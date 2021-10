Juan Carlos Ortega, un 'SER' de radio en el teatro

Juan Carlos Ortega es un genio del humor y un maestro de las ondas. Crea personajes con su privilegiada voz y nos hace reír cada semana desde los diferentes medios en los que participa. Después de tener que posponer su visita a Granada para presentar su espectáculo a causa de la pandemia, por fin se le podrá ver en acción este sábado en el Palacio de Congresos, a las 21:00 hora con 'La radio de Ortega'. El director de la Escuela de Artes Escénicas 'La seducción', Marcos Julián Pavón, entrevista al humorista y pinchando aquí puedes escuchar el podcast con la entrevista completa.

Pregunta: ¿Cómo te definirías?

Respuesta: Me he preguntado varias veces esto. Yo creo que soy una persona que hace cosas distintas. Una persona que a veces escribe cosas de ciencia, una persona que a veces hace cosas en el teatro de humor, una persona que en la radio a veces hace un programa puramente humorístico y a veces hace un magazine. O sea, la respuesta es “no tengo ni idea”.

P: ¿Qué vamos a encontrarnos los espectadores que acudamos al teatro del Palacio de Congresos para ver tu obra?

R: El espectáculo es una especie de homenaje al mundo de la radio. De hecho, el escenario es todo negro y en el medio hay una mesa pequeñita con un micrófono y unos auriculares. Simulamos que eso es un pequeño locutorio de radio. Yo hago un programa de radio y los espectadores asistirán en directo a ese programa. Pero ¿qué ocurre? que en los programas a veces hay pausas para la publicidad y en esas pausas yo haré cosas con los oyentes puramente teatrales. Es la asistencia a un programa de radio en directo con otros elementos más visuales.

P: En principio venías con un show que se llamaba 'Relatividad General', pero ahora vas a hacer 'La Radio de Ortega'. ¿Qué ha ocurrido con este cambio?

R: 'Relatividad General' es el espectáculo anterior, y por una cuestión de agenda se gestionó con el teatro cuando aún era el espectáculo anterior, pero en realidad es el show nuevo, que es mucho mejor. Aunque se llame 'Relatividad General' es 'La Radio de Ortega', que es el show nuevo.

P: ¿Es muy diferente tu trabajo para la radio a tu trabajo para el escenario?

R: Casi no cambio la forma de trabajar porque el trabajo es previo. Quiero decir: igual que en la radio, yo siempre preparo las cosas en casa, en soledad, grabo mis historias aparte. En el teatro también es así, puesto que yo estaré presente allí, obviamente, pero también hay muchas voces grabadas previamente con las que yo converso. Yo conversaré con voces mías que en realidad están grabadas por mí antes, para que parezca que hay más personas, digamos. Alguna voz en directo también haré, pero la parte de creación está hecha antes de empezar el show. Hay cero improvisación. Está todo muy medido y toda la creación ha sido hecha y milimetrada con tiempo, así que para mí ir a la radio o ir al teatro es casi lo mismo, puesto que ya está hecho. La diferencia está en mis nervios. En la radio estoy un poquito más tranquilo porque es mi medio. En el teatro, ya no tanto, pero al principio me ponía mucho más nervioso y ahora estoy a prendiendo a disfrutar. Poco a poco, pero estoy aprendiendo a disfrutar.

P: ¿Cómo suele salir la gente de tu espectáculo?

R: Por lo que he escuchado fuera del teatro, están contentos, se han reído. Y más no puedo pretender. Eso, que la gente lo pase bien y que durante ese rato estén contentos. No diré esa cosa que odio de “durante esa hora y media la gente olvida sus problemas”. Siempre se dice eso y muchos compañeros lo dicen y yo nunca he creído en eso. Si tú tienes un problema real y grande, una obra de teatro no te lo va a quitar. Muy pequeñito tiene que ser un problema para que un cómico te lo quite durante una hora. Los problemas van a seguir estando, lo único es que durante una hora y pico están a gusto. Están acompañados y lo pasan bien. No hay más misterio que ese.

P: Venías a actuar a Granada pero comenzó la pandemia. Ahora, año y medio después, por fin te tenemos en el escenario. ¿Cómo ha influido esta pandemia en tu forma de actuar? ¿Cómo te ha influido a ti?

R: Bien. De hecho con agradecimiento y contento. Y es que llevaba ya tiempo haciendo el espectáculo anterior y yo me aburría, en el sentido de que la gente que hacemos radio estamos acostumbrados a hacer cada día una cosa diferente. En cambio, en un teatro puedes estar un año haciendo lo mismo y yo estaba cansadísimo. Para la gente que va a verlo es nuevo, pero para mí no. La pandemia ha hecho que cambie el show, y que además lo cambie añadiendo muchos gags que giran alrededor de la pandemia. Giran en torno al confinamiento y a todo lo que ha pasado, porque me parecía muy raro hacer ahora un show en el que se habla de la vida sin hablar de algo que nos está afectando a todos tantísimo. Por eso, he incluido muchas historias que tienen que ver con la pandemia.

P: ¿En el teatro veremos un espectáculo absolutamente cerrado o puede que en Granada veamos algo diferente?

R. Siempre hay cosas que las mando a última hora a Vladi, que es mi pobre técnico. Siempre sufre porque, a lo mejor, el día anterior le mando una última cosa y él tiene que reconfigurar su playlist. Siempre hay cambios en función de la ciudad, o porque se me ocurre algo nuevo o, yo qué sé. Seguramente algo de lo que hice el otro día que estuve en Gijón no será lo mismo que lo que haré el sábado en Granada, segurísimo.

P: Esta pregunta va para Marco Antonio Aguirre, tu fiel y actual compañero: ¿Le veremos también a usted en el escenario, Marcoan?

R: Estaré. Estaré el sábado, porque siempre en el teatro me lía para que salga yo ahí a hablar. O sea, que yo estaré en el teatro y contaré un cuento a los espectadores.

P: Volviendo a Juan Carlos Ortega: ¿qué pregunta que nunca te han hecho te gustaría que te hicieran para poder contestarla?

R: Pues no lo sé. Es que me has hecho preguntas que me han gustado, entonces… Por ejemplo que me preguntaras si soy feliz. Eso está bien, es una pregunta que está bien.