“Con un confinamiento domiciliario inteligente podremos frenar la expansión del virus”

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha sometido a las preguntas del subdirector de GranadaDigital, Juan Prieto, en #DirectosEnRedGD. En plena gestión de la tercera ola del Covid, y con la noticia aún caliente del cierre de Granada a partir del miércoles, Marín ha analizado la situación sanitaria que atraviesa la provincia y también la comunidad. En línea con lo anterior, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha desgranado las líneas maestras que definirán las ayudas de su consejería al sector turístico, así como los posibles planteamientos para salir de la crisis económica derivada de la pandemia.

El responsable público ha pedido en primer lugar “usar el sentido común” a la hora de aplicar medidas en cada territorio de España. Concretamente se ha referido a un hipotético adelanto del toque de queda a las 20:00 horas, algo que, en última instancia, depende del Gobierno central. “Si llevamos a cabo un confinamiento domiciliario inteligente podremos frenar la expansión del virus. Hablamos de un traje a medida en cada circunstancia. Todo el mundo no tiene la misma talla ni la misma figura”, ha afirmado para ilustrar los distintos escenarios que se pueden dar en función de cada comunidad autónoma.

De igual forma, ha apelado a la sensibilidad ciudadana, pues “a mí lo que me gustaría es que pudiéramos salir por la comunidad tranquilamente. Pero no es posible. Se sigue muriendo gente de Covid. Andalucía estaba creciendo en términos económicos, pero desgraciadamente se va a seguir muriendo gente de Covid durante mucho tiempo. Buscamos la inmunidad de rebaño”. En ese sentido, ha incidido en el mensaje lanzado semanas atrás por el gabinete de Juanma Moreno, que revisará las medidas cada semana ante la incidencia de esta tercera ola. Marín ha sido claro al reconocer que pueden llegar más medidas restrictivas este viernes.

SIERRA NEVADA Y PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA

El consejero de Turismo ha defendido la decisión del Ejecutivo andaluz de mantener abierta la estación de esquí de Sierra Nevada siempre que se pueda acreditar el uso del forfait. “Los informes nos indican que es posible hacer deporte al aire libre”, ha sostenido antes de criticar la postura de la oposición: “No me sorprende, porque el Partido Socialista no está arrimando el hombro en estos momentos de crisis, pero eso ya no es noticia. No hay inconveniente en abrir y más cuando no tenemos una estación de esquí por pueblo”.

“Si los responsables de Cetursa solicitan una autorización y la Consejería de Salud lo autoriza es porque hay todas las garantías para poder abrir. Es deporte al aire libre, con todas las medidas de seguridad y, además, facilitamos el mantenimiento del empleo en la estación de esquí y en el conjunto de la provincia de Granada”, ha añadido.

Respecto a la hoja de ruta turística que el Gobierno andaluz seguirá en Granada, el vicepresidente del Gobierno ha destacado los 25 millones de euros del Plan de Acción Turística 2021, que va acompañado de otros proyectos como el Plan de Acciones Turísticas de Granada, “en el que el alcalde Luis Salvador y yo hemos hecho un trabajo conjunto para llevarlo a cabo en un tiempo razonable”.

“Somos líderes en materia de turismo a nivel mundial, pero la situación ha cambiado y hay un reposicionamiento de la marca Destino Andalucía. Hay que apostar por la digitalización y los nuevos nichos de mercado que tienen que ver con la naturaleza, cicloturismo, cultural y patrimonial”, ha apostillado.

En este sentido, el titular de Turismo ha destacado el hecho de que Bubión ya sea ‘Municipio Turístico’, lo que le permitirá “acceder a nuevas líneas de financiación”. “Tenemos que prepararnos para el verano, con más de dos millones de euros para la Costa Tropical de Granada”, ha abundado antes de confirmar también una estrategia para “reposicionar el Altiplano de Granada y que así muchos empresarios puedan poner sus proyectos en marcha”. También en línea con las actuaciones pendientes de la provincia ha querido destacar la nueva estrategia que se seguirá en Fitur y la importancia de “darle contenido” a un Palacio de Congresos que es “espectacular y maravilloso”.

Precisamente en el complejo de exposiciones puso el acento Luis Salvador la semana pasada. En esta nueva temporada de los #DirectosEnRedGD una de las novedades es la ‘pregunta encadenada’. El alcalde de la capital le dejó una a Juan Marín: “¿Qué grandes proyectos para Granada tiene tu consejería, Juan?” El responsable de la parcela de Turismo, quien ha definido al regidor granadino como un “muy buen amigo”, ha vuelto a repasar los 10 millones de euros que se invertirán en la ciudad y los 20 del Plan Alhambra. “Tenemos el distintivo Andalucía Segura. Los próximos dos años, este 2021 y 2022, recuperaremos ese posicionamiento que hizo que más de 22 millones de personas visitaran esta comunidad autónoma y, por ende, también actuaremos sobre Granada. Y lo haremos con foros, charlas o conferencias además de con todo lo anterior”, ha resaltado.

“COMPORTAMIENTO EJEMPLAR”

El vicepresidente ha alabado el “comportamiento ejemplar” de los andaluces al considerar que “somos lo suficientemente inteligentes para autoconfinarnos sin necesidad de que se tenga que pedir. Se trata de intentar bajar la presión hospitalaria”.

También ha repasado otros temas de actualidad. El primero afecta a otra de las parcelas que afectan de su consejería: el atasco judicial existente. “Caleta empieza a ser una realidad para unificar sedes judiciales y que haya más agilidad, a lo que hay que unir el Plan de Refuerzo al que se han incorporado más de 1.900 funcionarios. También se han acelerado mucho los trámites que había pendientes”, ha explicado.

No obstante, Marín también ha mirado a Moncloa en este punto: “Faltan jueces en Andalucía y eso tiene que hacerlo el Consejo General del Poder Judicial. Ahí está la mayor dificultad. Lo que necesitamos es el nombramiento de más jueces para nuestra comunidad autónoma porque en este año 2021 seguirá ese plan de refuerzo”. Tal y como ha asegurado, ese déficit de magistrados que en su opinión existe ya ha sido trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.

Respecto a la subida de la luz en plena ola de frío, Marín ha calificado el momento elegido para el aumento de “muy inoportuno, por no decir una verdadera barbaridad”, pero ha vuelto a lanzar un dardo más al Gobierno de Pedro Sánchez. “Más de un 50% de la factura de la luz son impuestos. Y ahí son las administraciones, en este caso el Gobierno de España, el que tiene competencias para reducir el IVA como han hecho muchos países de la Unión Europea. No hablo de la tarifa porque ahí hay un mercado con una serie de empresas que comprar el suministro y tienen sus derechos. Podemos aplicar una tarifa superreducida”, ha argumentado.

En última instancia ha hablado del futuro del bipartito que ocupa la Presidencia en San Telmo, y del que se cumplen ahora dos años. “El futuro no lo sé ni yo. En mi cabeza sólo está acabar la legislatura en crecimiento económico. Tenemos un gobierno estable, moderado y que está haciendo las cosas como nos comprometimos con los ciudadanos. Las encuestas dicen que los andaluces nos volverían a dar su confianza, pero a mí no me preocupan nada los sondeos. Los ciudadanos no están en eso ahora porque no hay elecciones”, ha zanjado.