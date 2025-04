La lluvia da tregua al arranque de la Semana Santa en la Costa Tropical

El arranque de la Semana Santa en la Costa Tropical se ha vivido con una mezcla de fervor, tradición e ilusión. Tras una Semana Santa de 2024 en la que por desgracia la lluvia fue protagonista indeseada dejando a la mayoría de imágenes sin procesionar, este año también se ha levantado la mirada al cielo por la incertidumbre que dejaba la meteorología. Aún con miedo, el inicio de esta época de culto y costumbres se ha podido vivir en sus primeros días con una emoción multiplicada en la costa granadina, y sobretodo, con la devoción a pie de calle.

Motril

El Sábado de Pasión marca en Motril la antesala de estas fechas tan esperadas. Un día que se vive con una intensidad distinta, más cercana. El día que todo se pone en marcha. Lejos aún del bullicio de los días más señalados, Motril vivió la jornada que ponía fin a la espera de los cofrades tras el duro golpe del pasado año. Mientras el resto de Hermandades y Cofradías se encontraban ultimando los detalles para sus salidas procesionales, las calles comenzaron a oler a incienso, a cera y a expectación. Aún con una mañana en la que las lluvias estuvieron presentes y provocaron más de una lágrima.

Los días grandes comienzan, pero también en ellos hay espacio para lo pequeño, y así lo demuestra el Grupo Joven del Gran Poder, que protagonizó una de las estampas más emotivas de la jornada. Tras un retraso de una hora de la apertura de puertas de su Casa Hermandad debido al inestable tiempo, el cielo quiso dar una tregua. Con un cortejo compuesto íntegramente por niños y niñas, estos jóvenes cofrades dan una lección de compromiso y devoción a los más veteranos, porque su sentir no entiende de nada más que del amor más puro a sus titulares. Acompañados por familiares y vecinos, recorrieron las calles procesionando a una pequeña réplica de la imagen del Señor del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Un año más, fueron el ejemplo de que la fe no sólo se hereda, también se vive y se siente desde la infancia. La primera salida del Sábado de Pasión dejó claro que el futuro cofrade está en buenas manos.

La Hermandad Sacramental de la Santa Cena y María Santísima del Amor, también repartió fe y esperanza por los barrios. 80 paveras, 60 nazarenos, 10 acólitos, 70 músicos y 110 costaleros y capataces, formaban el cortejo de esta Hermandad que se encuentra conmemorando su décimo aniversario este 2025. El Sábado de Pasión estuvo acompañado por los sones de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, localidad vecina, que el próximo 25 de octubre, también será encargada de clausurar los actos de aniversario de la Santa Cena. Toda una ciudad a las plantas del Cristo de la Fe, que también alenta a los enfermos del Hospital Santa Ana de Motril al paso por su puerta.

Día de palmas y ramas de olivo, así se conoce al Domingo de Ramos. Amaneció Motril, y con ello, los nervios colmados de la fe del cofrade que sabe lo que está por venir. La mañana de domingo el cielo daba mejor pronóstico que el día anterior, las nubes dejaban claros en los que saludaba el sol. Fue así, que la tradicional bendición de palmas para su posterior procesión hasta la Iglesia Mayor de la Encarnación, se pudo realizar con normalidad, repleta de fieles, mayores y no tanto, que querían estar presentes junto a Cristo Rey y la Virgen del Rosario. Tras ello, a poco más de medio día, el templo albergaba ya a cientos de hermanos y cofrades que tanto dentro como fuera esperaban el momento ansiado. Sin tener que rogar al tiempo, a la hora estipulada, la Hermandad de "La Borriquita" salió, y con ella 180 hebreos, 126 nazarenos, 150 costaleros y capataces y 21 acólitos. Aunque no es la primera en salir, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora del Rosario, es la encargada de abrir la Carrera Oficial cada año, colmando al centro de la ciudad, de un ambiente sin igual. El Domingo de Ramos también es el día de los niños, esos en cuyos ojos no cabe más ilusión, la mirada de no entender lo que pasa pero sentirlo, un día en el que como Jesús dijo a su entrada a Jerusalén "dejad que los niños se acerquen a mí".

Almuñécar

La localidad sexitana también ha comenzado la Semana de Pasión. La Cofradía de "La Borriquita" se fundó en 1956, mismo año que realizó su primera salida, aunque fue en horario de tarde, posteriormente se cambió a la mañana para que los más pequeños pudieran participar. Esta Cofradía sufrió muchos cambios a lo largo de los años hasta llegar a lo que es a día de hoy, una Cofradía venerada que levanta pasiones entre todos los habitantes y visitantes del municipio. El Domingo de Ramos de Almuñécar da inicio con la bendición de palmas previa a la salida procesional. Un paso portado por costaleros vestidos de hebreos, hacen a esta salida algo emblemático de este día. Una jornada con palmas en mano y corazones llenos de fe a la que acompañaron la Banda Municipal de Almuñécar y la Banda Sentencia, también sexitana.

El Despojado por su lado, sorteó la lluvia y por fortuna pudo salir a las calles. Ante la mirada de todos los que le esperaban, el Señor junto a María Santísima de la Salud, procesionaron en el Domingo de Ramos desde la Iglesia de El Salvador. Uno de los puntos de interés de esta Cofradía es la bajada de la Cuesta del Carmen, y también, la plaza del Ayuntamiento, donde el paso de la Salud se engalanó de pétalos. Almuñécar vivió el Domingo de Palmas como si fuera el último, pero con la ilusión del primero.

De cara a los próximos días, la Costa Tropical vuelve a mirar al cielo, pidiendo porque el resto de Hermandades y Cofradías puedan realizar también con normalidad su estación de penitencia.

