“No esperaba una actitud como la de la oposición con algo tan evidente como un positivo”

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha pasado este miércoles por los #DirectosEnRedGD, donde se ha defendido con contundencia de las acusaciones de la oposición por no suspender su agenda cuando ya sabía que su colaborador, con el que tuvo contacto previo, estaba a la espera de una PCR. En una entrevista que ha durado algo más de media hora, y que ha sido conducida tanto por el director de GranadaDigital, Manu Bayona, como por el subdirector de este medio, Juan Prieto, el alcalde ha pasado a la acción desde la primera pregunta, en la que se ha extendido por espacio de varios minutos. “No me podía esperar que con una cosa tan evidente como es un positivo la oposición tuviera una actitud así”. “Me fui a hacer el test porque esa persona está cerca de mí habitualmente. Aunque no lo veía desde el sábado. Fui escrupuloso hasta el punto de que mi escolta y mi conductor también se lo hicieron y salieron negativos”, ha ilustrado el primer edil.

El alcalde ha subrayado que, tan pronto como tuvo conocimiento del positivo, se quedó trabajando en casa. “Esperé el resultado del PCR, no pensando que era o no positivo, sino con calma. Desde el momento que lo supe, publiqué el tuit y pasé a trabajar en casa con todas las medidas de seguridad. Llamé a todas las personas que habían estado conmigo en las últimas 48 horas sin mascarilla y a menos de metro y medio durante 15 minutos; tal y como establece el protocolo”, ha aclarado un enérgico regidor, al que incluso el director de este periódico, Manu Bayona, ha encontrado “tan fuerte como siempre”, pues está pasando el Covid-19 asintomático.

Luis Salvador ha matizado que incluso dio “un salto atrás” en el tiempo y también avisó a sus contactos del viernes. “Era el cumpleaños de otro de mis colaboradores y nos tomamos una cerveza con los asistentes, por lo que di la lista de las personas que estaban, la de aquellas con las que salí el sábado en el acto de la Virgen y los que estuvieron tras el acto de los carruajes el domingo. No eran muchos, en total unos siete u ocho”, ha especificado.

Desde el salón de su casa, el alcalde de Granada ha reconocido que la pista para que su colaborador sospechase fue el hecho de que había perdido algo de olfato y sabor: “Él creía que tenía la nariz congestionada, pero a la mínima se hizo las pruebas”. “Se ha llegado a decir que sabiendo que era positivo mantuvo contactos”, ha lamentado antes de enumerar todos los pasos que, a su juicio, usa la oposición para erosionar su imagen. “Me atacan con eso y cuando se desmonta, la siguiente teoría es que se había hecho un PCR particular. Cuando se vuelve a desmontar, que lo sabía pero no lo había dicho. Y luego otra cuestión, ¿por qué tenía que saber lo que sabía mi colaborador? Estamos ante una oposición que focaliza la culpa en el alcalde de cualquier manera”, ha denunciado públicamente.

Y para ejemplificar sus reproches, Salvador ha aludido directamente al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y ex alcalde de la capital, Francisco Cuenca: “Al principio de la vuelta al colegio, el señor Paco Cuenca se dedicó a crear alarma social porque decía que no había protocolos eficaces, cuando desde el mes de junio se había trabajado con los colegios. Luego, empezó a crear alarma con que el Granada CF no podría jugar en Los Cármenes la Europa League, cuando se ve que ya lo ha hecho y él sabía que no era así porque también fue alcalde”. “Si el alcalde es honesto y no podemos decir que no trabaja, pues hay que ver cómo enredar de alguna manera”, ha abundado reproduciendo teóricas estrategias ajenas, antes de sentenciar: “Alrededor de mí hay gente. Tengo mujer, hijos y gente que me quiere. En vez de preguntar cómo estás, miran a ver cómo te destruyen de la manera que sea. Si alguien puede decir que este alcalde es frívolo es que no me conoce en absoluto. Trabajo tanto o más que el que más y con un Ayuntamiento que da grandes resultados pese al Covid-19. Sigo con la misma fuerza de siempre y sigo trabajando desde casa. Puedo acertar o equivocarme, pero siempre actúo escrupulosamente”, se ha defendido.

Defensa de su gestión de la pandemia

Luis Salvador no ahorrado esfuerzos en lanzar contraataques a sus detractores. Y no se ha olvidado de ninguno de los grupos de la oposición. Tras atizar al PSOE, le ha tocado a Podemos-IU. “Hay dirigentes de IU y Adelante que me piden más medidas para favorecer el teletrabajo mientras van a ver en directo a la Orquesta Ciudad de Granada. Me comparan con Boris Johnson, ¿qué tengo que ver yo con ese político inglés?, se ha preguntado con tono irascible. Seguidamente, ha mencionado el nombre de Vox, el partido que le prestó los votos a la coalición entre PP y Cs. “He cogido el Covid en la cercanía del trabajo con un colaborador, pero como lo ha cogido medio gobierno de Sánchez, media cúpula de Podemos, su mujer, su suegro, media cúpula de Vox y muchos famosos”, ha escenificado.

Y para ampliar sus argumentos ha puesto como ejemplo el hecho de que ningún gran evento cultural de los que han tenido lugar en Granada en este tiempo haya registrado brotes asociados a su celebración. “¿Alguien entenderá que tenemos que ir a trabajar? Tenemos que representar a los ciudadanos con medidas de responsabilidad, pero también atendiéndoles. ¿Nos asustamos todos y paralizamos todo? Hemos celebrado el Festival de Música y Danza, el de la Guitarra, el Granada Festival, el Milnoff, Lorca y el Generalife y no ha habido ni un solo brote asociado a ellos porque se han tomado todas las medidas”, ha destacado Luis Salvador frente a la atenta mirada de Manu Bayona y Juan Prieto.

“La mayoría de los contagios se dan en esa cercanía del café o la cerveza. Tenemos que seguir las recomendaciones y seguir funcionando porque los datos económicos son para echarse a temblar. Todos tenemos que intentar ayudarnos a todos para salir adelante. Pido a la oposición que se sume. No que cree alarma, incertidumbre e historias. Esto no va de partidos ni de siglas, va de supervivencia. Que la oposición se diferencia del equipo de Gobierno porque tenga mejores ideas, no por la crítica fácil”, ha reiterado.

“Datos objetivos”

El alcalde también ha confesado que “todos los concejales y colaboradores que ya se han sometido a las pruebas han dado negativo, aunque tres personas cercanas al ámbito del colaborador que dio positivo” sí que se han contagiado. Pese a todo, ha querido lanzar una interesante reflexión: “Todavía no ha llegado la gripe estacional. Cuando llegue esa época, la gente va a empezar tener síntomas. ¿Qué va a pasar? ¿Activamos todos los protocolos y todo el mundo a hacer cuarentenas? ¿Qué hacemos? Estamos en el inicio de una situación más complicada de lo que creemos. ¿Dónde ponemos el nivel? Hay que centrarse y seguir las reglas tal cuál son”, ha explicado.

Las cifras acumuladas en los registros de la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada (Asvogra) han sido otro de los hilos conductores de Luis Salvador para apoyar sus argumentos ante la pandemia. “Los datos dicen que durante agosto y septiembre, Granada ha estado por debajo de Almería, Sevilla, Málaga y a veces Córdoba en casos de coronavirus, y eso teniendo una actividad cultural grande”, ha sintetizado tras recordar que “son datos objetivos producidos durante todo el verano”: “Tenemos 140 casos por cada 100.000 por los 280.000 de Andalucía y los alrededor de 500.000 de Madrid. Contamos con un volumen importante de estudiantes de otras provincias y un 7% de estudiantes extranjeros en nuestra universidad. Habrá un aumento en otoño e invierno como en todos lados, pero debemos continuar. En Madrid en 20 kilometros cuadrados viven millones de personas y de ahí la alta cifra de contagio.

Entre 18 y 25 millones de euros en juego

Por último, el alcalde, a preguntas de los entrevistadores, ha hecho una radiografía del que es el sector que más se está resintiendo con esta crisis y, paralelamente, el que más dependencia genera a la economía granadina: el turismo. Pero aquí también ha querido dejar un recado a la oposición, al tiempo que ha avanzado una cifra: “El otro día José María Corpas me acusaba de estar en las televisiones para pelear por traer fondos a Granada. Esperaba que el PSOE me apoyara en esa reivindicación para que el Gobierno dé ayudas a los ayuntamientos y éstos puedan ayudar a los colectivos más vulnerables. Y también esperaba que el PSOE dijera que había que ayudar al comercio, a la hostelería. Es lo que he tratado de defender desde la FEMP y desde el Ayuntamiento para que todos salgamos bien de esta. Nos podemos jugar entre 18 y 25 millones de euros en esta crisis. Entiendo a la hostelería y me sorprende que la UE no tenga constancia de que España haya pedido ayuda alguna para el sector. Todos los países lo han hecho y este que es el más turístico no”.

Para concluir, y ya en un tono más distendido, Luis Salvador ha confirmado que verá el Malmö-Granada CF de este jueves. “Estoy trabajando en casa, por lo que tengo televisión”. “Ya me están planificando una reunión de alcaldes, pero moveré la agenda”, ha comentado visiblemente más relajado. No obstante, ha establecido una metáfora entre el trabajo de Diego Martínez, cuyo proyecto futbolístico ha elogiado, y lo que tiene que ser un proyecto común aplicado a otros ámbitos. “Diego Martínez me da absoluta confianza. Él motiva a los jugadores y ellos van todos a una. Los que juegan y los que están en el banquillo. Hay mucha unión, y eso está demostrando que cuando todo se hace así, hay resultados”.

El alcalde ha glosado las oportunidades que brinda un escaparate como el futbolístico para una ciudad como Granada: ¿El fútbol debe ser el opio del pueblo? No, pero entretiene y gusta. El deporte cambia el ánimo. Y sobre todo la imagen de una ciudad. Podemos estar en todos los países de Europa y aspiramos a ser Capital Europea de la Cultura. Granada se juega mucho en este partido también fuera del terreno de juego”. Ya en un tono plenamente futbolístico ha analizado la dificultad del rival: “Este es un hueso muy duro de roer. Han ganado la Liga Sueca siete veces en los últimos años, juegan en su campo y están acostumbrados a disputar partidos en Europa. Muchísimos españoles van a estar conectados a ese partido”, ha celebrado.