Estéfano Polo: "El Metro tiene que llegar a Ogíjares, es una obligación y una apuesta importante"

El alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, es el segundo protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. Recién llegado de Valencia, donde visitó el municipio de Algemesí para llevar toneladas de ayuda que los vecinos de Ogíjares han aportado para los damnificados por la DANA, Estéfano Polo analiza el desarrollo que ha experimentado su municipio desde llegó a la Alcaldía en 2019, la importancia que tiene la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM), que incluye terrenos para la ampliación del PTS y la construcción de viviendas, la necesidad de la llegada del metro a Ogíjares y los proyectos previstos en un municipio “que está de moda”. Alcalde 24-7, esto es, las 24 horas de los 7 días de la semana, Estéfano Polo asegura que ahora su trabajo es Ogíjares, sus vecinos y vecinas, y que si el día de mañana decide marcharse, algo que se plantea, espera dejar “un buen sabor de boca” y “un buen recuerdo como el alcalde más joven de la democracia en Ogíjares que hizo todo lo que pudo y más por su vecinos”.

Pregunta (P). Quería comenzar esta entrevista preguntándole por su reciente visita a Valencia, a donde ha viajado para llevar la ayuda que los vecinos de Ogíjares han aportado para los damnificados por la DANA.

Respuesta (R): Ha sido una nueva experiencia vital, bastante difícil y complicada. Ya hoy puedo decir que estoy más concienciado y un poquito más fuerte, porque ayer la verdad que fue un día difícil, un día duro, porque lo que yo he podido comprobar de primera mano en Valencia, en concreto en el pueblo de Algemesí, un pueblo que ha sido devastado por esta puñetera DANA y donde todo el pueblo, cuando digo todo el pueblo, es todas las calles, es todo el polígono, el centro urbano, todo ha sido una cosa lo más parecido que yo he visto a una guerra. Nunca he vivido una guerra, pero para mí es lo más parecido a cuando nos la han sacado en la tele a una guerra. Ha sido un desastre.

Y tengo que reconocer una cosa. Cuando lo veíamos en la tele, desde el miércoles pasado, todas las imágenes que a través de los medios informativos, de los medios periodísticos nos ponían, yo tenía mis dudas, porque muchas veces desconfiamos, decimos que siempre sale en la tele, además vemos los memes, vemos los TikTok, vemos todo esto que sale, y muchas veces decimos que siempre nos ponen lo mismo, pero cuando lo compruebas en el sitio, en el lugar, te das cuenta que es totalmente cierto. Lo que está ahí retransmitiendo en los medios de comunicación es al 100% cierto. Lo que sale diariamente en los medios informativos, los medios periodísticos, es totalmente cierto. Y lo que está pasando en esos municipios de Valencia es devastador, es impresionante y da mucha pena. Es de pena, es de tristeza ver a la gente hundida, ver a la gente cabizbaja, ver a la gente que está sacando fuerzas de donde no tiene porque saben que tienen que sacarla. Y sé, y sabemos, que cuando esto pase le va a pasar factura bastante a muchísima población de esa zona.

La verdad es que estoy muy orgulloso, por una parte. Nos fuimos muy contentos cuando íbamos en el coche. Iba junto con tres concejales de la Corporación Municipal, con dos compañeros de Protección Civil y con dos personas que iban llevando el tráiler. Dos camioneros que trabajan allí en una empresa de Ogíjares, que son los voluntarios que se propusieron para ir a Valencia a llevar las 14 toneladas que los vecinos y vecinas de Ogíjares han recogido durante el lunes y martes de esta semana. Las recogimos con mucha ilusión, además nosotros estábamos muy organizados, porque antes de hacer esa recogida nos pusimos en contacto con las diferentes administraciones de Valencia y ellos fueron los que nos indicaron lo que necesitaba ser recogido. De primera hora, mucha ropa, y ropa allí no hace falta, porque si a mí, yo tengo un desastre de esas características en mi casa y estamos yo y mi pareja, necesito dos pantalones, dos jerseys, dos camisas, algún familiar, algún amigo que no viva en el pueblo, que viva fuera, te lo va a poner, te lo va a dar. Y ropa, hemos mandado mucha ropa. Se pidió, fue un fallo, porque la ropa está allí amontonada. La ropa la gente de allí no la necesita, pero sí es verdad que necesitan medicamentos, alimentos, agua, agua oxigenada. Necesitan todo ese tipo de cosas que son vitales para vivir. Artículos de limpieza, botas, guantes, mascarillas, porque el olor es insoportable.

La verdad es que nos fuimos muy contentos los seis en la furgoneta que íbamos acompañando al tráiler, pero las cinco horas de vuelta fueron muy tristes. Veníamos los seis muy cabizbajos, muy penosos, de esas imágenes que nos hemos guardado en nuestra memoria, que hay que intentar olvidar por una parte, pero, por otra parte, hay que tenerlas muy presentes, porque esto se puede dar. Mañana me puede pasar a mí, me puede pasar en mi pueblo, y hay que estar muy preparados, porque lo que están viviendo allí es muy duro. Es muy difícil y muy complicado. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Hay que seguir apoyando a esta gente, lo necesitan. Nuestros vecinos valencianos necesitan ahora la ayuda de todos los españoles y, sobre todo, la ayuda de las administraciones, porque necesitan maquinaria pesada, necesitan máquinas excavadoras, palas, camiones que vayan cargando toda esa mierda que se ha destruido en las casas, todos esos muebles viejos que se han quedado viejos, rotos, en desuso por ese agua que llegaba al cuello, porque hicieron la medida en varios puntos del municipio y el agua, nunca mejor dicho, llegaba hasta el cuello. A mi medida, a mi estatura, llegaba hasta el cuello. Y eso ya es todo para tirarlo. Es devastador.

"Nuestros vecinos valencianos necesitan ahora la ayuda de todos los españoles y, sobre todo, de las administraciones"

Y luego una anécdota: allí ves a la gente mendigando, ves muchos voluntarios con mucha fe, con muchas ganas. Y dicen que están muy desorganizados, pero es que es muy difícil de organizar aquello. No tiene más organización que la que ahora mismo tiene. Aunque esté la UME, estén los militares, nosotros además llevamos, nos cercioramos de llevar todo lo que habíamos recogido, todas esas donaciones a un edificio, el edificio polivalente municipal del municipio de Algemesí. Nos recibió la UME, nos recibieron los militares. Estuve visitando la cocina donde preparan las comidas para esos voluntarios, estuve visitando el centro habilitado, provisional médico para toda esa gente que se resbala en el barro y se parte una mano o se hace una herida o las ampollas que les salen en las manos de limpiar. Y me cercioré muy bien que lo que depositábamos, lo depositábamos en buenas manos. Todo se reparte, eso que están diciendo de que no se reparte, yo pienso que todo se reparte. Por lo menos lo que yo pude ver y pude comprobar, todo se reparte.

Y luego hay una cosa muy fuerte también: las colas del hambre. La gente se levanta por las mañanas y va a una cola a ver lo que le dan ese día para comer: leche, agua… Todo frío, porque hay casas que tienen luz, otras viviendas que todavía no tienen luz. Hay casas que tienen abastecimiento de agua y otras que no lo tienen. Y la verdad es que es muy duro, es muy complicado. Me vengo con una experiencia nueva, una experiencia negativa, pero que a la vez te sirve para pensar en la realidad y la importancia de las cosas. Hoy lo tienes todo y en diez minutos no tienes nada. Todo lo que has luchado en tu vida, todo lo que has creado, tus muebles que te has comprado, la decoración de tu casa… Un señor decía que no es algo material, es algo personal. El jarrón de allí en el salón es de mi madre o de mi bisabuela o el álbum de fotos de mi familia, o un cuadro que para mucha gente es significante, pero para mí tiene mucha importancia, porque fue el primero que compré hace 60 años cuando compré esta casa. Entonces, son muchos recuerdos, muchas cosas personales, no solo materiales, porque es verdad que si a eso le sumamos la gente que ha perdido a un ser querido, de esas 217 víctimas que han aparecido por culpa de la DANA de Valencia. Si sumas todo eso, es todavía más complicado. Es difícil, es duro y hay que estar ahí.

P. Comenzó su mandato en Ogíjares en 2019, entonces tuvo que pactar con Ciudadanos, con Podemos y con Vox.

R: No – interrumpe-. Vox no hizo falta. Con Podemos y con Ciudadanos.

P. Y ya luego en 2023 logró ya mayoría absoluta, lo que demostró un respaldo a su gestión, ¿no?

R: La verdad es que sí. Fue una sorpresa incluso para mí porque hicimos muy buen trabajo junto con mis compañeros de mi socio de gobierno. Tenía uno de Podemos, uno de Ciudadanos y fuimos un equipo. Los tres éramos la cabeza del resto de los concejales. Tomábamos las decisiones en conjunto, llevando siempre acuerdos. No ha habido en cuatro años ni un desacuerdo. Ha sido todo magnífico. Hicimos un gran trabajo y ese trabajo se vio reflejado en las elecciones de 2023. Un resultado que no me lo esperaba, porque pasamos de, en mi caso, en el Partido Popular, de tener seis concejales a tener trece concejales. Ha sido la victoria, la primera mayoría absoluta que tiene el municipio de Ogíjares en la historia democrática. Y no solo es una mayoría absoluta, sino que la revalidamos con trece concejales. Duplicamos la cifra más uno, de seis pasamos a trece concejales, que son los que formamos la Corporación Municipal de esta legislatura 2023-2027. Cuando uno trabaja, cuando uno es como es, es auténtico. Porque a mí la gente me dice: ‘Alcalde’, y digo: ‘Me llamo Estéfano, soy uno más. Soy un vecino más del municipio de Ogíjares y mi único fin, mi única prioridad es poner a mi pueblo en la mejor posición del mundo mundial. Quiero que sea el mejor pueblo, no solo de Granada y su provincia, sino de Andalucía y de España, que todos los alcaldes queremos eso’. Pero yo lo estoy luchando, llevo cinco años luchando al máximo, creo que Ogíjares se había quedado muy anquilosado, creo que le hacía falta mucho trabajo, mucha dedicación y muchas horas encima para actualizarlo, modernizarlo y ponerlo a la altura que se merece un pueblo a dos kilómetros en el área metropolitana. Tenía que estar a cómo estamos poniéndolo y con lo que todavía queda por hacer, que es mucho.

P. Quería preguntarle precisamente por eso. ¿En qué ha cambiado Ogíjares desde que llegó a la Alcaldía hasta la actualidad?

R: Pues mira, hay mucho más comercio, ornamentación, que parece una tontería, pero es muy importante. Te gusta tener tu pueblo con plantas, con flores, arboledas, con los parques. Hemos reestructurado todos los parques. Todos los columpios de los niños estaban antiguos, viejos, deteriorados. Estaban que no cumplían las condiciones necesarias para que esos niños, nuestros niños del pueblo, pudieran hacer uso de ellos. Nos hemos gastado mucho dinero en poner columpios nuevos, con las últimas novedades dentro del mercado de y en los suelos con la pavimentación adecuada para ese tipo de parques. Hemos metido arboleda nueva. Hemos creado parques nuevos, como, por ejemplo, el Parque de los Héroes. Hemos restaurado parques íntegramente restaurados, como, por ejemplo, el Parque Federico García Lorca, la Plaza Federico García Lorca, Plaza Alta, Plaza Baja, dos plazas históricas del municipio, junto con las dos iglesias, Bien de Interés Cultural del siglo XV y XVI. Hemos arreglado calles y acerados. Hemos metido infraestructuras nuevas, de canalizaciones, de acequias, de todo, de agua, de vertidos... Hemos arreglado muchos puntos de vertidos, aunque quedan unos cuantos que esta legislatura vamos a terminar y que es muy importante para seguir cuidando nuestro entorno, el ecosistema y nuestro medioambiente. Todo eso se ha visto reflejado en las infraestructuras. Y la gente ha apostado por Ogíjares. De hecho, a día de hoy, si tú quieres alquilarte una casa o quieres comprar algo, de momento no lo hay. Además, somos el tercer pueblo en renta per cápita más alto de la provincia de Granada. Hay una calidad de vida muy importante en Ogíjares y eso hay que cuidarlo, hay que darle un servicio.

Luego, aparte, si hablamos de la programación cultural o la programación deportiva, también es una de las más punteras de la provincia de Granada y eso se nota, porque es un pueblo vivo, un pueblo con actividad, un pueblo con vida, con mucha vida. Y eso es lo que hay que intentar. Lo estamos intentando, lo estamos haciendo. Queda mucho por hacer, lo vuelvo a repetir y lo repetiré a lo largo de la entrevista, pero lo vamos a conseguir.

"Hay una calidad de vida muy importante en Ogíjares y eso hay que cuidarlo"

P. El Ayuntamiento aprobó de manera inicial el nuevo Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM) que incluye terrenos para la ampliación del PTS, ¿esto es un paso muy importante para el municipio, ¿no?

R: Es un paso importantísimo para Ogíjares en cuanto se apruebe el Plan, que lleva desde el 94 parado. Un municipio no puede crecer si no tiene un Plan General de Ordenación Municipal en condiciones. Es verdad que, con la nueva lista, que puso en marcha la actual alcaldesa de Granada, que estaba de consejera en aquel momento, aligera mucho los procesos administrativos, porque la burocracia es muy lenta. Y gracias a esa nueva lista se está aligerando todo mucho. Creo que somos el primer municipio de la provincia de Granada y el segundo de toda Andalucía que saca adelante, que ya tiene, la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Municipal. Esto nos ha llevado desde el 2019 trabajando en ello. Ojo, desde el 94 poquita gente había hecho nada por ese Plan General de Ordenación Municipal y que es una obligación política y una obligación moral que hay que hacer por el bien del municipio y de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Nosotros nos pusimos a trabajar en ello. También hemos invertido todos los años en los presupuestos, que lo podíamos haber utilizado para otras cosas. Hemos invertido en el desarrollo de ese Plan para llevarlo a cabo todos los años en todos nuestros presupuestos. Y a la vista está que ya hemos hecho esa aprobación definitiva. Al final de año queremos que esto salga adelante, este mismo año.

P. ¿Y qué va a suponer?

R: Le va a dar a los vecinos nuevas oportunidades, va a dar nuevas infraestructuras al municipio, muy necesarias, creación de puestos de trabajo, empleo, que tanta falta hace en estos momentos. Es una mirada al futuro. Una mirada al futuro de inversiones, una mirada al futuro donde la economía de los vecinos y las vecinas va a estar vigente y va a ser efectiva. Y esa es la idea de nuestro Plan General. Ogíjares, ahora mismo, es el único municipio del cinturón del centro del Área metropolitana que colindamos con la ciudad de Granada, que dispone de esa gran extensión de terreno donde los grandes inversores multinacionales están muy interesados en invertir en Ogíjares y en afincar esas grandes empresas. El PTS, que también iría ahí. Y eso tenemos que sacarlo adelante y eso va a ser prioridad absoluta de este equipo de gobierno y es uno de los grandes proyectos que tenemos.

“El PGOM va a dar nuevas infraestructuras a Ogíjares que son muy necesarias”

P.¿Y cuándo está previsto que se aprueba ya el PGOM definitivamente?

R: Bueno, para antes del final de año tenemos esa aprobación inicial que llevarla a Pleno. Y yo creo que en muy poquitos meses, no te voy a dar fecha, pero antes de ocho o nueve meses yo tengo que ver las máquinas trabajando en Ogíjares.

P. Y ese Plan también contempla la construcción de viviendas para jóvenes y para mayores.

R: Por supuesto. Lo que no quiero es un polígono donde a las ocho de la tarde todo el mundo se vaya a su casa y se quede vacío. Tiene que haber una zona donde existan las viviendas. Viviendas para jóvenes, para mayores, viviendas de libre mercado de precios, siempre, por supuesto, custodiado y vigilado por el propio Ayuntamiento. Zonas verdes, grandes avenidas… El metro, que tiene que llegar a esa zona, porque además es ampliación del PTS, el Parque Tecnológico de la Salud. Y por supuesto que va a haber servicios. Habrá administración también, porque es un gran desarrollo urbanístico que tiene que contemplar todas esas zonas verdes. La propia administración tiene que tener allí departamentos y está todo muy bien estructurado. Tengo al concejal trabajando desde hace muchos años en ello y estamos haciéndolo todo para que salga súper bien, que sea un ejemplo de Plan.

P. Y ese Plan recoge también lo que comentaba, la ampliación del Metro de Granada a Ogíjares, que la Junta ya ha anunciado que va estudiar esta posibilidad. ¿Cómo está la situación?

R: Efectivamente. La consejera Rocío, cuando hicimos la presentación hacia todos los medios de comunicación, grandes inversores, las empresas, los vecinos y vecinas de Ogíjares, vino. Y vino también el rector de la Universidad de Granada, que es el presidente del PTS. Yo soy patrono, junto con la alcaldesa de Armilla y la alcaldesa de Granada, que somos los tres patronos que formamos la Fundación Parque Tecnológico de la Salud. Y estuvo la consejera ahí y anunció, y es normal, un desarrollo al lado de la ciudad apenas colindando, es decir, que no va a haber ni un kilómetro de distancia, colindando en lo que es la ciudad de Granada unida al municipio de Ogíjares. El metro que, además, está justamente ahí pegando a la expansión de nuestros terrenos, tiene que llegar. Y es de obligatoriedad, sobre todo, por la población, por el núcleo de población y se va a crear.

P. ¿Y cómo sería ese vial del metro?

R: Bueno, pues no lo sé. Sé que lo están estudiando y en cuanto nos llamen y nos den las directrices, pues claro que sí vamos ahí a verlo, a estudiarlo con nuestros técnicos, con los técnicos de la Junta de Andalucía, con los técnicos también supongo del área de Obras, Servicios y Mantenimiento y con el delegado. Supongo que le echaremos un vistazo y veremos todo. Bueno, nosotros lo tenemos trazado ya en nuestro Plan General y se tiene que atener a nuestra trazabilidad que tenemos diseñada.

P. ¿Y confía en que el metro llegue a Ogíjares?

R: Confío muchísimo. Además, es que es una obligación y una apuesta importante y tiene que ser. Yo sé que todos los alcaldes queremos que el metro llegue a nuestro municipio. La Zubia, Huétor, muchos… Ahora están terminando con Churriana y con Las Gabias, que lo considero perfecto, porque es una ampliación desde Armilla y es muy fácil ese vial, pero también es muy fácil a Ogíjares, ya que, además, nosotros tenemos el Centro Comercial Nevada colindando a Ogíjares. Tenemos el PTS, que también pertenece a Ogíjares y, entonces, hemos quedado ahí un núcleo de población de 20.000 habitantes un poco anquilosado en esa infraestructura. Entonces, ¿la necesitamos? La necesitamos porque las colas todas las mañanas las sufren mis vecinas y vecinos. Y las retenciones de tráfico. Y tenemos la carretera que viene hacia el Zaidín, con un vial hacia arriba y otro hacia abajo, que se ha quedado también viejo, que se ha quedado antiguo, y hay que ampliar esas vías. Y con el metro yo sé que esa gran aglomeración de tráfico se tiene que disolver.

P. Lo comentaba antes, que Ogíjares es uno de los municipios con mejor renta per cápita de la provincia de Granada, ¿qué supone esto para el municipio?

R: Supone una responsabilidad. Primero, yo siempre lo digo, el vecino tiene que tener el hoyo de la puerta arreglado, la farola funcionando y la calle limpia. Eso es fundamental. Y si yo pago impuestos, lo tengo que tener. A esto hay que sumarle también que hay mucha gente que es muy responsable y, desde la pandemia, llega al contenedor y en lugar de darle a la palanquita con el pie y echar la bolsa de basura dentro, la deja al lado del contenedor. Luego vienen los animales o lo pisan los coches o lo que sea y, al final, esa basura acaba esparcida en las soleras. Llamamos lo que es las soleras de los contenedores. Mucha gente, muy incívica también, coge la bolsa de basura y la deposita en la papelera. Mire usted, la papelera es para echar, lo dice la palabra, papeles, un plástico, una colilla, cualquier cosa lo puede echar en la papelera, pero no una bolsa de basura, porque ya está llenando la papelera. Eso es lo que quiere el vecino. Yo pago impuestos, pero yo quiero buenos servicios. Quiero tener mi piscina, quiero tener mi pabellón, quiero un deportivo, quiero tener mis actividades culturales, mis actividades deportivas, quiero tener negocios, quiero tener el centro de salud en condiciones, quiero tener las calles limpias, quiero tener servicio, quiero tener una buena comunicación con el centro de Granada, tengo que tener buenos horarios de autobuses, flexibilidad, etcétera. Eso es lo que piden los vecinos, lo que nos demandan, que muchas veces no está en la mano de los alcaldes también. Lo digo porque son diferentes administraciones las que influyen en todo esto.

Pero la responsabilidad de basura sí es mía. Yo todos los días tengo un equipo limpiando las soleras, un servicio de recogida, un servicio del punto limpio, que lo tenemos en Ogíjares, que no todos los municipios lo tienen, donde además algunas tardes se abre. Los sábados por la mañana se abre el punto limpio. Si tú tienes chismes en tu casa que quieras llevar o una televisión rota, un microondas o la cochera la estás vaciando, pues llévalo al punto limpio, porque es un servicio totalmente gratuito. No lo dejes al lado de la solera, lo saque a las 11 o las 12 de la noche y lo pongas al lado de la solera, porque eso, la visibilidad que está dando al municipio no es la correcta. Con lo cual, al día siguiente por la mañana, hay que utilizar otros camiones específicos para ir a recoger todos esos muebles y enseres que el vecino irresponsablemente ha depositado. Eso es lo que quiere el vecino cuando paga sus impuestos y es lo que quiere tener: aparcamientos, transportes, servicios, actividades, un poco de ocio-tiempo libre, evadirse un poco de los problemas del día a día, y eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que hacer los políticos. Es mi responsabilidad y es lo que lucho día a día yo, junto con todo mi equipo de concejales y concejalas. Y lo que tenemos que sacar adelante. Y lo estamos haciendo, lo estamos sacando. De hecho, a la vista está que Ogíjares es vox populi por el cambio. El giro de 360 grados que ha dado es espectacular, y lo reconozco, pero queda mucho por hacer.

P. Uno de los objetivos que tiene el Ayuntamiento es que los residentes en Ogíjares que no están en el padrón se empadronen en el municipio, ¿qué supondría esto?

R: Totalmente, es una lucha constante. Llevamos cinco años utilizando los medios de comunicación, intentando que la gente se empadrone en Ogíjares. Nosotros tenemos 15.000 y pico empadronados en Ogíjares y tenemos 7.000 viviendas. Hay cálculos hechos, hay estudios, del número de viviendas, del número de padrón y se comprueba perfectamente que tenemos un déficit de empadronamiento aproximado de 5.000 habitantes. Por lo cual, estaremos en veinte mil y pico habitantes en Ogíjares. ¿Qué quiere decir esto y en qué repercute en las arcas municipales? Porque el servicio de piscina que antes he dicho, el de pabellón, el de campo de fútbol, el del centro de salud, aunque el centro de salud depende de la Junta de Andalucía, nosotros tenemos allí dos personas que son nuestras. Tenemos el servicio de limpieza que es también nuestro, del Ayuntamiento, etcétera.

Las actividades, cuando hacen una comida popular, en las fiestas, cualquier cosa, no se piensa para 15.000 habitantes, para esas 15.000 personas que pagan sus impuestos en el municipio de Ogíjares. Se piensa para 21.000 personas. Porque esa gente vive en Ogíjares, hace vida en Ogíjares, utiliza los servicios municipales, pero no está empadronada en Ogíjares, pero el servicio eso lo tienes que dar. ¿Por qué? Porque la ley, además, te exige eso. Hay gente que dice: "¿Por qué a la hora de apuntarse a un viaje?’ o vamos a poner otro ejemplo: ‘¿Por qué la gente, a la hora de apuntarse al taller de costura o al taller de pintura del municipio de Ogíjares a través del Patronato Municipal de Cultura, paga la misma cantidad al mes - 24, 25 euros - que una persona que no está empadronada en el municipio?’ Pues porque la ley, y mucha gente no lo entiende, a la Administración Pública nos exige, en igualdad de condiciones, que todo el mundo debe pagar lo mismo. No se puede hacer la distinción entre empadronado y no empadronado. Pongo otro ejemplo. Cualquier opositor se puede presentar a las oposiciones de maestro en Granada, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, y pagar la misma tasa que si fuera de Granada. Yo soy de Granada, me presento a una oposición de maestro y pago lo mismo aquí que el que viene de Sevilla, oposita en Granada de maestro. O el funcionario que se presenta para Enfermería en Málaga. Una plaza en Málaga de Enfermería, o de lo que sea, que una plaza en Jaén se paga exactamente igual. Tienen el mismo derecho. Pagan exactamente igual a través de nuestro departamento de intervención o los propios técnicos del Ayuntamiento. El interventor o la interventora del Ayuntamiento te dice que no puede ser, que nosotros tenemos que cumplir la ley. Y yo me tengo que atener a los informes técnicos. Y tengo que hacerlo.

Es muy importante que la gente se empadrone. ¿Por qué? Porque podemos tener mejores servicios, nuevos servicios, nuevas oportunidades para Ogíjares. Y eso es muy importante, porque las inversiones serían mayores. Ya no es solo que tengan que pagar impuestos. Es que las inversiones estatales nos vienen mejor y nos benefician. Y eso repercute en la vida de todos y cada uno de los que vivimos en el municipio.

"Es muy importante que la gente se empadrone porque podemos tener mejores servicios y oportunidades en Ogíjares"

P. Y entre los proyectos en marcha, el antiguo IES Bueno Crespo de Ogíjares, que está abandonado desde hace 17 años, será un Polo de Empresas Tecnológicas con el proyecto desarrollado por Diputación.

R: Bueno, pues hablando con el presidente, lo primero es agradecer a la Diputación, porque son muchas las inversiones que tiene previstas en el municipio de Ogíjares. Además de eso, tiene una piscina olímpica, que creo que es la piscina olímpica cubierta más grande de Andalucía, y va a estar en terrenos municipales de Ogíjares. Ya han hecho las catas, están los estudios y para mí fue una noticia magnífica. La piscina más grande de Andalucía con esos campeonatos a nivel nacional que se van a realizar en nuestro municipio, eso repercute en el negocio, en el comercio, en la economía municipal y la verdad es que es maravillosa esa noticia.

Y muy bien también este polo de empresas en el Luis Bueno Crespo, el antiguo instituto que estaba en Ogíjares, que tenía una FP magnífica, ejemplar a nivel nacional, que se vendió, se dejó vender por una alcaldesa socialista al municipio de Armilla, se lo regaló totalmente. Y se hizo el Instituto Luis Bueno Crespo de Ogíjares y el Luis Bueno Crespo en Armilla. Se dejó un edificio que, además, está catalogado. Es un edificio muy antiguo, con un diseño súper moderno para la época. Más de cien años tiene el edificio. Pero cuando se hizo, se abandonó totalmente, nos vendieron la moto, y perdónenme la expresión, diciendo que allí iba a ir a la Escuela de Hostelería, luego los Bomberos. Todo eso, a la antigua Diputación y, al final, nada de eso se ha hecho y ahí está abandonado, que ha sido ocupado por gente, lleno de grafitis, sin ventanas, sin rejas, sin puertas, sin nada. Un edificio abandonado, un edificio histórico catalogado. Y entonces llega la Diputación y dice: ‘Oye, pues esto hay que ponerle una inversión para un polo de empresas’. Que me parece una idea magnífica para pequeñas, medianas empresas o grandes empresas que quieran instalarse dentro de ese edificio, lo que sería un centro de oficinas, de oportunidades para nuevos empresarios, para gente joven, para gente que crea su nuevo negocio. Y yo creo que es una oportunidad muy importante. El sitio, además, es estupendo, por la comunicación que tiene con la propia autovía, que la tiene justamente apenas 600-700 metros, con una buena carretera comunicada. Y por el núcleo poblacional que tiene a su alrededor: tiene Alhendín, Armilla, Churriana, Las Gabias, Ogíjares, La Zubia. Se encuentra en un núcleo muy importante y yo creo que es una gran idea el hacer el polo de inversiones allí.

P. ¿Qué previsión hay para el inicio de las obras?

R: No lo sé. Sé que ahí va eminentemente, porque además el dinero lo tienen ya consignado, el dinero en los presupuestos de la Diputación. Pero créeme que técnicamente no lo sé. Pero creo que va a empezar en breve y tengo la esperanza de que en el 2025 empiece con esa construcción, al igual que la de la piscina. Yo creo que sí, porque tenemos un presidente que lo lleva todo adelante.

P. Otro proyecto previsto es el anfiteatro con vistas a Granada en el Parque de San Cristóbal, ¿han comenzado ya las obras?

R: Sí, en el Parque de San Cristóbal empezamos las obras. Son varias etapas las que estamos haciendo. Ya hemos hecho una que es la replantación con más de mil plantas, árboles, en ese parque, una extensión enorme. Es un nuevo mirador. Todo el mundo conoce el mirador de San Nicolás hacia Granada, desde una parte noroeste de la ciudad de Granada y esta es una parte sureste de la ciudad de Granada. Ver la ciudad de Granada desde otra perspectiva es maravilloso. Ya tendrás la oportunidad de verlo, porque todo el que llega, y no porque lo diga yo, se sorprende. Porque es que es la colina del cerro de San Cristóbal, que se encuentra en Ogíjares, es una colina que tiene una altitud bastante importante y ves toda la autovía que va a la Costa, todo lo es la Ronda Sur, ves la Alhambra, ves todo lo que es la zona del Realejo, el Albayzín, es decir, que tiene unas vistas impresionantes de la ciudad de Granada, desde otra perspectiva que no conoces, a vista de pájaro, que dices ¡qué maravilla! Entonces, es un parque muy extenso.

Ya hemos hecho un primer ciclo, una primera inversión, una primera parte de ello. El parque se podría utilizar ya, pero las especies que se han plantado técnicamente, medioambientalmente, no están y nos esperamos. ¿Por qué? Cuando abramos el parque, muchas veces los papás no estamos pendientes de los niños y los niños llegan, cogen una planta, la arrancan y están muy sensibles, están recién plantados, llevan seis meses la plantación hecha y estamos esperando que arraigue un poco más en la tierra para poder abrirlo. Pero sí que es verdad que ahí vamos a incluir un anfiteatro, que han empezado ya las obras. Un anfiteatro espectacular para las noches de verano, noches primaverales, noches de otoño buenas, en condiciones, al aire libre, con unos asientos con su graderío, dando hacia la ciudad de Granada. El escenario de espaldas a la ciudad de Granada. Y cuando estés allí, contemplando una buena obra de teatro, un buen recital, un buen concierto de música, a las diez o a las once de la noche en verano, con el calor que últimamente estamos teniendo en la época estival con este cambio climático, estén disfrutando de ese entorno único. Yo creo que va a ser una de las mejores reseñas que va a tener el municipio de Ogíjares, y estoy convencido de que así va a ser.

Además, hemos hecho un cactario con donaciones de los vecinos de Ogíjares, dentro del parque, que está quedando alucinante. Yo estoy encantado. También le doy las gracias a todos esos donantes de cactus, a gente que tenía cactus en sus casas. Hicimos un llamamiento y se ha volcado a la gente para hacer un cactario en Ogíjares. Y creo que va a quedar también muy bien dentro, porque estamos metiendo especies autóctonas de aquí. No podemos meter grandes arboledas en los laterales, arboleda alta, pues si no quitamos las vistas, pero un tipo de arbusto muy de la tierra, muy andaluz, muy de esta zona y yo creo que va a ser un parque, el Parque San Cristóbal, va a ser una maravilla. Estoy muy ilusionado con él y el concejal también, Manolo Blanco. Estamos convencidos de que va a ser un éxito.

P. ¿Qué otros proyectos tiene a corto plazo, además de los que ya hemos comentado?

R: Bueno, el Teatro Municipal era uno de los objetivos que todos los partidos políticos lo hemos llevado en nuestro programa electoral. Yo siempre lo he dicho, esto tenía mil pasos que dar. Ya vamos por el 998. Me quedan dos pasitos más para terminar. Uno es aprobar el nuevo crédito presupuestario para la realización del mismo, que está valorado en unos tres millones de euros. Y otro, empezar la obra. Y ya he hecho mis mil pasos. Llevo desde el 2019, incluso desde antes, el 2015, cuando estaba de concejal de Cultura, trabajando en ello. Es un edificio que lleva allí prácticamente 20 años abandonado. Se hizo una estructura para ese teatro que era el acceso, el vestíbulo de lo que es el teatro, porque lo que es la edificación de la sala del espacio escénico va justamente detrás de ese módulo, de esa estructura, ese armazón de hormigón que hay en la calle Cruces. Y no solo nos pusimos a trabajar en el 19 en la redacción del proyecto del teatro, adaptando las necesidades que necesita nuestra Banda Sinfónica Municipal de Música, nuestra Escuela Municipal de Música y Danza, la asociación y los colectivos de Ogíjares, que son realmente los que tienen que hacer uso de ese espacio escénico. Porque es la única infraestructura que yo considero que le hace falta a Ogíjares ya para culminar un Ogíjares con polideportivos, con piscinas, con su teatro cuando esté, con su pabellón, tenemos todos los servicios. Pero el teatro es una demanda histórica, una demanda que hay que tener en cuenta. Es verdad que la oposición me dice: “Es que usted va a meterse ahora en tres millones de euros de préstamo". Sí, los mismos que cuando llegue en el 2019 y que, a día de hoy, tenemos deuda cero en el Ayuntamiento Ogíjares. ¿Por qué hemos sabido gestionar los presupuestos? Porque nosotros somos meros gestores del dinero de nuestros vecinos. Yo soy un gestor de lo que mis vecinos me ingresan, saber cómo administrarlo y en dónde emplear ese dinero. Pero también tengo una responsabilidad, que es no dejar a un pueblo asfixiado económicamente con deudas. Pero yo he heredado deudas, y todos los alcaldes han heredado deudas. Yo voy a intentar que el que venga detrás de mí no tenga deuda. Entonces, yo he hecho mi estudio: si desde el 2019 al 2023 me quité una deuda de tres millones y pico de euros, ¿por qué ahora no para una cosa que es tan necesaria? Porque esos tres millones y pico de euros yo no los he visto bien invertidos anteriormente, pero en una cosa tan necesaria como un espacio escénico, para poder disfrutar del ocio, la cultura y el flamenco durante todo el año y no tener un espacio que estamos pendientes siempre del tiempo para poder hacerlo o no. Utilizando una sala que tenemos un pequeño teatrito de 114 butacas, que tenemos nuevo también, que lo hemos hecho nosotros en la anterior legislatura. ¿Por qué no hacer ese teatro?

Pues ese es uno de los grandes proyectos que tenemos, el teatro. Y lo vamos a hacer y vamos a culminarlo. Y vamos a intentar que, cuando terminemos, la deuda cero esté en el Ayuntamiento y continúe como a día de hoy, después de haberme quitado esos tres millones de euros heredado.

Y proyectos, muchos proyectos. Queda mucho por hacer en Ogíjares. El Plan General de Ordenación Municipal hay que sacarlo adelante, y estamos en ello, y va a salir adelante el anfiteatro del verano que hemos hablado, que es otra de mis ilusiones junto con el Parque de San Cristóbal.

"El anfiteatro del verano es otra de mis ilusiones junto con el Parque de San Cristóbal"

La calle de las Cruces, que era una promesa electoral, una calle que lleva 40 años hecha de acerado y todo, es una arteria principal también del municipio de Ogíjares. Lo mismo va a ser la carretera Granada o el Camino de Gabia. La calle de las Cruces es una arteria también fundamental. Ya han empezado las obras, ya están las máquinas allí, ya se está rompiendo acerado. Allí va acerado, canalización nueva de agua, reasfaltado nuevo. Es una demanda también histórica. La calle Las Parras, por ejemplo, otra calle que fue en su día la calle principal del municipio de Ogíjares y que nunca se ha tocado. Entonces, va con una ornamentación diferente y es también parte de ese centro urbano histórico que hay que conservar, que hay que rehabilitar y que lo vamos a hacer. En 2025 empieza esa obra de la calle Las Parras.

Otra de las calles antiguas de Ogíjares que tiene historia suele ser la calle Alta. También pertenece al núcleo del centro urbano y también es una calle histórica que tenemos que mejorar. También es una promesa y tenemos que hacerlo con las calles vecinas. Seguir con las calles de Loma Linda. Ya hicimos la avenida de la Gabia, una calle principal que ha quedado estupendamente. Nadie había hecho nada en la urbanización de Loma Linda y, por supuesto, en otras calles del municipio que también necesitan asfalto y acerado, porque es que el acerado se ha tocado muy poco, por no decir casi nada. Entonces, el acerado cuesta y cuesta mucho dinero. Hay que ir haciéndolo, pero poco a poco, porque no tenemos una varita mágica Ni tenemos dinero para de buenas a primeras levantar todo el pueblo y cerrarlo por todo el pueblo. Cuestan muchos miles de euros, millones de euros. Entonces, hay que ir poco a poco.

Otra de las inversiones importantes, en la puerta del Ayuntamiento. Tenemos un Ayuntamiento espectacular por dentro, muy grande, aunque por fuera parece antiguo. Y ahora toda la plaza Juan Manuel Blanco, que es el nombre que tiene esa plaza, va rehabilitada. Y va a una plaza también que ya está el diseño, también en 2025 comenzarían esas obras. El campo de fútbol 7 es otra demanda. Tenemos el campo de fútbol de Loma Linda, que es importante y que ya se ha quedado pequeño para la gran afición que hay de este deporte. Están las pistas de pádel, de bádminton, de fútbol, de fútbito y ahora vamos a hacer, en el centro del pueblo, al lado de la piscina, un campo de fútbol 7, que es tan necesario. Además, vamos a arreglar los vestuarios del campo de fútbol que te he hablado de Loma Linda, que es también muy necesario, que también es una demanda de toda la gente usuaria del campo de fútbol de Loma Linda, que lo están demandando.

El Parque de San Cristóbal y, otra cosa muy importante, otro nuevo plan de arboleda en las calles del municipio. Seguir poniendo árboles, seguir plantando árboles. Es necesario replantar nuestros municipios y eso es lo que estamos haciendo. Es constantemente, todo el año, inversiones municipales para la plantación de flores, jardinería y arboleda, que es lo que trae agua, que es lo que cuida el medioambiente del núcleo de nuestra población. Y hay que luchar por ello y vamos a seguir haciéndolo.

P. Ogíjares está declarada como ‘Villa de la Música’ por su larga tradición musical, ¿qué actividades se desarrollan actualmente en el municipio relacionadas con ella?

R: Los tres pilares fundamentales de la identificación del municipio de Ogíjares, aparte de sus dos iglesias, Bien de Interés Cultural, que son la iglesia de Santa Ana y la iglesia de la Virgen de la Cabeza. del siglo XV, declarada así, además con unas imágenes espectaculares. Por dentro se han rehabilitado las dos iglesias. Están las dos iglesias de dulce. La verdad que son dos monumentos que tenemos en Ogíjares. Luego tenemos una tercera iglesia, que es la que está en Santa María del Llano. Y luego tenemos la ermita del Eceomo, que también es la parte monumental que tenemos. Tenemos también el Torreón de Cotilla, un torreón de vigía del siglo XV, que se comunicaba con el torreón de Las Gabias y, a su vez, con la torre de la Vela de Granada. Y que por aquí, por el camino de los Pescadores, por la carretera de Granada, cuando el rey Boabdil salió expulsado, tiró por Ogíjares para seguir hacia Otura, Padul y hacia las Alpujarras granadinas. Está registrado en los libros, no me lo estoy inventado yo. Además, es una historia muy bonita, que otro día podemos hablar de ella, porque es una historia larga, que me la cuenta siempre los antiguos propietarios del Torreón de Cotilla, y la verdad que es magnífica esa historia.

Aparte de esa parte monumental que tenemos en Ogíjares, me habías preguntado por las actividades musicales. Aparte de eso, los tres pilares que identifican al municipio de Ogíjares son el Festival Nacional de Cante Flamenco, en su 45 edición, que se celebra el año que viene; la Escuela de Música y Danza, con más de 800 alumnos, no solo de Granada y de la provincia, sino llegados de otras partes de Andalucía para estudiar cualquier especialidad con titulación legislativa por parte de la Junta Andalucía y preparación al Conservatorio. Y la otra parte que tenemos es la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares, una banda que tiene una trayectoria, que está en su 25 aniversario, no perdona, en su 30 aniversario.

¿Qué identifica a Ogíjares como la Villa de la Música, por qué tiene esa singularidad de Villa de la Música? Por eso mismo, por un festival que llena con 2.000 personas en septiembre, el Festival Nacional de Flamenco de Ogíjares. Y nuestra Escuela Municipal de Música y Danza, que es la joya de la corona dentro del Patronato Municipal de Cultura, y, por supuesto, nuestra Banda Sinfónica Municipal, que es la niña mimada.

P. Es un alcalde que se define como amante de las tradiciones y las costumbres del municipio, ¿qué actividades desarrollan desde el Ayuntamiento para que se sigan manteniendo?

R: Yo soy cachurro de nacimiento, de abuelos, de bisabuelos. Es el gentilicio, para la gente que no lo sepa. Somos cachurros, ogijareños, de abuelos, de bisabuelos, de tradiciones, de costumbres de una familia. Por parte de mi padre le dicen de mote ‘los libitines’, y por parte de mi madre, ‘los chocolates’. Dos familias que han estado muy arraigadas a la cultura, a las tradiciones de nuestro municipio. Si tú le preguntas a alguien de Ogíjares por mi abuela Ramona o por mi abuela Patrocinio, en la época de la postguerra, que estaba prohibido terminantemente disfrazarse, mis abuelas se levantaban y se iban a la calle disfrazadas con las máscaras, que era lo que antes había. No había trajes como hoy en día los compramos en las tiendas de disfraces. Cogían un trapo viejo y se ponían una máscara y salían de carnaval. Pues iban mis dos abuelas. Incluso una de mis abuelas estaba muriéndose en la cama y llegó mi otra abuela y dice: "Patrocinio, que hoy es carnaval", e hizo el esfuerzo porque le gustaba tanto que salió de la cama y se fue de carnaval. Nada, que era salir a dar una vuelta, dar cuatro sustos y volver a la casa, pero eso era el carnaval.

Hemos recuperado muchísimas cosas. En las fiestas de San Sebastián hemos recuperado la música, hemos ornamentado el pueblo con actividades para los niños, para mayores, con la gastronomía, con una procesión magnífica que se hace. Entonces, hemos acentuado el Día de la Cruz, que estaba prácticamente perdiéndose y que en Ogíjares tenía tanta importancia. Un número impresionante de cruces participantes, no solo infantiles, juveniles, de adultos, de asociaciones, de peñas, de diferentes colectivos son las que participan en el Día de la Cruz.

El carnaval, que he hablado de él, ha tomado un repunte impresionante con tres días de carnaval, poniendo incluso luces en las calles como las que se pueden poner para la Navidad o para las ferias. Hemos recuperado la romería del río, que se había perdido. Ahora va la gente en carroza, vestidos a la romería en lunes de feria. Hemos recuperado la paella tradicional del domingo de la fiesta, que se había perdido. Hemos recuperado las carreras de cintas en moto, que se había perdido también y que era muy típico en Ogíjares. Hemos recuperado muchas tradiciones, muchas costumbres. También la fiesta de los farolillos, una fiesta que era el Día de los Santos, no solo Halloween. Yo soy partidario de que las cosas que se copien, se copien bien. Oye, ¿no está ahora está Francia copiándonos los Reyes Magos a los españoles? Nosotros hemos copiado Halloween, se lo pasa bien la gente, pues yo lo respeto y lo apoyo. Y lo fomentamos también. Porque todo lo que sea copiar y sea bueno, divertido y no nos cause problemas o consecuencias o calentamientos de cabeza, pues por qué no. De otros países las cosas buenas hay que copiarlas y eso es bueno, la gente le gusta, pues para adelante. Pero también tenemos la fiesta de los Santos, que antiguamente con los melones del campo viejos hacían farolillos la noche antes de los muertos para salir y salía la gente con su vela, con sus farolillos por la calle. Eso nosotros lo hemos recuperado también.

Hemos hecho un estudio también del traje típico de la época de Ogíjares. También lo tenemos hecho y nos lo han confeccionado a través del taller de costura de Ogíjares. Es decir, hemos recuperado muchas tradiciones y cosas que se me están olvidando ahora mismo, pero muchas tradiciones, nuestras raíces, nuestra esencia, nuestra cultura, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso hay que seguir enseñándoselo a las generaciones futuras y eso es lo que estamos haciendo. Ese es mi objetivo. El mío y el de mi equipo de gobierno. Es lo que estamos haciendo, y me siento también muy satisfecho por ello.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Ogíjares y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Tenemos que seguir trabajando en concienciar a la gente de que la limpieza es un problema y es tarea de todos, es una responsabilidad de todo el mundo. Tenemos que seguir concienciando a la gente de si tú rompes un árbol o si tú rompes el sistema de riego, que cada chisme que sale para regar los jardines vale 50 euros. Y que cuando nos vamos al parque con nuestros niños, yo con mis sobrinos, y nos ponemos los mayores a hablar o a tomarnos una caña, una cerveza, una coca-cola, un refresco en el bar del parque, nuestros niños están en los jardines. Pero los niños, niños son, y cogen eso que sale para arriba a la hora de regar, que es un pivotito negro, le dan un tirón y lo sacan y son 50 euros tirados a la basura. Entonces, imagínate, cuando más afluencia hay en esos parques, después todos los lunes hay que ir a gastarse 300 ó 400 euros en reponer esos aspersores de agua. Y eso la gente no lo sabe. Fíjate qué tontería te estoy poniendo de ejemplo. Pero eso es dinero que no sale del bolsillo del alcalde. La gente se cree que hacer daño al municipio, romper, pintar un graffiti, romper una papelera de una patada, una señal de tráfico, mil cosas que pasan todos los días, lo pago yo de mi bolsillo. Y no, mire usted, eso sale de mis impuestos, de todos y cada uno de nuestros vecinos. Eso lo pagan los vecinos, no lo pago yo. Entonces, a mí no me haces daño, estás haciendo daño a la imagen de tu pueblo, estás haciendo daño a los servicios de tu pueblo y estás haciendo daño al vecino y a la vecina. Y eso no lo podemos consentir.

Hay que concienciar a la gente que cuidar de nuestro pueblo es tarea de todos, que ser responsable con el mobiliario urbano es tarea de todos, que velar por nuestro pueblo es tarea de todos, y hay que hacerlo. Primero concienciar eso, seguir apostando por la seguridad del municipio. Nosotros ya hemos creado una plaza en la anterior legislatura, ahora, ayer mismo, se examinaron para dos nuevas plazas de Policía. No había 24 horas en Ogíjares. Ya determinados días de la semana hay 24 horas en Ogíjares. No todos los días, lo reconozco, pero hay la gran mayoría, que es lo que sí cumplimos. Estamos controlando una seguridad en el municipio a través del sistema de cámaras. Todas las entradas y salidas del municipio, muchos parques, plazas y calles determinadas se están controlando con videovigilancia, que es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta.

"Hay que concienciar a la gente que cuidar de nuestro pueblo es tarea de todos"

Tenemos un sistema de protección hacia el vecino y la vecina muy importante para que no se cometan robos, para que la gente sea consciente de esa vigilancia. Estamos acabando. Es verdad que no teníamos mucha plantación, pero con los cuatro puntos de vivienda donde había cultivo de marihuana se han detectado y se está actuando. Se ha actuado ya y se está actuando gracias a la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil.

¿Qué más? Pues todo eso. Queda mucho por hacer y hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir apostando y hay que seguir creyendo en que se puede hacer mejor. Y yo lo tengo que decir, yo no soy el mejor alcalde del mundo, ni mucho menos, pero yo me levanto por la mañana pensando en mi pueblo y me acuesto en la cama pensando en mi pueblo y en qué voy a hacer mejor y en qué puedo mejorar esto y cómo puedo buscar solución al problema del día a día. Porque todos los días voy a trabajar para escuchar problemas y para intentar solucionar los problemas. Hoy soluciono cinco problemas, pero se me acumulan diez, y mañana soluciono tres y me han venido siete. Y así estoy todos los días. Tengo un listado de problemas que ya no sé dónde voy a terminar. Pero somos gestores de esos problemas, de dar soluciones hacia el vecino y la vecina. Y eso hay que seguir haciéndolo. Hay que buscar empresas nuevas, que la gente siga apostando por el comercio de Ogíjares, que los vecinos sigan viniéndose a vivir a Ogíjares. Que los constructores que están deseando construir en Ogíjares, construyan. Porque hay una demanda de vivienda impresionante y eso hace un pueblo más grande. Donde, a su vez, repercute en positivo para los vecinos y las vecinas de Ogíjares. Repercute en nueva infraestructura y no me canso de decirlo, en nuevos servicios. Entonces, hay que seguir haciendo mucho, queda mucho por hacer y vamos a hacerlo, porque hay mucha ilusión, muchas ganas, mucho ímpetu. Estoy muy ilusionado. Hay días que me vengo abajo, pero esto cuando uno se cae al suelo hay que levantarse y todavía con la cabeza más arriba. Y es difícil porque cuando escuchas críticas, yo soy humano y yo también veo las cosas que están mal. Y es que me gusta decirlo, porque los alcaldes, además, a mí cuando me dicen, ¿lo has visto? Claro que lo he visto, sí lo sé. Pero en cuanto pueda, porque la burocracia es muy lenta, la administración es muy lenta, para comprar esto tiene que haber… Primero hay que buscar tres empresas, tres facturas pro forma, hacer la retención de crédito, luego hacer un informe y luego ya que al proveedor te lo abastezca. Pero para todo eso han pasado tres meses, para comprar un vaso, ¿eh? Fíjate qué ejemplo.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Ogíjares:

(Audio): Loli Sánchez, vecina de Ogíjares: ¿Qué va a pasar con el Teatro Municipal? Está allí la foto de que se iba a restaurar, pero no se sabe nada más.

R: Lo he comentado antes en alguna pregunta. A Loli, decirle que es una de las apuestas, es mi apuesta personal por la cultura, es mi apuesta personal por la inversión más importante de esta legislatura. Y que no se preocupe que, efectivamente, está la foto allí puesta. Lleva puesta más de un año. Hubo un problema porque íbamos a empezar, teníamos ya el presupuesto y todo aprobado. Teníamos el dinero, pero hubo un problema en mediciones técnicas, en mediciones de arquitectura técnica y, entonces, el proyecto ha tenido que volverse a reestructurar dentro de eso. Están las catas hechas a través de Cultura porque ahí hay un pequeño yacimiento arqueológico que se va a conservar. Porque eso hay que conservarlo y para eso soy yo el número uno. No quiero que se toque en nada. Todo lo que sea antiguo hay que respetarlo, cuidarlo y ponerlo en valor para que la gente lo vea. Y entonces, hubo que reestructurar ese proyecto, y eso es lo que nos está retrasando. Y eso no se hace en dos días, se hace en meses. Meses, casi un año. Y es lo que pasa. Entonces, decirle a Loli que el teatro va para adelante, que vamos a sacarlo adelante, que estamos ya casi al final de empezar a ver allí las máquinas trabajando, haciendo nuestro teatro. Que ese día va a ser muy emocionante, el día que entre una máquina allí, por lo menos para mí, porque soy un amante de la cultura. Soy un amante de todo lo que tenga que ver con el mundo del teatro, y es una apuesta personal que tengo que sacar adelante por mí y, sobre todo, por mis vecinos y mis vecinas que así me lo están demandando. Pero eso va para adelante.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta de otro vecino de Ogijáres:

(Audio): Ferrán Rodríguez, vecino de Ogíjares y profesor de un club deportivo de Kick boxing: Vista la mejoría que ha tenido Ogíjares en estos últimos años, siendo usted alcalde, ¿cómo se plantea el futuro en Ogíjares? ¿Esperáis superarlo? Venga, muchísimas gracias”.

R: Ferrán es presidente del club de Kick boxing, que tiene la sede en Ogíjares, es de toda Andalucía. Y lo regenta este dicho, que además lo hace muy bien. Tiene unos campeonatos impresionantes que se hacen allí. Además, es un deporte, una técnica, impresionante. Doy la enhorabuena por esa parte. Además, son muchos los vecinos y vecinas que tiene como alumnos. Y bueno, él lo ha dicho, se han mejorado muchísimas cosas en Ogíjares y que si vamos a poder superar lo que se hizo en la anterior legislatura, pues ya lo estamos superando, lo estamos haciendo y, por supuesto, que vamos a seguir trabajando para esas nuevas oportunidades para nuestros vecinos, para esos nuevos servicios que necesitan nuestros vecinos, para la creación de empleo, que es tan importante y que tanta falta hace en estos momentos delicados por los que estamos pasando en España. Porque estamos pasando unos momentos laborales bastante importantes, aunque no los estemos viendo, pero está pasando. La mejora de la economía de nuestros vecinos, cuando esas oportunidades o esos nuevos servicios vengan al municipio, o esas nuevas inversiones vengan al municipio de Ogíjares. Y que tenga muy claro que nosotros tenemos siempre una mirada hacia el futuro, que estamos pensando en el presente, pero también con las vistas puestas en el futuro, que Ogíjares va a seguir con calles levantadas, porque un pueblo que no tiene obras es un pueblo sin vida. Un pueblo que no tiene grúa es un pueblo sin vida. Las grandes ciudades, nos vamos a Madrid, nos vamos a Barcelona, nos vamos a cualquier gran ciudad, y siempre están en obras. Mi pueblo siempre también lo tengo en obras, porque un pueblo que no tiene grúa, que no tiene obras, es un pueblo muerto, es un pueblo sin vida. El pueblo tiene que estar constantemente regenerándose con obras, con servicios, que la gente se cabree y diga “este pueblo está siempre levantado, ahora otra vez me desvían con el coche para allá”. No pasa nada, porque cuando se arregla la gente dice “oye, pero mira qué bonito ha quedado al final esto”. Ya no se acuerda de cuando ha dicho “la madre que parió al alcalde, todo el día tiene el pueblo levantado”.

Pues yo sí, yo sigo con todo lo que pueda invertir dentro de los informes técnicos, dentro de esa administración, de esa política económica que empleamos en el Ayuntamiento de Ogíjares y podamos hacer obras, mejoras, infraestructuras y todo lo vamos a seguir haciendo. Y seguimos haciéndolo. Nosotros no hemos parado, del 19 al 23 no paramos. Los últimos meses en el 23, que era el año electoral, yo no quería obras. No quería obras cuando todo el mundo asfalta las calles, cuando terminan las obras. ¿Por qué? Porque la gente tiene memoria de pez. No tenemos memoria y nos olvidamos de lo que ha pasado tres años atrás. Lo que yo este año he hecho, en 2024, probablemente para el 2027, que son las elecciones, la gente se acuerde muy poquito. Para eso estamos los políticos, para recordar. Oiga usted, vecino, que yo hice esto, esto y esto, aunque no se lo crea. Pero los alcaldes, por tradición antigua, vienen haciendo el último año las cosas. Yo al revés. Yo lo hago todo al principio. El último año intento no hacer nada para que la gente no diga “mira como ahora vienen las elecciones pinta el pueblo o como ahora vienen las elecciones asfalta”. He asfaltado hace un mes cinco calles en Ogíjares, cuando podía asfaltar en el 2026 con vistas al 2027, pero eso no lo voy a hacer nunca. Desde primera hora, estamos trabajando en el 2024, hemos sacado muchas cosas adelante en grandes proyectos adelante y en el 2025 todavía más. Y en el 2026 ya culminamos con todo nuestro programa electoral, con todas esas promesas, porque en el 23 cumplí todas las promesas, y en esta legislatura voy a cumplir todas y cada una de las promesas electorales que venían en mi programa electoral, hay que cumplirlas. Habrá alguna que se me pueda escapar, pero porque no dependa de mí, o porque no haya salido adelante. Pero la gente que me conoce sabe que si el Estéfano dice esto, Estéfano lo cumple. Si un vecino viene a pedirme algo, a decirme algo y los técnicos me dicen: "El vecino no puede subir el muro dos metros porque la ley dice que es 1,60". Y a mí, si el vecino viene a decirme que sube dos metros, yo no le voy a engañar diciéndole: "No se preocupe usted, que dentro de nada va a subirle a usted a dos metros". No, mire usted, de momento no puede subir a dos metros, y yo no le voy a engañar. Si usted lo sube a dos metros, aténgase a las consecuencias técnicas que le puedan echar: una multa, una denuncia o que le tiren el muro. Entonces, a mí me gusta decir las cosas, la verdad, me gusta decir las cosas a la cara, porque en mi casa siempre ha sido así, y mis padres me lo dijeron en un principio cuando yo me metí en política: "Tú te vas a meter en política, pero somos siete hermanos de parte de madre y siete hermanos de parte de padre, de Ogíjares, ojito con lo que haces". Y eso a mí no se me va a olvidar jamás en la vida. Y yo lo que no quiero es que mi padre y mi madre tengan que agachar la cabeza porque su hijo ha sido un mal alcalde, todo lo contrario. Pueden ir con la cabeza muy levantada, muy orgullosa, porque he trabajado mucho por Ogíjares, porque estoy trabajando mucho por Ogíjares y porque voy a seguir hasta que mis vecinos y mis vecinas quieran o, lo mismo, hasta que yo dé un pasito para atrás, que puede pasar.

P. ¿Lo tiene planteado?

R: Sabía que podía venir esa pregunta. Yo siempre he dicho que más de ocho años de legislatura no quería tener. Sí que es verdad que me han tirado de la oreja desde la provincial, desde Andalucía, incluso desde arriba, desde más arriba me han dicho: "Que te calles ya y no digas más eso, alcalde". Porque, además, es verdad que tuve un respaldo muy importante en esta legislatura. Y es verdad que muchas veces te levantas y dices: "Yo me vuelvo a mi puesto de trabajo, yo creo que ya he hecho mi función". Pero es verdad que con 13 concejales, una apuesta de 13 concejales que hizo la gente conmigo, muchas veces, cuando lo comento en los círculos más cercanos de amigos, de familia o algo, dicen: "Sería una irresponsabilidad por tu parte, después de ese apoyo tan abrumador que tuviste, dejar al pueblo tirado, porque la gente va a decir: 'Bueno, qué le hemos hecho para que de buenas a primeras nos deje tirados'. Si un buen alcalde está gestionando bien, por lo menos que nos deje la oportunidad de ver si en unas elecciones lo reconsideramos para que siga, continúe o no continúe”.

"Siempre he dicho que más de ocho años de legislatura no quería tener"

Entonces, bueno, todavía han pasado 15 - 16 meses de la legislatura. Yo no estoy pensando en el 2027. A veces sí lo pienso, porque te levantas cabreado o porque algo no te sale adelante. Además, yo soy muy impulsivo, me conocéis, yo lo quiero todo para ya y quiero que salgan las cosas bien y tomo muchos rebotes personales. Es verdad también que echo mucho de menos a mi familia, porque a mis padres, que están mayores, a mi hermano, a mi sobrino, los veo muy poquito, si es que los veo. Cuando hay algún evento familiar, algún evento personal, mis amigos, que ya antes te escribían, ya muchas veces dejan de escribirte porque saben que siempre la respuesta es "no puedo, no puedo, no puedo, no puedo". Llega un momento que dicen: "Es que no te decimos nada porque sabemos que no puedes. Entonces, para que no respondas, para que no te enteres, más que nada para que no lo pases mal”. Es verdad que echas mucho de menos, pero por una parte es muy reconfortante el saber cuando una vecina te viene y te da las gracias, cuando te dan un abrazo, cuando te dan un beso, cuando te echan un guiño, cuando te dicen: "Muchas gracias porque esto nadie me lo había hecho, tú lo has hecho" o “Porque esto para mí era una necesidad muy importante y nadie me había escuchado, tú me has escuchado”. Y eso te da un subidón para arriba impresionante. Lo mismo que te dan muchos bajones cuando mucha gente te falta el respeto, porque somos personas, somos humanos, nos equivocamos, como todo el mundo, pero por eso no hay que faltar el respeto y en las redes sociales no todo vale. Todos sabemos que las redes sociales atacan mucho, son muy buenas para vender tu producto, pero también son muy malas para el tema personal. Pero bueno, eso va con el sueldo. Yo lo tengo asimilado. Yo soy un alcalde 24-7, 24 horas 7 días a la semana. Si no tengo que descansar, no me importa. Y quien me conoce lo sabe. Sábados, domingos, festivos, cuando sea, hay que estar y para mí, mi trabajo ahora mismo es mi prioridad. El día de mañana a lo mejor no estaré ya aquí y serán otras prioridades las que tenga, pero ahora mismo mi trabajo es Ogíjares, mis vecinos, mis vecinas y el día de mañana cuando me vaya, que la gente tenga un buen sabor de boca y un buen recuerdo de ese alcalde joven, el más joven de la democracia que ha pasado por Ogíjares, de ese alcalde que hizo todo lo que pudo y más por sus vecinos y sus vecinas.

P. ¿Está pendiente, entonces, esa valoración para tomar la decisión?

R: Sí.

P: Y ya, por último, quería preguntarle qué ventajas diría que tiene vivir en un pueblo como Ogíjares, en el área metropolitana de Granada.

R: Primero, cercanía con la ciudad de Granada. Comunicaciones: 50 kilómetros con la Costa de Granada, 25 kilómetros con Sierra Nevada, 2 kilómetros con la ciudad de Granada, el PTS prácticamente en el municipio, a un kilómetro andando, que se puede ir perfectamente por el carril desde Ogíjares. Del centro hasta el PTS hay un carril ciclo peatonal. Tiene esas ventajas, las comunicaciones. Tenemos autobuses cada 15-20 minutos por el centro del pueblo, por el barrio de Loma Linda y otros barrios cada media hora, y tenemos unas buenas conexiones. Nos falta el metro, claro que sí que nos falta, y estamos luchando por ello. Tenemos los mejores servicios para vivir en Ogíjares. Tenemos un buen clima. Estamos en una ubicación de un pueblo llano, con un poquito de colina, esa colina de sierra, de la zona alta, es Loma Linda, pero un pueblo llano, un pueblo bonito, un pueblo con buenas infraestructuras, con vegetación, con muchos parques para los niños y las niñas, con una actividad de ocio, de tiempo libre, cultural, deportiva impresionante. Y lo vuelvo a recalcar, porque es una de las mejores de la provincia de Granada, en Ogíjares no se para.

Es un pueblo que está de moda. Hay muy buenos vecinos, no hay delincuencia. Claro, de vez en cuando también hay algún problema, por supuesto, algún robo, pues claro que sí. Pues como en todos. No tenemos una reja alrededor del pueblo ni una muralla para estar ahí solamente los vecinos. Viene gente de fuera también a robarnos y a increparnos, muchas veces. Pero, bueno, lo tenemos muy controlado. Un pueblo seguro, un pueblo donde vivir. Tenemos todos los servicios. Falta, que antes me había hecho la pregunta, el instituto que está ahí la Junta de Andalucía a tope. Creemos que es el primer proyecto de desarrollo educativo de la Junta de Andalucía que va a empezar en breve. Estamos luchando por ello. Juanma Moreno tiene un problema en la Junta de Andalucía con los presupuestos de España porque el presidente, el señor Sánchez, no está portándose en Andalucía como se está portando, por ejemplo, en Cataluña. Y eso Andalucía lo está notando. Y eso no lo debemos permitir. Y perdonadme que haga este paréntesis político, pero lo tengo que decir, lo tengo que hacer, porque lo conozco y porque sé administrativamente que es así lo que está pasando en Andalucía. Pero el instituto también va para adelante.

Tenemos buenos colegios, tenemos unos grandes profesionales en el sector educativo, en el sector médico. ¿Hay retraso en las consultas? Pues sí, como en toda Andalucía, como en el resto de España, como en Madrid, como en Valencia, como en Murcia o como en Galicia. ¿Que se está mejorando el sistema? También. ¿Que hay mucho que mejorar? Mucho, muchísimo. Hay que ser claros, sensatos y cautos en todo lo que estamos diciendo. Y que la gente se venga a vivir a Ogíjares. Es un pueblo que siempre ha estado muy bien y ahora está mucho mejor. Hay muy buena vecindad, hay muy buen comercio. Tenemos el comercio histórico, el comercio tradicional de pescadería, de frutería, de peluquería, de ferretería... muy bien, muy bien. Es que Ogíjares tiene todo lo que necesita. No tienes que bajarte a la ciudad de Granada. Tenemos centros comerciales importantes, el más grande, no sé si dicen que es de España, el Nevada, que está a dos kilómetros y medio. Tenemos una pequeña lanzadera que comunica todos los barrios del pueblo, desde la Loma, San Nicolás, el Carmelo, la Loma Bella, la zona de los Planetas, la zona de las Islas, que está conectado con el centro del pueblo y, a su vez, con el PTS, con el Centro Comercial Nevada. ¿Qué quieres que te diga? Que yo soy enamorado, ogijareño. Estoy feliz, soy feliz de ser ogijareño, de ser cachurro. Y qué te voy a decir, además si a la vista está, la gente quiere venirse a Ogíjares y a vivir. Esa demanda de vivienda que hay y estamos de moda, y hay que aprovecharlo. Hay que seguir de moda muchísimos años para seguir poniendo a Ogíjares en el lugar que se merece.