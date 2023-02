Lluís Costa: "Lugo fue un golpe de realidad para salir a la final del domingo al 300%"

"El domingo tenemos una final". Así de contundente se muestra Lluís Costa ante el partido contra Carplus Fuenlabrada. Ya no valen los paños calientes ni las excusas. El próximo 5 de febrero, el Covirán Granada deberá salir con el cuchillo entre los dientes para acabar con su mala racha y lograr un triunfo que supondrá un auténtico golpe para el propio conjunto madrileño, para Betis y Manresa en la lucha por la permanencia.

La derrota cosechada en tierras gallegas hizo mella en el plantel rojinegro. La imagen mostrada en el Pazo dos Deportes hizo saltar levemente las alarmas pues se trataba de un encuentro en el que se debía dar un síntoma de mejoría. Con los fichajes un poco más en dinámica, las expectativas eran altas, se esperaba una victoria o al menos un final reñido, pero el desenlace fue completamente distinto. 32 puntos de diferencia en el marcador y décima derrota consecutiva. El punto de inflexión había llegado.

"Es difícil dar una explicación de lo que ocurrió en Lugo. No somos ese equipo. Se juntaron muchos factores malos, tanto en nosotros como en aquel día. Desde el inicio no salió nada. Es complicado encontrar explicaciones a un partido tan malo, pero esto es deporte y como en cualquier trabajo se tienen días buenos y días malos", argumenta el base de Sant Just Desvern.

Tras el duelo ante Río Breogán, Pablo Pin aseguró en rueda de prensa que la responsabilidad sobre lo ocurrido era suya. "Quizás no he sido capaz de transmitirle al equipo el nivel de energía que se necesitaba para este partido", apostillaba el técnico granadino. Ante estas declaraciones, Costa vuelve a hablar desde la plena sinceridad para demostrar que esto es un asunto de equipo. "No estoy de acuerdo con lo que dijo. En estos partidos no hace falta que nos diga nada, es todo culpa nuestra. Llevamos muchos años en esto y somos nosotros los que teníamos que ser conscientes de la importancia del partido, del rival y de la pista que era. Él nos dijo durante toda la semana cómo debíamos jugar, fuimos nosotros los que no estuvimos a la altura. Es toso culpa nuestra".

De vuelta a Granada, el equipo decidió "dejar toda la mierda en el vestuario" y centrarse única y exclusivamente en la "auténtica final que tenemos el domingo". No se suele hablar de finales en tierras granadinas, pero el base catalán aboga por llamar a las cosas por su propio nombre. "Me gusta la palabra final. Somos profesionales y nos pagan para días como el domingo. Hay decirlo por su propio nombre, si ganamos daremos un paso muy importante. Hay que sacarlo sí o sí".

A veces los golpes de realidad son necesarios. La derrota en Lugo fue tan dolorosa que ha servido para abrir los ojos a un plantel rojinegro encerrado en una especie de bucle donde se competía, se daba la cara, pero no se ganaba. El vapuleo al que sometió Río Breogán a los granadinos ha quitado la venda de los ojos a la plantilla. "Si tratamos de sacar algo positivo es que es mejor perder de 30 que de uno. Fue un golpe de realidad, en esta liga si te despistas diez minutos te ganan de 30. Está bien que nos haya pasado esto para que el domingo salgamos al 300%".

El domingo puede ser el día en el que Covirán Granada vuelva a sonreír y para ello Lluís Costa tratará, una jornada más, de dar su mejor versión. Una versión que debido amoldarse poco a poco a las exigencias de la competición. "Hemos tenido que dar todos un paso adelante. Ahora estoy más cómodo, me siento más confiado en la anotación y estoy encontrando mis espacios, que no es nada fácil en esta liga. Es una competición muy complicada, estoy teniendo menos minutos y, como todos, he necesitado un poco de tiempo para encontrarle el truquillo a la liga. Ahora ya estoy cómodo en la pista".

Ganar a Fuenlabrada significará distanciarse de los madrileños por tres victorias más el average. Una situación que será aun mejor si Betis y Manresa también pierden sus respectivos partidos. Los equipos de la zona baja están ayudando desde la distancia a mantener la calma en el Covirán Granada, un equipo que, de reojo, sigue muy de cerca los partidos de sus rivales directos por la salvación. "Claro que vemos sus encuentros. El partido entre Zaragoza y Betis tuve que dejar de verlo, era insufrible. Me pongo más nervioso que en nuestros partidos porque no depende de nosotros. Quería que ganase Zaragoza. Mi hermana me decía que si ganaba Betis podíamos estar tranquilos porque aun había una victoria de diferencia, pero prefería que ganase Zaragoza sin duda. Lo siento por el Betis porque jugué allí, pero prefiero que se mantengan distanciados los tres de abajo".

Seguir dando pasos hacia la permanencia pasará en gran parte por lo que ocurra ante Fuenlabrada. La afición volverá a estar en el Palacio, volverá a jugar su papel fundamental para ayudar a sus jugadores a conseguir la sexta victoria, volverá a ser una gran afición, como lo ha sido en todas estas malas semanas. A pesar de existir algunas voces críticas con el equipo, Lluís Costa se muestra inmensamente feliz por la afición que rodea a Covirán Granada y asegura que "el domingo el balón lo tendremos nosotros, hay ganas de celebrar con la afición y de demostrar a aquellos que nos critican. Lo único que necesitamos es ganar y volver a creer que podemos sacar victorias en esta competición".