electoral?

Respuesta. Hacer una universidad cuidadora que cuide de las personas, tanto del profesorado como de los estudiantes, cambiar la dinámicas de poder que se han desarrollado en los últimos años y, desde luego, trabajar con otra mentalidad para adaptarnos a los nuevos retos y la nueva ley que se ha promulgado hace escasas fechas. Tenemos que hacer el esfuerzo de adaptar nuestro estatuto y todas las normas internas a esa nueva situación.

P. A continuación, le iré nombrando cada uno de los nueve campus de la UGR para que me detalle su propuesta estrella en cada uno de ellos. Empezamos por Cartuja...

R. Reordenar espacios disponibles y, si es necesario, una vez que se haga una valoración y gestión de espacios en el campus, alguna dotación adicional de edificios.

P. Fuentenueva...

R. Una evaluación y un estudio de los espacios disponibles. Si es necesario, porque así lo demandan los grupos de investigación, una dotación adicional de recursos para laboratorios docentes y de investigación.

P. Campus de la Salud...

R. Queremos hacer la propuesta más importante. Se trata de culminar el proyecto del rector Lodeiro de ubicar unas facultades, las de Odontología y Farmacia, que por coherencia entendemos que deben estar aquí.

P. Campus de las facultades del centro...

R. La propuesta más interesante va a ser, dentro del propio Plan Director, empezar a adecentar los espacios de la antigua Comisaría de Policía de la Plaza de los Lobos, así como reubicar una de las facultades existentes en los antiguos espacios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en el barrio de Doctores. De ahí se extrajeron dos facultades y no se ha repuesto ninguna. El barrio ha decaído mucho por esa decisión política. La facultad más idónea para el nuevo emplazamiento podría ser llevar allí la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Sin embargo, todo eso tendríamos que hacerlo una vez comprobados los espacios que todavía no están en uso en dichas dependencias.

P. Aynadamar...

R. Es un clamor el hecho de que se debe dotar de más espacio a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones. No obstante, tenemos una propuesta mucho más interesante: la creación de un campus propio para la tecnología. Ese campus debería estar en un municipio cercano a Granada, bien comunicado con la ciudad. Se han tenido contactos con personas que nos han ofrecido solares que podrían estar a disposición de la universidad, pero el proyecto todavía no esta maduro. Hasta que no tenga la certeza de su posibilidad, es muy aventurado decirlo en este momento.

P. Azucarera...

R. Tenemos una sensación algo 'amarga'. Parece un contrasentido con ese nombre, pero creemos que la universidad tiene muchas carencias materiales y de dotación de espacio en el día a día como para tener que abordar un proyecto tan enorme como sería el de dotar a Azucarera de toda la cuestión económica que necesite para que se pueda desarrollar. Algunos grupos de investigación podrían tener su ubicación ahí, pero la remodelación de espacios sería muy costosa. La universidad tiene algunas necesidades del día a día que debe cubrir antes de acometer ese proyecto tan enorme.

P. Escúzar...

R. Es un proyecto muy singular de la universidad. Es un proyecto relacionado con el IFMIF-Dones y la investigación. Todavía no hemos considerado que pudiera haber una cuestión docente que se ubique en este campus. Está muy lejos del núcleo central de la universidad y, desde luego, crearía dispersión si se ubicara algún centro docente ahí. Sin embargo, no descartamos que se puedan ubicar algunos centros de investigación.

P. Ceuta y Melilla...

R. Ambos deben ser indistinguibles en cuanto a dotaciones materiales de un campus como los que hay en Granada. Estas dotaciones tienen que ser equivalentes. En Ceuta, los compañeros nos hablan de laboratorios docentes y de investigación y de una residencia de estudiantes. Creemos que podemos hacerlo con el concurso de la ciudad, para que lo tenga también como una dotación en el periodo estival. En Melilla, llevan pidiendo desde hace mucho tiempo la dotación de un edificio en el propio campus para que pueda dar respuesta al proyecto 'Melilla 5000' que tiene la propia ciudad. La idea sería dotarla de un edificio con capacidad suficiente para albergar a los 5.000 estudiantes que pretenden albergar.

P. A nivel personal, ¿cuáles considera que son sus tres puntos fuertes para ser rector?

R. Diré lo que me atribuyen los que me conocen. Soy conciliador, soy un buen gestor y conozco en profundidad la universidad.

P. ¿Por qué debe ser usted el próximo rector de la Universidad de Granada?

R. Lisa y llanamente, porque voy a tener mucho más apoyo que el resto de candidatos.

P. En la UGR hay tres sectores: profesorado e investigación, personal de administración y servicios y estudiantes. ¿Qué planes novedosos tiene para cada uno de ellos y qué no cambiaría porque funciona?

R. En todos los ámbitos hay una clave que vamos a usar como bandera: la estabilización. La propia ley marca que debe haber, como máximo, un 8% de temporalidad. El personal de administración y servicios sabe que uno de sus caballos de batalla ha sido históricamente la estabilización. Nosotros, desde luego, la acometeremos con ayuda de las cantidades que seamos capaces de negociar con la Junta de Andalucía. En el profesorado, buscamos una dotación de plantilla que responda a las necesidades y tareas docentes que realiza y que no tienen recompensa en sus tareas ordinarias.

P. Otra pata importante de la UGR es la investigación. ¿Cuál es la principal propuesta para que la UGR siga siendo referente en este ámbito?

R. Nuestra principal propuesta para la investigación reside en seguir apoyando a los grupos de investigación gracias a un plan propio muy bien dotado. Queremos abanderar que esos grupos sean capaces de transferir su conocimiento a la sociedad y que haya mucha más sinergia con el tejido productivo, así como que éste se beneficie de la investigación que se realiza en la universidad. Eso redundará no sólo en tener mejor tejido empresarial, sino en mejores oportunidades de empleo para nuestros estudiantes.

P. ¿Y con respecto al CAD, el deporte universitario y las instalaciones deportivas que dependen de la Universidad de Granada?

R. Queremos que todos los campus tengan a su disposición al menos un centro de actividades deportivas. Los únicos que tienen una dotación conforme a la idea de campus son Fuentenueva, y si me apura Centro, y el Campus de Cartuja. El resto no tiene estas dotaciones. Ni siquiera el PTS, un campus de reciente creación, dispone de estas dotaciones para realizar actividades deportivas suficientes. Por supuesto, Aynadamar, Ceuta y Melilla no tienen ninguna. Deberíamos acometer algunas reformas para que esos campus y las personas que conviven tengan instalaciones deportivas a su disposición. Hay soluciones parciales muy interesantes y demandadas. Hay una instalación que se llama 'Cubo Fit', que se está poniendo en muchos ayuntamientos, se puede colocar al lado de cualquier facultad y no consume espacio. Se pueden hacer algunas actividades deportivas dentro de sus instalaciones. El PTS tiene mejor solución, porque tenemos el instituto del iMUDS (Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud), que tiene instalaciones de algunas asociaciones cerca del campus que, por medio de un convenio, podríamos utilizar. Eso no tendría ningún coste para la universidad.

P. ¿Qué personas forman parte de su equipo y cuáles son sus principales virtudes?

R. Las personas que forman parte de mi equipo están dispuestas a dedicarle mucho tiempo a la universidad como lo han venido haciendo en los últimos años. Son personas con una preparación tanto académica como de investigación y gestión suficiente como para que, en cualquier papel que les corresponda, sean capaces de desarrollar un magnífico trabajo para esta institución.

P. Cuenta con una última intervención para añadir aquello que considere necesario y pedir el voto a estudiantes, profesorado y personal de administración...

R. Creemos que estamos en el momento en el que el cambio en esta institución es posible. Queremos cambiar la forma de hacer las cosas y que la universidad cuide de sus trabajadores y estudiantes. Pero para cuidar a los estudiantes y a los trabajadores, debemos cambiar la mentalidad, en primer lugar, de los gestores de la institución. Tenemos esa mentalidad para poder cuidar a las personas y lo que queremos es que nos acompañéis en este cambio para que sea posible.

EL PERFIL DEL CANDIDATO

Nombre: Pedro Antonio García López

Fecha y lugar de nacimiento: 21 de junio de 1967 (Alcalá la Real, Jaén)

Cátedra: Estadística (desde 2018)

Año de ingreso como docente en la UGR: 2015

Lema de campaña: El cambio ahora. Por una universidad cuidadora

Cuartel general: Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

